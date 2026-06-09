Quatre morts dans une attaque russe près de Kharkiv
Des frappes russes sur la région de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, ont fait quatre morts et une quinzaine de blessés, ont annoncé mardi les autorités locales.
A Tchouhouïv, une «attaque ennemie» a tué trois femmes de 22, 56 et 70 ans ainsi qu'un homme de 56 ans, a indiqué le gouverneur militaire de la région, Oleg Synegubov. A Kharkiv même, les frappes ont fait 15 blessés, a ajouté cette source.
Les bombardements russes font quasiment chaque jour des morts et des blessés dans des zones résidentielles en Ukraine. Kiev réplique en frappant régulièrement des cibles en zone occupée, mais également en territoire russe.
Depuis l'invasion russe massive de l'Ukraine, lancée en février 2022, au moins 15'850 civils ont été tués et 44'800 blessés dans ce pays, selon le dernier décompte de l'ONU établi en avril.
Source: AFP
Un drone explose dans un champ en Moldavie
Un drone, très probablement d'origine ukrainienne, s'est écrasé et a explosé dans un champ dans l'est de la Moldavie sans faire de victime, ont indiqué lundi les autorités.
Cette chute de drone survient après que des drones ont explosé ces quinze derniers jours en Roumanie, pays membre de l'Union européenne et de l'Otan, frontalière à la fois de la Moldavie et de l'Ukraine.
«Des fragments provenant d'un engin aérien sans pilote ont bien été retrouvés sur des terres agricoles près du village de Lopatna, proche de la frontière», a indiqué le ministère moldave de la Défense dans un communiqué.
Le drone qui s'est écrasé dans le village de Lopatna, près de la frontière avec l'Ukraine, est «très probablement d'origine ukrainienne», selon la même source. Les autorités moldaves ont «fermement condamné l'incident» et en ont imputé la responsabilité à la Russie.
«Quelle que soit l'origine du drone, la responsabilité de tout drone atterrissant sur le territoire de la République de Moldavie incombe à la Russie», a affirmé le ministère moldave des Affaires étrangères sur Telegram.
Source: ATS
Un mort dans une frappe de drone ukrainienne contre un train reliant Moscou à la Crimée annexée
Une attaque de drone ukrainienne contre un train reliant Moscou à Simferopol, en Crimée, a fait un mort et un blessé, a annoncé lundi matin le chef des autorités de la péninsule annexée par la Russie en 2014.
«A la suite d'une frappe de drone ennemi contre la locomotive d'un train de passagers sur la ligne Moscou-Simferopol, le conducteur a été blessé et l'assistant du conducteur a été tué, selon des données préliminaires», a écrit Sergueï Aksionov sur Telegram, sans préciser où se trouvait le train au moment de l'attaque. «Les passagers n'ont pas été blessés», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Des frappes russes font cinq morts et des dégâts sur un site nucléaire
Des frappes russes nocturnes et dans la matinée ont fait cinq morts et touché un site de stockage de déchets nucléaires, selon les autorités ukrainiennes dimanche, alors que le président Zelensky doit rencontrer à Londres les dirigeants français, britannique et allemand.
Des frappes russes sur un village dans la région de Zaporijjia ont fait trois morts et trois blessés dans la journée de dimanche, a indiqué le gouverneur régional Ivan Fedorov. «Les frappes sont tombées près d'un arrêt de transport public», a-t-il affirmé.
Un chauffeur de bus de 56 ans avait déjà été tué dans son véhicule à l'arrêt à un terminus, dans la ville de Zaporijjia, avaient indiqué les secours ukrainiens plus tôt. Des attaques nocturnes de drones et bombardements aériens sur la région de Dnipropetrovks ont également fait un mort, selon le gouverneur militaire régional Oleksandr Ganja.
Site nucléaire visé
Une frappe de drone russe a également «partiellement détruit» un bâtiment de réception de conteneurs sur le site de stockage centralisé de combustible nucléaire usé dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, a indiqué l'opérateur nucléaire public ukrainien Energoatom sur Telegram.
Il a précisé que le bâtiment était à ce moment vide et que les niveaux de radiation restaient normaux. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, a affirmé que «l'incident est profondément inquiétant car il s'est produit sur un site contenant de larges quantités de matériel nucléaire», selon un communiqué de l'agence sur X.
«Ce n'est pas la première fois que les forces russes mettent les installations nucléaires ukrainiennes en danger», a réagi sur la plateforme X le ministre des Affaires étrangères, Andriï Sybiga, accusant Moscou de «menaces envers la sûreté nucléaire». Le ministère russe de la Défense a affirmé comme d'habitude avoir mené des frappes sur des sites liés à l'armée ukrainienne.
Source: AFP
86 drones interceptés près de Saint-Pétersbourg
Les forces russes ont intercepté 86 drones dans la région autour de Saint-Pétersbourg, ville où se déroule un important forum d'investissements, a annoncé le gouverneur régional samedi.
«Quatre-vingt-six drones ont été abattus au-dessus de la région de Leningrad. Les opérations de combat se poursuivent», a écrit sur Telegram le gouverneur, Aleksandr Drozdenko.
