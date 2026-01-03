Le président américain ne croit plus à la version du Kremlin concernant l'attaque contre une résidence de Poutine. Désormais, il admet que c'est la Russie qui fait obstacle à un éventuel traité de paix.

Daniel Kestenholz

Donald Trump retourne (encore) une fois sa veste. Jusqu'à présent, le président américain avait plutôt pris le parti de son homologue russe concernant l'attaque de drones contre la résidence de Vladimir Poutine à Valdaï. Désormais, le milliardaire républicain adopte un ton beaucoup plus dur envers le Kremlin, qui affirme que c'est l'Ukraine qui aurait commandité cette offensive.

C'est sur son réseau social que Donald Trump a montré son désaccord avec la version de Moscou. Il a publié sur Truth Social un éditorial du «New York Post» intitulé: «La rhétorique de Poutine sur l'«attaque» montre que c’est la Russie qui fait obstacle à la paix.» Le président a répété le titre – pas en majuscule – en lien avec la vidéo. Un signal fort de la part du président américain, qui avait initialement critiqué l'Ukraine pour cette attaque présumée.

«J'étais furieux»

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait immédiatement dénoncé ces allégations comme un mensonge du Kremlin et un prétexte pour Moscou d'intensifier le conflit. À l'inverse, lors d'une apparition à Mar-a-Lago, Trump a déclaré que Poutine l'avait personnellement informé avoir été «attaqué». Et le président américain d'ajouter: « J'étais furieux.» Il a affirmé que ce n'était «pas le moment» d'«attaquer la résidence de Poutine».

En partageant cet article du «New York Post», Donald Trump prend ainsi ses distances avec ses déclarations précédentes, dans lesquelles il attestait de la volonté de Poutine de faire la paix. Le Kremlin a finalement publié une vidéo censée prouver l'attaque présumée de lundi soir menée par 91 drones. Cette vidéo devant servir de preuve montre des débris de drones dans une zone forestière enneigée. Cependant, on ignore totalement quand et où elle a été filmée. l'Ukraine a qualifié ces images de propagande destinée à perturber les pourparlers de paix.

Des drones pendant le discours de Nouvel An

En revanche, Kiev n'a pas démenti la tentative d'attaque de drones sur Moscou le 31 décembre, juste au moment où Vladimir Poutine commençait son traditionnel discours du Nouvel An. Le maire de Moscou, Sergei Sobjanin, a annoncé que deux drones ukrainiens avaient été abattus par la défense aérienne russe alors qu'ils approchaient de Moscou. Il n'y a pas eu de victimes ni de dégâts.

Dans son discours, Poutine a prophétisé la «victoire» de la Russie en Ukraine. S'adressant aux soldats participant à l'«opération spéciale» depuis février 2022, il a déclaré: «Nous croyons en vous et en notre victoire. Il a ajouté que les troupes se battaient pour «leur patrie, la vérité et la justice».