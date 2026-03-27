Un cargo pilonné par l'Iran s'échoue dans le détroit d'Ormuz

Un cargo s'échoue dans le détroit d'Ormuz

Selon l'agence de presse iranienne Tasnim, un cargo thaïlandais, qui avait été attaqué au début du mois dans le détroit d'Ormuz, s'est échoué sur une île iranienne située dans ce passage étroit. Selon ces informations, le navire Mayuree Naree s'est échoué près du village de Ramchah, sur l'île de Qeshm.

L'île de Qeshm est située dans le détroit, juste en face du continent iranien. Le navire s'est ensuite dirigé vers l'île voisine de Larak, comme l'a rapporté vendredi la chaîne de télévision publique Press TV. Aucun autre détail n'a été donné concernant l'état du navire ou les circonstances de ce déplacement.

Le 11 mars, le navire, avec 23 membres d'équipage à bord, a été pris pour cible dans le détroit. Au moins trois membres d'équipage ont ensuite été portés disparus, les 20 autres ont pu être secourus et sont rentrés sains et saufs à Bangkok.