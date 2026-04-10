Zelensky appelle à réappliquer les sanctions sur le pétrole russe
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande que soient de nouveau appliquées les sanctions sur le pétrole russe, partiellement levées en raison de la crise énergétique provoquée par la guerre au Moyen-Orient.
«Un cessez-le-feu a commencé au Moyen-Orient et dans le Golfe. J'attends que les sanctions sur le pétrole russe soient entièrement remises en place, telles qu'elles étaient auparavant», a-t-il déclaré lors d'une rencontre avec des journalistes dont l'AFP dont les propos étaient sous embargo jusqu'à vendredi.
Source: AFP
L'Ukraine respectera le cessez-le-feu de la Pâque orthodoxe si la Russie fait de même, dit Zelensky
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré jeudi que son pays était prêt à respecter le cessez-le-feu pendant la Pâque orthodoxe qu'a annoncé son homologue russe Vladimir Poutine, rappelant que Kiev avait proposé une telle trêve.
«L'Ukraine a fait savoir à plusieurs reprises que nous étions prêts à prendre des mesures réciproques. Nous avons proposé un cessez-le-feu cette année pendant les fêtes de Pâques et nous agirons en conséquence», a déclaré Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux.
Source: AFP
Poutine annonce une trêve en Ukraine pour Pâques
Le président russe Vladimir Poutine a annoncé un cessez-le-feu avec l'Ukraine samedi en fin de journée et dimanche pour la Pâque orthodoxe, a annoncé jeudi le Kremlin, tandis que Kiev a également proposé une pause dans les hostilités.
«Par décision du commandant suprême, (...) Poutine, en lien avec la prochaine fête orthodoxe de Pâques (la Résurrection du Christ), un cessez-le-feu est décrété à partir de 16H00 (13H00 GMT) le 11 avril jusqu'à la fin de la journée du 12 avril 2026», est-il écrit dans le communiqué du Kremlin.
Source: AFP
Deux morts dans des frappes russes sur la région de Dnipro
Des frappes russes sur trois districts de la région de Dnipro, dans l'est de Ukraine, ont fait deux morts et trois blessés, a annoncé vendredi l'administration régionale sur Telegram.
«Dans le district de Synelnykove, deux personnes ont trouvé la mort et une autre a été blessée», a précisé l'administration, évoquant deux blessés supplémentaires dans celui de Nikopol, un homme de 40 ans et un autre de 74 ans.
Le président russe Vladimir Poutine a annoncé jeudi un cessez-le-feu en Ukraine pour la Pâque orthodoxe – samedi et dimanche – que son homologue Volodymyr Zelensky a dit avoir accepté, tout en rappelant que Kiev avait déjà proposé une telle trêve.
Source: AFP
Moscou dit avoir remis à Kiev les dépouilles de 1000 soldats
Moscou a remis jeudi à Kiev les dépouilles de 1000 soldats et a reçu en retour les corps de 41 militaires russes, a affirmé une source au sein de l'équipe de négociation russe.
Les échanges de dépouilles de combattants sont l'un des rares domaines de coopération entre la Russie et l'Ukraine depuis le début de l'offensive russe à grande échelle contre son voisin il y a plus de quatre ans.
Une vidéo diffusée par l'agence vidéo étatique Ruptly, une filiale de RT, montre des hommes en combinaison intégrale blanche et portant des gants bleus transporter des corps dans des sacs mortuaires depuis l'arrière d'un grand camion vers un autre camion. La vidéo, publiée sur Telegram, montre aussi des observateurs portant une chasuble de la Croix-Rouge.
Source: AFP
Un civil tué dans le sud de la Russie dans une attaque de drones
Un civil est mort dans une attaque de drones dans la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie, ont indiqué les autorités locales aux premières heures de jeudi.
Dans le village Sauk-Dere, au nord de l'important port de Novorossiïsk sur la mer Noire, «un homme qui se trouvait sur le balcon d'un immeuble d'habitation au moment des faits a été tué par des débris de drone», a écrit sur Telegram le gouverneur de la région de Krasnodar, Veniamine Kondratiev, qui recommande aux habitants des zones sous alertes de «rester à l'intérieur et d'éviter les fenêtres».
Dans les alentours, «des fragments des drones détruits sont également tombés dans un champ à la périphérie de Krymsk et sur le site d'une entreprise. Ils sont également tombés à plusieurs adresses dans les rues du village de Moldavanskoe», a-t-il ajouté.
Depuis le début de son invasion de l'Ukraine en février 2022, la Russie bombarde régulièrement l'ensemble du territoire ukrainien et notamment ses infrastructures essentielles. En réponse, Kiev frappe des cibles en Russie, assurant viser des sites militaires mais aussi énergétiques afin de réduire la possibilité pour Moscou de financer son effort de guerre.
Source: AFP
La Russie espère une reprise des pourparlers tripartites
La Russie a dit espérer mercredi une reprise à court terme des pourparlers tripartites sur l'Ukraine avec les Etats-Unis, suspendus depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, où un accord de cessez-le-feu a été annoncé entre Washington et Téhéran.
