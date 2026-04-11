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Dès samedi après-midi
Début attendu d'un cessez-le-feu pour la Pâque orthodoxe

L'Ukraine et la Russie se préparent pour une trêve de 32 heures pour la Pâque orthodoxe, dès ce samedi à 16h. Annoncée par Vladimir Poutine, cette pause reste fragile après des négociations enlisées.
Publié: il y a 25 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 22 minutes
Volodymyr Zelensky a peu fait savoir que son pays était prêt à respecter cette rare pause dans les hostilités.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Un court cessez-le-feu pour la Pâque orthodoxe entre l'Ukraine et la Russie, annoncé jeudi par Vladimir Poutine et accepté par son homologue Volodymyr Zelensky, doit démarrer samedi après-midi. Il intervient dans un contexte de ralentissement des efforts diplomatiques menés par les Etats-Unis.

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Le Kremlin a indiqué que le cessez-le-feu entrerait en vigueur samedi à 16h (15h en Suisse) et durerait jusqu'à la fin de la journée de dimanche, soit une période de 32 heures. Le ministre russe de la Défense, Andreï Belooussov, et son chef d'état-major Valeri Guerassimov ont reçu l'ordre de «cesser les opérations de combat dans toutes les directions pour cette période».

Le chef de l'Etat ukrainien, Volodymyr Zelensky, a peu après fait savoir que son pays était prêt à respecter cette rare pause dans les hostilités, qu'il avait déjà proposée de son côté, alors que les discussions en vue de mettre fin au conflit qui dure depuis quatre ans avaient déraillé en raison de la guerre au Moyen-Orient.

Une trêve similaire avait été annoncée l'an dernier également pour la Pâque orthodoxe. Toutefois, les deux camps s'étaient accusés mutuellement de l'avoir violée à de nombreuses reprises.

Ralentissement de l'armée russe

Plusieurs cycles de négociations menées sous l'égide des Etats-Unis n'ont pas réussi à rapprocher les belligérants d'un accord, le processus s'enlisant davantage encore à mesure que l'attention de Washington se déplaçait vers l'Iran. Moscou exige de Kiev des concessions territoriales et politiques que Volodymyr Zelensky a rejetées, les assimilant à une capitulation.

Selon le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, cité par l'agence Tass, l'annonce de cette trêve n'a pas été discutée au préalable avec Kiev et Washington. Elle n'est pas liée aux négociations pour mettre fin au conflit, selon ses dires.

Si la Russie a réalisé de modestes gains territoriaux au prix fort, Kiev a récemment réussi à repousser l'ennemi dans le sud-est. Les avancées russes ont ralenti depuis fin 2025, selon l'analyse des données de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), basé aux Etats-Unis.

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