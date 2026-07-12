Zelensky annonce un remaniement du gouvernement ukrainien

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé dimanche un remaniement gouvernemental et avoir offert à la Première ministre Ioulia Svyrydenko, nommée l'été dernier, un nouveau rôle, afin de la mettre en «relations avec un partenaire-clé», sans plus de précisions.

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«L'Ukraine est en train de changer sa stratégie politique», a déclaré Zelensky dans un message sur X, ajoutant que «ces changements requièrent un renouvellement» du gouvernement. «Je suis reconnaissant à Ioulia (Svyrydenko) pour son travail clair, constant et efficace en tant que Première ministre (...) et je lui ai proposé de prendre la tête d'un nouveau domaine important des relations avec un partenaire clé», a poursuivi le président ukrainien sans plus de détail ni dire qui pourrait la remplacer. «Il y aura également des changements parmi les dirigeants des organisations des forces de l'ordre», a-t-il annoncé.

Le président ukrainien a cité un certain nombre de priorités de politique étrangère, dont la réalisation de l'accord avec Washington pour fabriquer des missiles antiaériens en Ukraine, un projet de nouveau système de défense antiaérien européen, les négociations d'accession à l'UE et un renouvellement des relations avec la Pologne et la Hongrie voisine. «Chaque domaine prioritaire de la politique étrangère sera confié à une personne précise, dotée d'une solide expérience», a-t-il affirmé.

La Première ministre a remercié le président dans un message sur X pour sa «confiance» et s'est dit «prête à servir l'Etat ukrainien et à mener toutes les tâches destinées à renforcer la position de l'Ukraine, défendre nos intérêts nationaux et se rapprocher d'une paix juste».

Source: AFP