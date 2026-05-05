L'Union européenne somme Donald Trump de respecter l'accord douanier signé en 2025. Bruxelles se dit prête à riposter aux nouvelles menaces de surtaxes sur les automobiles européennes.

Le coup de gueule des Européens face à la politique douanière de Trump

Le coup de gueule des Européens face à la politique douanière de Trump

ATS Agence télégraphique suisse

L'Union européenne a exhorté mardi l'administration Trump à respecter leur accord sur les droits de douane, après de nouvelles menaces du président américain sur les voitures.

Lors d'une réunion à Paris, le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, a appelé son homologue Jamieson Greer «à retourner rapidement aux conditions négociées» dans le cadre de cet accord conclu en juillet 2025, selon une porte-parole. Vendredi Donald Trump a menacé le bloc de nouvelles surtaxes douanières sur les automobiles et camions exportés vers les Etats-Unis, accusant l'UE de ne pas respecter l'accord commercial signé entre les deux rives de l'Atlantique.

«Un accord, c'est un accord», a réfuté la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, qui avait convenu avec Donald Trump en Ecosse l'été dernier de limiter à 15% les droits de douane sur les voitures européennes vendues aux Etats-Unis. «Nous avons un accord, et l'essence de cet accord, c'est la prospérité, des règles communes et la fiabilité», a-t-elle encore affirmé. Avant d'avertir que l'Union européenne était «prête à tous les scénarios» – dans le cas où les Etats-Unis venaient à revenir sur leurs engagements.

Recours au «bazooka»?

Si cette menace se concrétise, il faut alors que Bruxelles «active» son instrument anti-coercition, a plaidé le président français Emmanuel Macron. Cet outil, comparé par certains à un «bazooka», permet en particulier de limiter les importations provenant d'un pays ou son accès à certains marchés publics et de bloquer certains investissements.

«Depuis le début, nous nous sommes adaptés. Il y a des accords qui ont été signés, doivent être respectés,» a déclaré M. Macron, depuis Erevan où il se trouve en visite d'Etat. Ce n'est pas la première fois que la France préconise, en cas de blocage des discussions, de recourir à l'instrument anti-coercition dont l'UE s'est dotée, pour riposter par exemple à un chantage économique, mais qu'elle n'a jusqu'à présent jamais utilisé.

Progrès

La Commission européenne a dès lundi confirmé sa volonté d'appliquer l'accord signé, rejetant les accusations américaines. «Nous mettons en place l'accord depuis le départ et restons totalement engagés dans le respect de nos engagements», avait alors déclaré un porte-parole de la Commission, Thomas Regnier.

Le Parlement européen a approuvé, sous condition, l'accord entre les Etats-Unis et l'UE, mais les procédures internes du bloc prévoient que l'accord soit encore négocié avec les Etats membres avant d'être formellement appliqué.

Selon M. Regnier, l'UE a tenu Washington «totalement informé tout au long des procédures» et cherché à «rassurer l'autre rive de l'Atlantique, le travail est en cours. Des progrès sont réalisés».