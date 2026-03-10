Trump se félicite d'un appel «positif» avec le président russe Vladimir Poutine
Donald Trump s'est félicité lundi d'un appel «positif» à propos de l'Ukraine avec le président russe Vladimir Poutine.
«J'ai eu une très bonne conversation téléphonique avec le président Poutine», a affirmé le président américain lors d'une conférence de presse, soulignant que «nous avons parlé de l'Ukraine, une guerre sans fin». «Mais je pense que cet appel a été positif sur ce sujet», a-t-il dit.
Source: AFP
Trump et Poutine ont évoqué au téléphone la guerre en Ukraine et en Iran, selon le Kremlin
Le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump ont évoqué lundi lors d'une conversation téléphonique «franche et constructive» la guerre en Iran et celle en Ukraine, a annoncé le Kremlin.
«L'accent a été mis sur la situation autour du conflit avec l'Iran et sur les négociations bilatérales en cours avec la participation de représentants des Etats-Unis sur le règlement de la question ukrainienne», a indiqué Iouri Ouchakov, le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, cité par les agences de presse russes.
L'appel téléphonique aurait duré environ une heure, le premier entre les deux dirigeants depuis décembre 2025, a été organisé à l'initiative de Washington pour «discuter d'une série de questions extrêmement importantes liées à l'évolution actuelle de la situation internationale».
Sur l'Ukraine, Vladimir Poutine a fourni à son homologue américain «une description de la situation actuelle sur la ligne de contact, où les troupes russes progressent avec beaucoup de succès», a expliqué Iouri Ouchakov.
Poutine a également «évalué positivement les efforts de médiation entrepris» par Donald Trump pour tenter de trouver une issue diplomatique à la guerre en Ukraine, après plusieurs sessions de pourparlers qui n'ont jusqu'à présent pas abouti à une cessation des hostilités.
Source: AFP
Un mort et plus de dix blessés dans des frappes russes et ukrainiennes
Une attaque nocturne de drone ukrainien a frappé un immeuble dans la zone occupée de Zaporijjia dans le sud de l'Ukraine, faisant un mort et une dizaine de blessés, ont déclaré les autorités installées par Moscou dimanche.
Kiev de son côté accuse les forces russes d'avoir fait trois blessés et visé des services de secours dans une double frappe dans la nuit de samedi à dimanche, dans un village près de Kharkiv (nord-est).
«Plus de 10 personnes ont été blessées et le corps d'une femme a été retrouvé sous les décombres», a déclaré Natalia Romanitchenko, une responsable du district de Vassylivka situé dans la zone sous occupation russe de Zaporijjia (sud) à l'agence de presse d'Etat russe Tass.
Dans une vidéo publiée sur VK prise pendant la nuit, elle montre des pompiers éteindre l'incendie d'un immeuble. Dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, trois personnes ont été blessées dans une frappe russe sur le village de Velyka Babka. «Les Russes ont lancé une frappe ciblée contre les services de secours la nuit dernière», ont indiqué les services de secours ukrainiens dimanche sur Telegram.
Source: AFP
L'Ukraine appelle les organisateurs de la Biennale de Venise à refuser la participation de la Russie
L'Ukraine a appelé dimanche les organisateurs de la Biennale de Venise à ne pas autoriser la participation de la Russie, qui y devrait faire son retour en mai, pour la première fois depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en février 2022.
«Nous appelons les organisateurs de la Biennale de Venise à revoir leur décision d'autoriser la Fédération de Russie de revenir et à maintenir leur position de principe démontrée en 2022 et 2024», ont déclaré dans un communiqué le ministre des Affaires étrangères Andriï Sybiga et la ministre de la Culture Tetiana Berejna.
Source: AFP
Quatre morts dans une frappe russe à Kharkiv
Au moins quatre personnes ont été tuées et dix blessées dans une frappe russe dans la nuit de vendredi à samedi contre un immeuble d'habitation à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, selon les autorités. Une alerte aérienne a été déclenchée dans toute l'Ukraine.
«A la suite de l'attaque ennemie, une partie d'un immeuble résidentiel de cinq étages, situé dans le quartier Kyivsky à Kharkiv, a été pratiquement détruite. Une maison située à proximité a également été endommagée», a écrit sur le réseau social Telegram le chef de l'administration militaire régionale de Kharkiv, Oleg Synegoubov.
Selon le maire de la ville, Igor Terekhov, quatre personnes sont décédées. M. Synegoubov a lui fait état de dix blessés, dont deux garçons, âgés de 6 et 11 ans, et une jeune fille de 17 ans. A Chuguiv, dans la région de Kharkiv, la maire Galyna Minaeva a écrit sur Telegram que deux personnes avaient été blessées dans une "attaque de drone ennemie" contre une maison dans le centre-ville.
L'armée de l'air polonaise a indiqué sur le réseau social X avoir fait décoller des avions militaires pour protéger son espace aérien dans les régions frontalières de l'Ukraine, comme elle le fait habituellement en cas de frappes russes à grande échelle. A Zaporijjia (sud), une frappe russe a fait un blessé, un nouveau-né, a annoncé sur Telegram le chef de l'administration régionale Ivan Fedorov.
Source: AFP
Se sentant menacé, Poutine commence à mettre la pression sur la Finlande
Le Kremlin a estimé vendredi que la Finlande commençait à «menacer» la Russie après l'annonce par Helsinki d'une possible modification de la législation finlandaise afin de lever les restrictions à la présence d'armes nucléaires sur son territoire.
