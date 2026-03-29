Zelensky est en Jordanie pour des réunions «importantes»

Zelensky est en Jordanie pour des discussions «importantes» sur la sécurité
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué dimanche se trouver en visite en Jordanie, dernière étape d'une tournée au Moyen-Orient lors de laquelle il a signé des accords de défense avec des pays du Golfe notamment sur les drones.
«Aujourd'hui la Jordanie. La sécurité est la priorité numéro un, et il est important que tous les partenaires fassent les efforts nécessaires en ce sens. L'Ukraine fait sa part. Des rencontres importantes à venir», a déclaré Zelensky sur X.
Source: AFP
Un civil tué dans des frappes de drone ukrainien
Une frappe ukrainienne au drone a tué un civil dans la région russe frontalière de Belgorod, a indiqué le gouverneur régional dans la nuit de samedi à dimanche.
«Une voiture a pris feu dans la commune de Graïvoron après avoir été frappée par un drone (...). Des habitants ont tenté d'éteindre l'incendie, mais à ce moment-là, un autre drone ennemi a frappé, tuant un homme», a déclaré sur Telegram Viatcheslav Gladkov, précisant qu'il s'agissait d'un civil.
Par ailleurs, une frappe de drone a déclenché un incendie dans le port russe d'Oust-Louga sur la mer Baltique, a déclaré dimanche le gouverneur régional, faisant état de nouveaux dégâts sur ce site déjà touché plus tôt dans la semaine.
Source: AFP
Des frappes font trois morts en Ukraine, un enfant tué en Russie
Des frappes russes sur l'Ukraine ont fait trois morts dans la nuit de vendredi à samedi, tandis qu'une frappe ukrainienne a tué un enfant un Russie, ont annoncé les autorités locales.
Un personne a péri et 11 dont un enfant ont été blessées à Odessa dans le sud de l'Ukraine, dans des frappes qui ont notamment touché une maternité et un quartier résidentiel, selon le chef de l'administration militaire locale, Serguiï Lyssak.
Des frappes loin du front
Plus au nord, deux hommes ont été tués et deux blessés dans une attaque sur Kryvyï Rig, selon le responsable militaire local, Oleksandr Ganja.
Coté russe, une attaque de drones ukrainiens a tué un enfant et grièvement blessé ses parents dans un logement à Iaroslavl, au nord de Moscou et donc loin du front, selon le gouverneur local, Mikhaïl Ievraïev.
Source: AFP
Marco Rubio accuse Zelensky de «mentir» sur les garanties de sécurité américaines en Ukraine
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a accusé vendredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky de «mentir» en affirmant que les Etats-Unis conditionnaient l'octroi de garanties de sécurité à l'Ukraine à des concessions territoriales de ce pays en faveur de la Russie.
«C'est un mensonge«, a déclaré M. Rubio devant la presse à l'issue d'une réunion du G7 non loin de Paris. «J'ai vu Volodymyr Zelensky dire cela, et c'est regrettable qu'il l'ait dit, car il sait que ce n'est pas vrai», a poursuivi le chef de la diplomatie américaine, alors que les négociations sont dans l'impasse pour mettre fin à quatre ans de guerre provoquée par l'invasion russe de l'Ukraine.
Source: AFP
Les Etats-Unis n'excluent pas de dérouter des armes prévues pour l'Ukraine pour la guerre en Iran
Les Etats-Unis n'excluent pas de dérouter des livraisons d'armes prévues pour l'Ukraine pour leurs besoins dans la guerre contre l'Iran, a affirmé vendredi le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, qui a minimisé l'impact de la Russie dans le conflit au Moyen-Orient.
«Rien n'a encore été dérouté mais cela pourrait arriver», a indiqué le ministre américain à des journalistes à l'issue d'une réunion du G7 près de Paris. «Si nous avons besoin de quelque chose pour l'Amérique et que c'est américain, nous allons le garder d'abord pour l'Amérique», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Ukraine et Arabie saoudite ont signé un accord de défense aérienne
L'Ukraine et l'Arabie saoudite ont signé un accord de coopération à l'occasion de la visite du président Volodymyr Zelensky, a indiqué vendredi à l'AFP un haut responsable. L'accord permettra à Kiev de partager son expérience de lutte contre les attaques de drones.
