Enrôlement forcé de Kényans dans l'armée russe, le chef de la diplomatie du Kenya à Moscou

Le chef de la diplomatie kényane Musala Mudavadi s'est envolé dimanche pour Moscou, où il sera lundi et mardi en visite officielle pour tenter de mettre un terme à l'enrôlement forcé de Kényans dans l'armée russe, un phénomène touchant de nombreux autres pays d'Afrique.

Plusieurs médias, dont l'AFP, ont montré récemment comment des Kényans, souvent sans aucun passé militaire, se sont vu promettre depuis le Kenya des emplois civils bien rémunérés en Russie pour se retrouver, une fois sur place, forcés de signer un contrat avec l'armée russe.

Envoyés sur le front en Ukraine, souvent après une très courte formation militaire, nombre d'entre eux ont péri. Les services de renseignement kényans estiment le nombre de victimes à plus de 1000, dans un rapport dont l'AFP a eu copie.

Musala Mudavadi, qui rencontrera lundi et mardi plusieurs membres du gouvernement russe, dont son homologue Sergueï Lavrov, «intensifiera les efforts diplomatiques afin (...) d'empêcher de nouveaux problèmes liés à des recrutements trompeurs ou à de fausses promesses d'emploi», peut-on lire dans un communiqué du ministère kényan des Affaires étrangères.

«Afin de protéger les citoyens kényans affectés par le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine, il plaidera également pour la mise en place, à leur intention, d'une procédure sûre en vue de leur rapatriement», poursuit ce texte.

Source: AFP