«Nous avons vu ces déclarations qui mènent à une escalade des tensions sur le continent européen (...) En déployant des armes nucléaires sur son territoire, la Finlande commence à nous menacer», a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. «Et si la Finlande nous menace, nous prendrons les mesures qui s'imposent», a-t-il ajouté.
Helsinki a annoncé jeudi envisager cette possibilité pour se mettre en accord avec la politique de dissuasion de l'Otan. Selon le ministre finlandais de la Défense, Antti Hakkanen, la proposition du gouvernement permettrait «d'introduire une arme nucléaire» dans le pays, «d'en transporter, en livrer ou en posséder une», si cela est «lié à la défense militaire de la Finlande».
La Finlande a abandonné sa politique de neutralité militaire, vieille de plusieurs décennies, en rejoignant l'Otan en avril 2023. Ce changement de politique exige une modification de sa législation sur l'énergie nucléaire et de son code pénal.
Source: AFP
Une attaque ukrainienne fait deux morts dans la région occupée de Kherson, annonce Moscou
Une attaque ukrainienne a tué deux personnes dans la partie de la région ukrainienne de Kherson (sud) contrôlée par la Russie, a annoncé vendredi matin son gouverneur installé par Moscou.
A Olechky, «des drones ennemis ont largué leur charge (explosive) directement sur des personnes rassemblées» près d'un commerce alimentaire «avant son ouverture», a écrit Vladimir Saldo sur Telegram. «Selon de premières informations, deux personnes ont été tuées», et 12 autres ont été blessées, a ajouté le responsable, précisant qu'il s'agissait de victimes civiles.
Source: AFP
Trump presse Zelensky de conclure un accord
Donald Trump a une nouvelle fois pressé le président ukrainien Volodymyr Zelensky de conclure un «accord» pour mettre fin au conflit en Ukraine, en jugeant dans une interview à Politico que son homologue russe Vladimir Poutine y était pour sa part «prêt».
«Zelenksy doit se bouger et il faut qu'il fasse un accord», a dit le président américain, en ajoutant «c'est inimaginable qu'il soit un obstacle» et en répétant que le dirigeant ukrainien n'avait «pas les cartes en main». «Je pense que Poutine est prêt à conclure un accord», a-t-il encore dit.
Source: AFP
Kiev et Moscou échangent 200 prisonniers de guerre de chaque camp
La Russie et l'Ukraine ont annoncé avoir échangé jeudi 200 prisonniers de guerre de chaque camp, première étape d'une opération plus large convenue lors de récentes négociations à Genève.
La Russie a indiqué qu'un total de 1000 personnes – 500 de chaque camp – allaient être échangées jeudi et vendredi. «Aujourd'hui, 200 familles ukrainiennes ont reçu le message qu'elles attendaient le plus: leurs proches rentrent à la maison», a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux.
Il a diffusé une vidéo sur laquelle on peut voir ces militaires descendre de bus, les traits marqués, enveloppés dans des drapeaux ukrainiens, scander «Gloire à l'Ukraine!», entonner en cœur l'hymne ukrainien ou embrasser ceux venus les accueillir.
«Je suis de retour, mes chers» a dit un jeune soldat en s'adressant à sa famille en vidéo. Un autre essuyait ses larmes en entendant une voix féminine dans le haut-parleur de son smartphone: «Je t'aime, Sacha!» «Je t'aime aussi», a répondu cet homme au crâne rasé.
Source: AFP
Un navire endommagé dans la région d'Odessa, Kiev accuse Moscou
Un navire battant pavillon panaméen a été endommagé mercredi soir par une frappe de drone russe alors qu'il quittait le port de Tchornomorsk, dans la région d'Odessa, et des membres d'équipage ont été blessés, ont indiqué jeudi les autorités ukrainiennes.
Ce navire, dont le nom n'a pas été précisé, quittait le port sur la mer Noire avec à son bord une cargaison de maïs lorsqu'il a été touché par un drone, selon Kiev.
Plusieurs membres d'équipage ont été blessés, ont indiqué les autorités portuaires ukrainiennes et le chef de l'administration militaire régionale d'Odessa, Oleg Kiper. «Des mesures ont été prises pour leur porter secours et les évacuer», a indiqué Oleg Kiper, sans plus de précision.
Source: AFP
Poutine reçoit mercredi à Moscou le chef de la diplomatie hongroise
Vladimir Poutine reçoit mercredi à Moscou le chef de la diplomatie hongroise Péter Szijjártó pour des discussions sur la question des livraisons de brut russe via un oléoduc qui traverse l'Ukraine, a annoncé le Kremlin.
Cette rencontre intervient alors que la Hongrie et la Slovaquie accusent l'Ukraine de traîner les pieds pour réparer une portion de l'oléoduc Droujba, endommagé par une frappe russe en janvier, ce que Kiev dément.
«Au Kremlin, Poutine recevra le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, qui est en visite à Moscou», a annoncé le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors de son briefing quotidien.
La Hongrie bloque notamment l'adoption d'un 20e paquet de sanctions de l'UE contre la Russie et le versement d'un prêt de 90 milliards d'euros à Kiev, tant qu'elle n'aura pas obtenu la reprise des livraisons via l'oléoduc.
Source: AFP