Un cargo pilonné par l'Iran s'échoue dans le détroit d'Ormuz

Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il n'est jamais apparu en public depuis et son état de santé reste flou.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3268 personnes en Iran, parmi lesquelles 1443 civils, dont 217 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1094 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 17 civils tués en Israël et de 13 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, tandis qu'Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Un flou règne sur la tenue des négociations: Donald Trump affirme que des discussions ont lieu, tandis que l'Iran nie l'existence de pourparlers et a réitéré son refus de négocier.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés. De son côté, Donald Trump peine à convaincre ses alliés de l'aider à sécuriser cette voie maritime d'importance mondiale.
Un cargo s'échoue dans le détroit d'Ormuz
Selon l'agence de presse iranienne Tasnim, un cargo thaïlandais, qui avait été attaqué au début du mois dans le détroit d'Ormuz, s'est échoué sur une île iranienne située dans ce passage étroit. Selon ces informations, le navire Mayuree Naree s'est échoué près du village de Ramchah, sur l'île de Qeshm.
L'île de Qeshm est située dans le détroit, juste en face du continent iranien. Le navire s'est ensuite dirigé vers l'île voisine de Larak, comme l'a rapporté vendredi la chaîne de télévision publique Press TV. Aucun autre détail n'a été donné concernant l'état du navire ou les circonstances de ce déplacement.
Le 11 mars, le navire, avec 23 membres d'équipage à bord, a été pris pour cible dans le détroit. Au moins trois membres d'équipage ont ensuite été portés disparus, les 20 autres ont pu être secourus et sont rentrés sains et saufs à Bangkok.
Le Pentagone pourrait envoyer 10'000 soldats supplémentaires au Moyen-Orient
Donald Trump ne cesse de souligner que la guerre contre l'Iran touche à sa fin. L'Iran serait complètement vaincu et quémanderait un accord de paix. Mais en coulisses, d'autres discussions semblent avoir lieu. Selon les médias américains, le Ministere de la Defense pourrait bientôt déployer 10'000 soldats supplémentaires au Moyen-Orient.
Comme l'écrit le «Wall Street Journal», ces troupes supplémentaires permettraient à Trump d'obtenir une meilleure position de négociation face à l'Iran. Une décision définitive concernant ce déploiement n'aurait toutefois pas encore été prise.
Selon «Axios», ces nouvelles troupes proviendraient d’unités de combat différentes de celles déjà déployées dans la région. Le Pentagone élaborerait actuellement des options militaires en vue d’un «coup de grâce» contre l’Iran. Celui-ci pourrait inclure le déploiement de troupes terrestres et une campagne de bombardements massive.
Il y a une semaine déjà, Trump a envoyé des troupes terrestres dans la région. La question de savoir si et comment ces soldats seront déployés est actuellement tout aussi floue que la mission éventuelle des soldats supplémentaires. On pourrait imaginer une occupation de l’îlot pétrolier iranien de Kharg, considéré comme le talon d’Achille du régime des mollahs. Pour en savoir plus sur l’importance de cette île, lisez l’article de notre collègue Johannes Hillig.
Le détroit d'Ormuz: navires «ennemis» pas les bienvenus
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé vendredi avoir forcé trois porte-conteneurs à faire demi-tour dans le détroit d'Ormuz, en précisant que cette route stratégique était désormais fermée aux navires venant ou à destination de ports liés à «l'ennemi».
«Le passage de tout navire provenant ou à destination de ports appartenant aux alliés et aux soutiens des ennemis américano-sionistes est interdit», ont affirmé sur leur site Sepah News les Gardiens, armée idéologique de la République islamique.
Source: AFP
Ukraine et Arabie saoudite ont signé un accord de défense aérienne
L'Ukraine et l'Arabie saoudite ont signé un accord de coopération à l'occasion de la visite du président Volodymyr Zelensky, a indiqué vendredi à l'AFP un haut responsable. L'accord permettra à Kiev de partager son expérience de lutte contre les attaques de drones.
«L'objectif de l'accord est que l'Ukraine les aide à développer tous les composants nécessaires de la défense aérienne qui leur font actuellement défaut» pour «contrer les Shaheds et autres drones», a-t-il précisé. Le document a été signé jeudi, a précisé un autre haut responsable.
Source: AFP
L'Iran menace de cibler les hôtels accueillant des soldats américains
L'armée iranienne a prévenu que les hôtels du Moyen-Orient accueillant des militaires américains seraient désormais des cibles dans la guerre menée contre Israël et les Etats-Unis.
Quand des soldats américains «entrent dans un hôtel, alors, de notre point de vue, cet hôtel devient américain», a affirmé jeudi soir à la télévision d'Etat le porte-parole des forces armées Abolfazl Shekarchi.
«Devrions-nous simplement rester les bras croisés et laisser les Américains nous frapper? Quand nous ripostons, nous devons naturellement frapper là où ils se trouvent», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Attaque de drones sur le principal port de Koweït
Le principal port commercial de Koweït a été visé vendredi à l'aube par une attaque de drones «ennemis», ont annoncé les autorités portuaires. L'attaque sur le port de Shuwaikh a fait des dégâts matériels mais pas de victimes, ont-elles précisé dans un communiqué publié sur X.
