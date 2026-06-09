Quatre morts dans une attaque russe près de Kharkiv

Des frappes russes sur la région de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, ont fait quatre morts et une quinzaine de blessés, ont annoncé mardi les autorités locales.

A Tchouhouïv, une «attaque ennemie» a tué trois femmes de 22, 56 et 70 ans ainsi qu'un homme de 56 ans, a indiqué le gouverneur militaire de la région, Oleg Synegubov. A Kharkiv même, les frappes ont fait 15 blessés, a ajouté cette source.

Les bombardements russes font quasiment chaque jour des morts et des blessés dans des zones résidentielles en Ukraine. Kiev réplique en frappant régulièrement des cibles en zone occupée, mais également en territoire russe.

Depuis l'invasion russe massive de l'Ukraine, lancée en février 2022, au moins 15'850 civils ont été tués et 44'800 blessés dans ce pays, selon le dernier décompte de l'ONU établi en avril.

Source: AFP