«Saint-Pétersbourg a été la cible d'une attaque de grande ampleur menée par des drones militaires», a indiqué de son côté lke gouverneur de la ville de Saint-Pétersbourg, Aleksandr Beglov. «Je demande aux habitants de Saint-Pétersbourg de rester chez eux et de ne pas sortir», a-t-il ajouté. L'aéroport international de Poulkovo, au sud de la ville, a annoncé une interruption temporaire du trafic, sans préciser la raison.
Mercredi, à l'ouverture du Forum de Saint-Pétersbourg, autrefois surnommé le «Davos russe» en référence au Forum économique mondial, des drones ukrainiens avaient frappé une installation pétrolière et un site militaire à proximité. Les invités arrivant à l'événement avaient été accueillis avec un panache de fumée noire en arrière-plan.
Ce Forum s'achève samedi, au lendemain d'une intervention du président russe Vladimir Poutine.
Par ailleurs, huit drones ukrainiens ont été interceptés samedi à l'aube alors qu'ils se dirigeaient vers Moscou, a indiqué sur Telegram le maire de la ville, Sergueï Sobianine.
Source: AFP
En rejetant la proposition de Zelensky, Poutine «choisit encore la guerre»
Vladimir Poutine «choisit encore la guerre» avec l'Ukraine, qui se poursuit depuis plus de quatre ans, en rejetant une rencontre proposée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a dénoncé ce dernier vendredi.
«Malheureusement, la partie russe choisit encore la guerre. (...) Il ne veut tout simplement pas mettre fin à la guerre»,a déclaré Zelensky. Poutine a jugé plus tôt dans la journée qu'une telle rencontre n'avait «pas d'intérêt» tant qu'un accord de paix n'est pas finalisé.
Source: AFP
Poutine dit que la guerre en Ukraine ne prendra fin que lorsque la Russie aura atteint ses objectifs
Le président russe Vladimir Poutine a affirmé vendredi que la guerre en Ukraine prendrait fin seulement lorsque la Russie aurait atteint ses objectifs.
«Nous partons du principe que les hostilités prendront fin un jour. Et, sans aucun doute, elles cesseront lorsque nous aurons atteint les objectifs que nous nous sommes fixés», a déclaré Poutine à Saint-Pétersbourg où il s'exprimait dans le cadre du grand Forum économique international (SPIEF).
Source: AFP
Poutine juge qu'une rencontre avec Zelensky n'a «pas d'intérêt»
Le président russe a jugé vendredi qu'une rencontre avec son homologue ukrainien n'avait «pas d'intérêt» tant qu'un accord de paix n'avait pas été finalisé, après l'invitation de Zelensky à un tête-à-tête.
«Je ne vois pas l'intérêt d'une rencontre. Cela n'a d'intérêt que pour la partie ukrainienne afin d'arrêter l'avancée de nos forces armées», a déclaré Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg, ajoutant qu'il fallait «laisser les spécialistes travailler, développer des solutions, et ensuite nous pouvons nous rencontrer».
Source: AFP
La Russie pourrait attaquer l'OTAN «dès 2030»
La Russie pourrait attaquer l'OTAN «dès 2030», a prévenu vendredi le Premier ministre britannique Keir Starmer, en assurant la détermination du Royaume-Uni à développer ses capacités militaires pour être prêt face à une telle situation.
«Selon l'évaluation de nos services de renseignements, ainsi que celle d'autres pays de l'Otan, il pourrait y avoir une attaque de la Russie contre l'Otan dès 2030», a déclaré le chef du gouvernement travailliste, en déplacement sur le site d'une entreprise de défense dans le Wiltshire.
«Il n'est pas exagéré d'affirmer que nous vivons dans la période la plus dangereuse et incertaine de notre vie», a précisé Keir Starmer, ajoutant qu'il est de la «responsabilité» de son gouvernement d'«être prêt».
Cet avertissement fait écho à celui du secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte qui avait affirmé en décembre que la Russie «pourrait être prête à recourir à la force militaire contre l'Otan d'ici cinq ans».
Source: AFP
Cinq Azerbaïdjanais tués dans des attaques de drones sur deux navires en mer d'Azov
Cinq citoyens azerbaïdjanais ont été tués dans des attaques de drones ayant visé deux navires de fret en mer d'Azov, a annoncé vendredi Bakou, la Russie déclarant de son côté que cette frappe a été effectuée par l'Ukraine.
«Des attaques de drones ont été menées pendant la nuit contre deux navires de fret étrangers. (...) A la suite de cette attaque, cinq de nos citoyens ont été tués et trois autres blessés», a affirmé le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères dans un communiqué. Selon le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhaïl Galouzine, Kiev est à l'origine de cette frappe.
Source: AFP
En Ukraine, quatre morts dans une frappe russe près de Kiev
Au moins sept personnes ont été tuées vendredi dans des frappes russes sur plusieurs régions d'Ukraine. Une entreprise fabriquant des produits laitiers pour enfants près de Kiev a été touchée, ont annoncé les autorités locales.
Dans le district de Brovary, dans la région de la capitale ukrainienne, «quatre personnes ont été tuées et quatre autres blessées à la suite de l'attaque menée ce matin par la Russie», a indiqué sur Telegram le service ukrainien des situations d'urgence.
«Un bâtiment administratif d'une usine agroalimentaire a été pris pour cible», a-t-il ajouté, publiant des photographies montrant une structure éventrée avec l'enseigne de la marque de produits laitiers pour enfants appartenant à un gros producteur national.
Source: AFP