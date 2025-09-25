Voici pourquoi Trump retourne encore sa veste sur l'Ukraine

En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, Donald Trump a créé la surprise avec un post choc sur les réseaux sociaux. Il pense que l'Ukraine pourrait récupérer l'ensemble de son territoire perdu. Point de situation.

Après une mystérieuse déclaration de Donald Trump, les Ukrainiens ont à nouveau espoir. Dans un post sur Truth Social, le président américain a écrit que l'Ukraine pourrait bien retrouver ses frontières d'origine. Et ce, même avec l'aide indirecte des Etats-Unis. Il a fait cette annonce juste après son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU mardi. «Avec le temps, la patience et le soutien financier de l'Europe, et en particulier de l'OTAN, la récupération des frontières initiales où la guerre a commencé est une option très réaliste.»

Si Donald Trump fait aujourd'hui volte-face, ce n'est pas seulement parce que Vladimir Poutine sape son autorité et provoque l'Europe en violant son espace aérien. Le président a identifié des faiblesses russes dont les Ukrainiens peuvent tirer profit. Il se moque désormais de la Russie, en la qualifiant de «tigre de papier». Trump estime que «Poutine et la Russie sont en grande difficulté économique, et il est maintenant temps pour l'Ukraine d'agir».

La Russie au bord de l'effondrement

La Russie lutte effectivement contre l'effondrement financier provoqué par la guerre. Anders Åslund, économiste suédois et auteur du livre «Russia's Crony Capitalism» («Le capitalisme de connivence de la Russie»), écrit dans un commentaire publié dans «Finanz und Wirtschaft»: «Les réserves financières du pays s'épuisent, les recettes énergétiques diminuent et il y a une pénurie de plus en plus grave de main-d'œuvre et de technologie importée.»

Les attaques ukrainiennes contre les centrales énergétiques, les sanctions occidentales ainsi que les sanctions taxes douanières de 50% imposées par Trump contre l'Inde – l'un des plus grands partenaires commerciaux de la Russie – pèsent sur la population russe. «Le Kremlin ne peut pas poursuivre indéfiniment son aventure guerrière en Ukraine», estime Ulrich Schmid, expert de la Russie à l'Université de Saint-Gall.

En colère contre Poutine

Après le clash à la Maison Blanche avec le président ukrainien Zelensky, Trump se range désormais derrière lui. Selon le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, l'obstruction de Poutine au processus de paix a contribué à ce revirement. Trump a ainsi affirmé vouloir vendre des armes à l'OTAN, qui pourraient ensuite être envoyées à l'Ukraine.

Trump souhaite également faire pression de l'intérieur. La production de téléviseurs, de machines à laver et de chaussures a chuté de près de 30% en Russie. De longues files d'attente se forment devant les stations-service en raison de la pénurie d'essence, tandis que les voyages à l'étranger et les hypothèques sont devenus inaccessibles. La population civile russe prend de plus en plus conscience que Poutine ne mène pas seulement une «opération militaire spéciale» en Ukraine, mais bien une guerre d’usure qui épuise les ressources humaines et financières du pays.

Offensive de propagande en Russie

Et c'est justement durant ce moment critique que Trump vient jeter de l'huile sur le feu. Dans son post, il écrit que les «habitants de Moscou et de toutes les grandes villes, communes et districts de toute la Russie» doivent découvrir les vrais enjeux derrière cette guerre et où va la majeure partie de l'argent.

En plus des livraisons d’armes et de potentielles sanctions supplémentaires visant les partenaires commerciaux de la Russie, la propagande semble être une option. A l’image du Kremlin, qui infiltre et manipule les médias occidentaux, Trump pourrait riposter en menant une contre-offensive directe. Des plateformes comme Telegram, YouTube ou encore les médias accessibles via VPN offriraient alors des canaux privilégiés pour toucher la population russe, notamment en diffusant des récits poignants sur les atrocités commises en Ukraine.

On ne sait toutefois pas si Trump réalisera vraiment ce qu'il a dit. Ulrich Schmid tempère: «Jusqu'à présent, Trump a agi de manière erratique dans la guerre en Ukraine. Il est à chaque fois fortement influencé par les déclarations de son dernier interlocuteur.»