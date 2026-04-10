Un ancien vice-ministre russe de la Défense a été condamné à 19 ans de prison pour corruption. Pavel Popov est accusé d’avoir détourné des fonds publics, sur fond de soupçons de purge dans l’armée.

AFP Agence France-Presse

Un ancien vice-ministre russe de la Défense a été condamné à 19 ans de prison vendredi par un tribunal militaire de Moscou pour détournement de fonds, selon un journaliste de l'AFP présent à l'audience, une peine particulièrement lourde. Pavel Popov, 69 ans, a été condamné à 19 ans d'emprisonnement dans une colonie pénitentiaire à «régime sévère» ainsi qu'à une amende de 85 millions de roubles (près de 940'000 euros au taux actuel).

Il avait été arrêté en août 2024 pour des «fraudes» dans une série d'affaires qui visaient des hauts responsables militaires perçue alors par certains observateurs comme une purge dans les rangs de l'armée russe, en plein conflit avec l'Ukraine. Le tribunal l'a reconnu coupable d'avoir détourné environ 25 millions de roubles (un peu moins de 277'000 euros) d'argent public destiné à un parc d'attractions consacré aux forces armées, le «Parc patriote», dans la région de la capitale russe.

Selon les enquêteurs, entre 2014 et 2024, Popov a également reçu des pots-de-vin évalués à de plus de 45 millions de roubles (environ 497'000 euros) de la part d'une entreprise de BTP, en échange de faveurs au cours de travaux de construction et d'un soutien dans l'obtention de contrats gouvernementaux.

Santé fragile

De santé fragile, l'ancien vice-ministre et général des armées est apparu au tribunal par vidéoconférence, depuis une cellule. Il avait plaidé non coupable. «Il n'est coupable d'aucune des charges retenues contre lui», a déclaré à l'AFP son avocat, Denis Sagatch, ajoutant qu'il fera appel de la décision. Popov a également été déchu de ses titres et de ses médailles militaires.

L'armée russe est régulièrement entachée par des scandales de corruption. Il s'agit néanmoins d'une peine très sévère au regard d'autres récents verdicts pour des accusations similaires. En l'espace de quelques mois en 2024, au moins neuf responsables du ministère de la Défense et des généraux, dont Popov, ont été placés en détention ou inquiétés en Russie dans des affaires de fraudes.

Le plus en vue parmi eux, Timour Ivanov, un ancien proche de l'ex-ministre de la Défense Sergueï Choïgou, a été condamné en juillet 2025 à 13 ans de prison pour avoir détourné d'immenses sommes d'argent. L'arrestation de ces responsables avait eu lieu peu avant et peu après le remplacement, en mai 2024, de Sergueï Choïgou par Andreï Belooussov, un économiste chargé d'optimiser les dépenses militaires colossales du pays, engagé depuis plus de quatre ans dans un conflit de haute intensité contre l'Ukraine.