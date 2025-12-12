Donald Trump a comparé les négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine à un accord immobilier complexe. Le président américain a en outre évoqué de nouvelles discussions en Europe ce week-end, sans en préciser la nature exacte, ni ses potentiels interlocuteurs.

Marian Nadler

Donald Trump a de nouveau pris la parole sur la guerre en Ukraine et les pistes de résolution du conflit. Ce jeudi, un journaliste l'a interrogé à la Maison Blanche sur le rôle que les Etats-Unis pourraient jouer dans un futur accord de sécurité.

«Nous contribuerons à la sécurité, car c’est indispensable pour mettre fin au conflit», a déclaré Trump lors d'un point presse dans le Bureau ovale. Le président américain a affirmé qu'un accord était imminent avec la Russie, et a tenu des propos similaires concernant l'Ukraine.

Un spécialiste dans le domaine

Trump, qui a fait fortune avant sa présidence en tant que magnat de l'immobilier, a ensuite abordé la question des cessions de territoires. Son plan de paix initial prévoyait que l'Ukraine abandonne les régions de Donetsk et Lougansk, situées à l'est du pays – bien que la Russie ne les contrôle pas complètement à l'heure actuelle.

«Un accord de paix est compliqué, car il implique de diviser le pays d'une certaine manière, a déclaré Trump. C'est un peu comme un contrat immobilier... mais juste mille fois plus complexe!»

Le président américain a par la suite continué à affirmer que son plan de paix mettrait fin aux tueries en Ukraine. Il a laissé entrevoir une rencontre ce samedi en Europe. «Il y aura une réunion ce samedi, nous verrons si nous y participerons ou non», a-t-il déclaré. Il n'a pas précisé avec qui les discussions devaient avoir lieu. «Des représentants américains prendront part à cette rencontre si nous jugeons que les chances sont bonnes, sinon nous ne voulons pas perdre de temps.»

Discussions sur les garanties de sécurité

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a récemment indiqué que son équipe discutait avec les Etats-Unis de garanties de sécurité. «Elles sont parmi les éléments les plus importants pour toutes les étapes à venir», a-t-il déclaré, selon un communiqué. Il a insisté sur la nécessité de réponses concrètes si la Russie devait attaquer de nouveau l’Ukraine, précisant que les travaux en ce sens se poursuivent.

Zelensky avait par ailleurs évoqué la possibilité d'un référendum sur le contrôle de l'est du Donbass. «Les Russes veulent tout le Donbass, nous ne l'acceptons pas», a-t-il déclaré ce jeudi à Kiev. «Je pense que les Ukrainiens répondront bientôt à cette question, que ce soit sous la forme d'élections ou d'un référendum. Le peuple doit avoir son mot à dire!»