«Nous espérons que dans un avenir proche" les responsables américains «auront plus de temps et davantage de possibilités pour des rencontres dans un format tripartite. C'est ce que nous attendons», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors de son point presse quotidien. Il répondait à une question sur une reprise de la médiation des Etats-Unis, dont l'attention était centrée sur la guerre au Moyen-Orient.
Source: AFP
Kiev appelle Washington à reporter leur attention sur l'Ukraine
Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a appelé mercredi Washington à faire pression sur Moscou pour obtenir un cessez-le-feu et mettre fin à plus de quatre ans de guerre. Il a estimé que le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran a montré le succès de «la fermeté américaine».
«La fermeté américaine porte ses fruits. Nous estimons qu'il est temps de faire preuve d'une fermeté suffisante pour contraindre Moscou à un cessez-le-feu et à mettre fin à sa guerre contre l'Ukraine», a déclaré Andriï Sybiga sur le réseau social X.
Six militants antiguerre condamnés à de lourdes peines de prison en Russie
Un tribunal de Saint-Pétersbourg a condamné mercredi six militants russes antiguerre du mouvement de jeunesse pro-démocratie Vesna à des peines allant de 6 à 12 ans de prison, a constaté une journaliste de l'AFP présente à l'audience.
Agés de 24 à 30 ans, Anna Arkhipova, Vassili Neoustroïev, Ian Ksenjepolski, Evguéni Zateïev, Pavel Sinelnikov et Valentin Khorochenine étaient visés par diverses accusations, notamment celles de «participation à une organisation extrémiste», «appels publics contre la sécurité de l'Etat» et diffusion de «fausses informations» sur les forces armées russes.
Depuis l'attaque à grande échelle contre l'Ukraine en février 2022, le pouvoir russe réprime toute critique du conflit et a déjà condamné à de lourdes peines des centaines de personnes qui avaient dénoncé la guerre.
Source: AFP
La guerre en Ukraine est «la plus difficile à résoudre», estime JD Vance
Le vice-président américain JD Vance a souligné mercredi que le conflit en Ukraine était la «guerre la plus difficile à résoudre», après le cessez-le feu trouvé en Iran.
«A certains égards, nous pensions que ce serait la plus facile, mais cela a été la plus difficile», a-t-il ajouté lors d'une conférence à Budapest où il est en visite depuis mardi. «Nous travaillons là-dessus (...) et nous allons continuer», a-t-il encore dit, estimant que «des progrès significatifs» avaient été faits.
«Nous avons réellement réussi à leur faire exprimer leurs positions (aux Ukrainiens et aux Russes, ndlr) et, avec le temps, leurs positions se sont rapprochées de plus en plus», a-t-il dit.
Source: AFP
Un mort dans des frappes russes sur Zaporijjia
Des bombardements russes sur la région de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, ont fait un mort dans la nuit de mardi à mercredi, a annoncé sur Telegram le chef de l'administration régionale, Ivan Fedorov.
«Dans le village de Balabyne, des bâtiments résidentiels et non résidentiels ont été détruits et endommagés lors de l'attaque, et des incendies se sont déclarés», a-t-il indiqué, ajoutant que le «corps d'une personne décédée a été retrouvé sous les décombres d'une maison».
Ivan Fedorov avait indiqué plus tôt qu'une femme de 47 ans avait été blessée et recevait des soins après une frappe sur des garages qui avait provoqué un incendie. Zaporijjia, une grande ville industrielle proche de la ligne de front dans le sud du pays, subit presque quotidiennement des attaques de drones et de missiles russes.
Quasiment chaque jour, depuis le début de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, en février 2022, des civils sont tués en Ukraine lors de bombardements russes. En riposte, Kiev frappe activement le territoire russe, faisant également des victimes civiles.
Source: AFP
Une frappe ukrainienne sur un immeuble en Russie fait quatre morts
Une attaque menée par Kiev a tué un couple et leur enfant en Russie à plus de 500 km de la frontière ukrainienne, ont affirmé mardi les autorités locales, tandis que quatre personnes, dont un jeune garçon, sont morts dans des frappes russes en Ukraine.
Une attaque de «drones ennemis» a touché le district d'Alexandrovsky dans la région russe de Vladimir, au nord-est de Moscou, a annoncé le gouverneur Alexandre Avdeev.
«L'un des drones a frappé un immeuble résidentiel de deux appartements. Deux adultes et leur fils (...) ont été tués. Leur fille de cinq ans a réussi à survivre» et a été hospitalisée pour des brûlures, a écrit Alexandre Avdeev sur les réseaux sociaux.
Dans un premier temps, il avait affirmé que le garçon tué était âgé de sept ans, avant d'indiquer, dans un message ultérieur, qu'il était né en 2014.
Un drone russe s'abat sur un bus en Ukraine, trois morts et douze blessés
Une frappe de drone russe sur un bus à Nikopol, dans le centre-est de l'Ukraine, a fait au moins 3 morts et 12 blessés, a indiqué mardi l'administration régionale militaire.
«L'ennemi a attaqué un bus avec un drone FPV en plein centre de Nikopol. Il arrivait à l'arrêt – il y avait des gens à bord et à l'arrêt. Ce n'était pas un tir aléatoire. C'était un acte de terreur délibéré contre des civils», a dénoncé sur Telegram le chef de l'administration militaire de la région de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha.
Source: AFP