Zelensky limoge l'ambassadrice ukrainienne aux Etats-Unis

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a limogé lundi son ambassadrice aux Etats-Unis, Olga Stefanichyna, une décision attendue depuis le remaniement gouvernemental de juillet et qui intervient au moment où Kiev réclame à Washington de nouveaux missiles Patriot pour contrer les frappes russes.

«Révocation d'Olga Stefanichyna de ses fonctions d'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de l'Ukraine aux Etats-Unis», peut-on lire sur un décret publié sur le site de la présidence ukrainienne. Dans un message sur Facebook, Olga Stefanichyna a de son côté évoqué une «décision personnelle, motivée par des circonstances personnelles».

Elle s'est félicité d'avoir «accru les livraisons d'armes américaines et maintenu ce soutien précisément au moment où le climat politique à Washington évoluait en défaveur» de l'Ukraine. La fonction d'ambassadeur aux Etats-Unis est cruciale pour l'Ukraine, qui dépend des livraisons d'armes et du partage de renseignement de la part des Etats-Unis.

Les relations entre Volodymyr Zelensky et son homologue américain Donald Trump ont été tendues, parfois houleuses, mais le milliardaire républicain a récemment eu des mots d'encouragement envers le dirigeant ukrainien.

Volodymyr Zelensky s'était rendu la semaine dernière à Washington pour demander de nouveaux missiles antiaériens Patriot, alors que l'Ukraine fait face à une intensification des frappes russes. Selon des médias ukrainiens, Olga Stefanichyna fait l'objet d'une enquête de l'agence anticorruption ukrainienne pour des soupçons de malversations, bien qu'elle n'a pas encore été formellement inculpée.

Source: ATS