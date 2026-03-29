Zelensky est en Jordanie pour des réunions «importantes»

Zelensky est en Jordanie pour des discussions «importantes» sur la sécurité

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué dimanche se trouver en visite en Jordanie, dernière étape d'une tournée au Moyen-Orient lors de laquelle il a signé des accords de défense avec des pays du Golfe notamment sur les drones.

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«Aujourd'hui la Jordanie. La sécurité est la priorité numéro un, et il est important que tous les partenaires fassent les efforts nécessaires en ce sens. L'Ukraine fait sa part. Des rencontres importantes à venir», a déclaré Zelensky sur X.

Source: AFP