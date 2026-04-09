Trêve annoncée en Ukraine pour la Pâque orthodoxe

Vladimir Poutine déclare un cessez-le-feu en Ukraine pour la Pâque orthodoxe. Le Kremlin annonce une trêve du 11 avril à 16h jusqu'au 12 avril 2026.

AFP Agence France-Presse

Poutine annonce un cessez-le-feu en Ukraine pour la Pâque orthodoxe

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé un cessez-le-feu avec l'Ukraine samedi en fin de journée et dimanche pour la Pâque orthodoxe, a déclaré jeudi le Kremlin, après que Kiev a également proposé une pause dans les hostilités.

Plus tôt cette semaine, son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky avait dit avoir transmis via les Etats-Unis une proposition de trêve pour les fêtes pascales, alors que les pourparlers en vue de mettre fin au conflit qui dure depuis quatre ans avaient déraillé en raison de la guerre en Iran.

L'Ukraine suivra-t-elle?

«Par décision du commandant suprême, (...) Poutine, en lien avec la prochaine fête orthodoxe de Pâques (la Résurrection du Christ), un cessez-le-feu est décrété à partir de 16H00 (13H00 GMT) le 11 avril jusqu'à la fin de la journée du 12 avril 2026», est-il écrit dans le communiqué du Kremlin.

L'état-major général «a reçu pour instructions de cesser les opérations de combat dans toutes les directions pour cette période», a précisé le Kremlin, ajoutant que les troupes restaient prêtes à «contrer toute provocation éventuelle de l'ennemi». «Nous partons du principe que la partie ukrainienne suivra l'exemple de la Fédération de Russie», a encore dit le Kremlin.

Plusieurs cycles de pourparlers menés sous l'égide des Etats-Unis n'ont pas réussi à rapprocher les belligérants d'un accord, le processus s'enlisant davantage encore à mesure que l'attention de Washington se déplaçait vers l'Iran.

Les discussions paraissent également dans l'impasse, Moscou exigeant de Kiev des concessions territoriales et politiques que Volodymyr Zelensky a rejetées, les assimilant à une capitulation. La guerre a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes, ce qui en fait le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Des millions d'autres ont été déplacées.