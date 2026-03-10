Trump et Poutine ont évoqué au téléphone la guerre en Ukraine et en Iran, selon le Kremlin

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump ont évoqué lundi lors d'une conversation téléphonique «franche et constructive» la guerre en Iran et celle en Ukraine, a annoncé le Kremlin.

«L'accent a été mis sur la situation autour du conflit avec l'Iran et sur les négociations bilatérales en cours avec la participation de représentants des Etats-Unis sur le règlement de la question ukrainienne», a indiqué Iouri Ouchakov, le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, cité par les agences de presse russes.

L'appel téléphonique aurait duré environ une heure, le premier entre les deux dirigeants depuis décembre 2025, a été organisé à l'initiative de Washington pour «discuter d'une série de questions extrêmement importantes liées à l'évolution actuelle de la situation internationale».

Sur l'Ukraine, Vladimir Poutine a fourni à son homologue américain «une description de la situation actuelle sur la ligne de contact, où les troupes russes progressent avec beaucoup de succès», a expliqué Iouri Ouchakov.

Poutine a également «évalué positivement les efforts de médiation entrepris» par Donald Trump pour tenter de trouver une issue diplomatique à la guerre en Ukraine, après plusieurs sessions de pourparlers qui n'ont jusqu'à présent pas abouti à une cessation des hostilités.

Source: AFP