«L'objectif de l'accord est que l'Ukraine les aide à développer tous les composants nécessaires de la défense aérienne qui leur font actuellement défaut» pour «contrer les Shaheds et autres drones», a-t-il précisé. Le document a été signé jeudi, a précisé un autre haut responsable.
Source: AFP
Un drone tombe en Roumanie après les frappes russes en Ukraine
Un drone s'est écrasé en Roumanie jeudi après des frappes aériennes nocturnes russes en Ukraine voisine, près de la frontière fluviale entre les deux pays, a annoncé le gouvernement.
La Roumanie, membre de l'OTAN, a vu à plusieurs reprises son espace aérien violé et des fragments de drones tomber sur son territoire depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.
«A 00H44, un drone dévié par la défense aérienne ukrainienne est entré dans l'espace aérien national sur une distance d'environ 4 km. Le drone s'est écrasé à 2 km du village de Parches (est), en dehors de la zone habitée», a indiqué le ministère de la Défense.
Aucune victime ni aucun dégât matériel n'ont été signalés. Deux avions F-16 ont été envoyés en urgence pour surveiller la situation aérienne pendant la nuit.
Pour éviter de froisser Poutine, Merz renonce à envoyer des missiles à l'Ukraine
Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré mercredi qu'il n'était plus nécessaire d'envoyer des missiles Taurus à longue portée pour aider à défendre l'Ukraine contre l'invasion russe, une décision longtemps débattue à Berlin.
Kiev souhaite depuis longtemps obtenir ces missiles, mais Berlin a refusé de s'engager ouvertement, craignant que cela n'aggrave les tensions avec la Russie, puissance nucléaire.
Lorsqu'il était dans l'opposition, Merz s'était lui-même engagé à envoyer ces missiles, mais il est revenu sur sa position depuis son entrée en fonction. Il a déclaré que ses propos initiaux avaient été formulés «dans un contexte différent». Il a ajouté que les progrès de l'Ukraine en matière de développement d'armes nationales avaient rendu inutile le débat sur les missiles Taurus.
Et de reconnaître toutefois que si l'Ukraine est «mieux armée aujourd'hui que jamais auparavant», elle rencontre «des difficultés en matière de financement», insistant sur la nécessité de «mobiliser des fonds».
Source: AFP
Viktor Orban annonce que la Hongrie va arrêter «progressivement les livraisons de gaz» à l'Ukraine
Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a annoncé mercredi qu'il comptait «réduire progressivement les livraisons de gaz» à l'Ukraine, tant qu'elle n'aura pas établi l'approvisionnement du pays en pétrole russe via l'oléoduc Droujba.
«Pour briser le blocus pétrolier et garantir la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Hongrie, de nouvelles mesures sont désormais nécessaires», a-t-il déclaré dans une vidéo postée sur Facebook.
Source: AFP
Un drone venu de Russie heurte la cheminée d'une centrale électrique en Estonie
Un drone en provenance du territoire russe a heurté la cheminée d'une centrale électrique en Estonie tôt mercredi, sans conséquences pour le réseau, a annoncé le Service estonien de sécurité intérieur (ISS).
«Un drone a heurté la cheminée de la centrale électrique d'Auvere. Personne n'a été blessé dans l'incident», a précisé l'ISS dans un communiqué. «Le drone est entré dans l'espace aérien estonien en provenance de l'espace aérien russe», ajoute le texte.
Source: AFP
La Russie dit avoir abattu dans la nuit près de 400 drones ukrainiens
La Russie a affirmé mercredi avoir abattu dans la nuit 389 drones ukrainiens, une attaque d'ampleur qui a visé notamment ses régions frontalières de l'Ukraine ainsi que la région de Moscou et celle de Léningrad.
L'Ukraine intensifie ces dernières semaines ses frappes contre la Russie, qui depuis le début de son offensive en février 2022 pilonne quotidiennement le pays et a tiré mardi près de 1000 drones en 24 heures selon Kiev.
Source: AFP