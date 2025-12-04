Le président français Emmanuel Macron a rencontré son homologue chinois Xi Jinping à Pékin. Lors de cette visite d'Etat, Macron a appelé à mettre fin à la guerre en Ukraine et à rééquilibrer les relations commerciales entre la Chine et l'Europe.

AFP Agence France-Presse

Le président français Emmanuel Macron a pressé jeudi son homologue chinois Xi Jinping d'oeuvrer à mettre fin à la guerre en Ukraine et à corriger les déséquilibres commerciaux, lors d'une visite en grande pompe à Pékin. «Nous devons continuer à nous mobiliser en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde. Et de l'Ukraine aux différentes régions du monde qui sont touchées par la guerre, la capacité que nous avons à oeuvrer ensemble est déterminante», a déclaré Emmanuel Macron après un entretien restreint et avant des discussions en format élargi.

«Nous avons, nous le savons, beaucoup de voies de convergence, nous avons parfois des désaccords, mais nous avons la responsabilité de savoir les dépasser, de trouver des mécanismes de coopération, de règlement des différends pour un multilatéralisme efficace auquel nous croyons», a ajouté le dirigeant français. Pour sa part, Xi Jinping a assuré que la Chine entendait coopérer avec la France pour «écarter toute interférence» et «rendre le partenariat stratégique général entre la Chine et la France plus stable».

Investissements croisés

Emmanuel Macron a aussi appelé la Chine à des «investissements croisés» pour rééquilibrer la relation commerciale. Il a prôné la coopération avec le G7 pour une gouvernance économique fondée sur des «règles».

Le président chinois, accompagné de son épouse Peng Liyuan, a reçu Emmanuel Macron et son épouse Brigitte dans le cadre monumental du Palais du peuple, décor des congrès du Parti communiste chinois. Ils ont écouté les hymnes nationaux et passé en revue la garde, avant d'être salués par des enfants auxquels Emmanuel Macron a adressé un baiser de la main. Le chef de l'Etat français, arrivé mercredi soir, accompagné également par 35 dirigeants de grands groupes (Airbus, EDF, Danone..) et d'entreprises familiales, du luxe à l'agroalimentaire, devait assister à la signature d'un certain nombre de contrats.

Il s'agit de la quatrième visite d'Etat en Chine d'Emmanuel Macron depuis qu'il a été élu président en 2017. Xi Jinping a lui-même été reçu en France en grande pompe en 2024 et l'Elysée présente le temps que Xi Jinping passera avec Emmanuel Macron d'ici à vendredi, y compris à titre privé, comme un signe de l'importance de la relation.

Rouage de la machine de guerre

Cependant, les différends avec la France et, plus largement l'Europe, sont profonds. «Nous avons une attente constante à l'égard de la Chine. C'est qu'elle use de son influence auprès de la Russie pour l'amener à cesser la guerre» en Ukraine, aux portes de l'Union européenne, dit l'Elysée.

La Chine assure constamment vouloir la paix. Mais elle n'a jamais condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Partenaire économique et politique primordiale de la Russie, elle est le premier pays acheteur de combustibles fossiles russes au monde, y compris de produits pétroliers, alimentant ainsi la machine de guerre. Des Européens l'accusent de fournir des composants militaires à Moscou. Lors de son précédent voyage à Pékin en 2023, Emmanuel Macron avait appelé Xi Jinping à «ramener la Russie à la raison».

Traitement de faveur pour Poutine

Le président chinois a réservé un traitement privilégié à son homologue russe Vladimir Poutine en septembre en l'invitant, avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un à un défilé militaire géant célébrant les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Emmanuel Macron entendait aborder des pratiques commerciales chinoises jugées déloyales, des voitures électriques à l'acier. La relation entre la Chine et l'Union européenne se caractérise par un déficit commercial massif (357,1 milliards de dollars) en défaveur de l'UE.

Diplomatie des pandas

Un conseiller du président français a évoqué avant la visite le risque de devoir «fermer les marchés», déjà très secoués par la guerre des droits de douanes engagée par le président américain Donald Trump. Paris pousse aussi pour que la Chine investisse plus en France, avec un partage de technologies comparable à celui opéré par les Européens et qui a contribué au décollage économique de Pékin.

Les Européens pressent aussi pour un meilleur accès aux métaux rares, dont la Chine domine la production et la transformation mondiales, levier dont elle a fait en 2025 un usage qui a ébranlé les chaînes d'approvisionnement de la planète. Comme en France en 2024, les deux couples présidentiels se retrouveront vendredi dans un cadre plus informel à Chengdu, dans la province du Sichuan (sud-ouest), berceau des pandas géants devenus des ambassadeurs de la Chine à travers le monde.