Source: AFP
Réunion du Conseil de sécurité sur l'Iran à la demande de Moscou
Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir à huis clos vendredi, à la demande de Moscou, sur la guerre engagée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran, selon un représentant russe cité par l'agence Tass.
La Russie a demandé une réunion après des frappes israélo-américaines visant des infrastructures civiles en Iran, a déclaré Evgueni Ouspenski, porte-parole du représentant permanent de la Russie auprès de l'ONU.
«La Fédération de Russie a demandé la tenue de consultations à huis clos au Conseil de sécurité de l'ONU en raison des frappes en cours contre des infrastructures civiles en Iran, notamment des établissements éducatifs et de santé», a-t-il indiqué cité par l'agence russe.
Source: AFP
Attaques iraniennes en Israël et dans le Golfe, Tsahal pilonne Téhéran
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont dit vendredi avoir ciblé avec des missiles et des drones des cibles militaires et énergétiques en Israël et dans les pays du Golfe, selon une communication relayée par l'agence de presse iranienne Fars.
L'armée idéologique de la République islamique détaille plusieurs frappes en Israël, ainsi que sur des bases américaines aux Emirats arabes unis, Qatar, Koweït et Bahreïn, notamment un hangar de maintenance de systèmes de défense antiaérien Patriot.
De son côté, l'armée israélienne a dit avoir mené des frappes d'ampleur dans la capitale iranienne. «Il y a peu, l'armée a terminé une série de frappes à grande échelle visant des infrastructures du régime terroriste iranien au coeur de Téhéran», a-t-elle indiqué dans un bref communiqué, sans plus de détails.
Source: ATS
Puissantes déflagrations dans le sud de Beyrouth
Des explosions ont retenti dans le sud de Beyrouth aux premières heures de vendredi, selon des journalistes de l'AFP, des médias locaux faisant état de frappes israéliennes.
Des images de l'AFPTV ont montré de la fumée s'élever de la banlieue sud de la capitale libanaise considérée par Israël comme un fief du mouvement pro-iranien Hezbollah et frappée régulièrement depuis que le Liban a été entraîné dans la guerre au Moyen-Orient le 2 mars. L'armée israélienne n'a lancé aucun avertissement ou appel à évacuer en amont.
Source: AFP
Donald Trump repousse encore son ultimatum contre l'Iran
Donald Trump a annoncé jeudi repousser jusqu'au 6 avril son ultimatum avant d'éventuelles frappes américaines contre les centrales électriques en Iran, assurant que les discussions avec Téhéran se passaient «très bien.»
«A la demande du gouvernement iranien», le président américain a fait savoir sur son réseau Truth Social, «je suspends pour dix jours la destruction de centrales électriques jusqu'au lundi 6 avril à 20H00, heure de Washington.»
«Les discussions se poursuivent et, contrairement à ce que disent les médias menteurs (...), elles se passent très bien», a-t-il ajouté.
Source: AFP
L'armée dit avoir besoin de «forces supplémentaires» sur le front libanais
L'armée israélienne a besoin de «forces supplémentaires» sur le front libanais et d'une manière générale pour pouvoir assurer l'ensemble de ses «missions», a déclaré jeudi soir son porte-parole, mentionnant plusieurs théâtres d'opérations comme Gaza, la Syrie ou encore la Cisjordanie.
«L'éventail des missions (de l'armée) s'est élargi (notamment) en Judée-Samarie (ndlr: Cisjordanie occupée). Sur le front du Liban, la zone défensive avancée que nous mettons en place exige des forces supplémentaires», a affirmé le général de brigade Effie Defrin lors d'un point de presse télévisé.
«Dans la bande de Gaza aussi (...) des forces supplémentaires sont nécessaires. Nous combattons également en Syrie (...) et nous devons nous préparer à de futures missions. Pour cela, il faut davantage de soldats combattants», a ajouté l'officier en réponse à une question sur un avertissement qu'aurait adressé le chef d'état-major au pouvoir politique sur l'état de ses troupes.
Source: AFP
L'opposition israélienne met en garde contre un «désastre sécuritaire»
Le chef de l'opposition israélienne, Yaïr Lapid, a accusé jeudi le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu de conduire le pays vers une «catastrophe sécuritaire» en raison d'une pénurie de soldats combattants, au 27e jour de la guerre au Moyen-Orient déclenchée par Israël et les Etats-Unis.
«Nos pilotes, nos combattants écrivent en ce moment même des chapitres glorieux de l'histoire de l'Etat d'Israël (...) Mais Tsahal est poussée à bout, au-delà de ses limites», a mis en garde Yaïr Lapid dans une déclaration télévisée, accusant le gouvernement de laisser «l'armée blessée, abandonnée sur le champ de bataille».
«Le gouvernement envoie l'armée combattre une guerre sur plusieurs fronts sans stratégie, sans les moyens nécessaires et avec beaucoup trop peu de soldats», a-t-il ajouté, après la publication dans les médias israéliens d'un avertissement qu'aurait adressé le chef d'état-major au cabinet de sécurité sur l'état de ses troupes.
Source: AFP