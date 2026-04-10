Un civil tué dans le sud de la Russie dans une attaque de drones

Un civil est mort dans une attaque de drones dans la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie, ont indiqué les autorités locales aux premières heures de jeudi.

Dans le village Sauk-Dere, au nord de l'important port de Novorossiïsk sur la mer Noire, «un homme qui se trouvait sur le balcon d'un immeuble d'habitation au moment des faits a été tué par des débris de drone», a écrit sur Telegram le gouverneur de la région de Krasnodar, Veniamine Kondratiev, qui recommande aux habitants des zones sous alertes de «rester à l'intérieur et d'éviter les fenêtres».

Dans les alentours, «des fragments des drones détruits sont également tombés dans un champ à la périphérie de Krymsk et sur le site d'une entreprise. Ils sont également tombés à plusieurs adresses dans les rues du village de Moldavanskoe», a-t-il ajouté.

Depuis le début de son invasion de l'Ukraine en février 2022, la Russie bombarde régulièrement l'ensemble du territoire ukrainien et notamment ses infrastructures essentielles. En réponse, Kiev frappe des cibles en Russie, assurant viser des sites militaires mais aussi énergétiques afin de réduire la possibilité pour Moscou de financer son effort de guerre.

Source: AFP