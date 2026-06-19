Zelensky se fait retirer la plus haute distinction du pays par la Pologne
Le président polonais Karol Nawrocki a annoncé vendredi qu'il retirait la plus haute distinction du pays au président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'Ordre de l'Aigle blanc, sur fond de tensions liées à l'histoire commune des deux Etats voisins.
Cette décision, hautement symbolique, pourrait nuire aux relations bilatérales, Varsovie étant l'un des plus ardents soutiens de Kiev, tant sur le plan militaire qu'humanitaire, depuis le début de son invasion par la Russie en février 2022.
«J'ai décidé de retirer l'Ordre de l'Aigle blanc au président de l'Ukraine (...). A ce stade, je tiens à souligner que cette décision n'est pas dirigée contre le peuple ukrainien. Elle ne signifie pas un changement dans l'orientation stratégique de la politique de sécurité de la Pologne», a expliqué Karol Nawrocki dans une allocution sur le réseau X.
Source: AFP
Attaque «à grande échelle» de drones ukrainiens sur Moscou
Une attaque «à grande échelle» de drones ukrainiens a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi sur Moscou, plusieurs projectiles touchant une raffinerie, a annoncé le maire de la ville, Sergueï Sobianine.
«Les forces de défense aérienne continuent de repousser une attaque de grande envergure. Plusieurs drones ont réussi à atteindre la MNPZ», une des plus grandes raffineries de pétrole de Russie, située dans la capitale, a écrit Sergueï Sobianine sur Telegram.
Le maire a par la suite indiqué que 43 drones avaient été détruits par les défenses antiaériennes russes pendant la nuit. Mardi, une raffinerie dans le quartier de Kapotnia (sud-est) avait déjà été visée par une vaste attaque de drones ukrainiens.
Source: AFP
Trois morts dans des attaques dans l'est de l'Ukraine
Des frappes russes dans les régions ukrainiennes de Poltava et Dnipropetrovsk ont fait trois morts, ont annoncé dimanche les autorités locales. «Une personne a été tuée et neuf blessées» dans des bombardements, des attaques de drones et des tirs d'artillerie contre trois districts de la région de Dnipropetrovsk, a écrit sur Telegram le chef de l'administration militaire locale, Oleksandr Ganzha.
Son homologue de Poltava, Vitali Dyakivnich, a indiqué que deux personnes avaient trouvé la mort, dont une à l'hôpital, après un assaut survenu samedi soir, évoquant le chiffre de 13 blessés. Côté russe, le ministre de la Défense a rapporté que 239 drones ukrainiens avaient été abattus dans la nuit.
Source: AFP
Un bombardement russe à Kharkiv fait au moins un mort
Au moins une personne a été tuée samedi dans un bombardement russe sur la ville de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, selon les autorités locales. «A la suite d'un bombardement aérien ennemi à l'aide de bombes guidées, une frappe a été signalée dans un quartier résidentiel», a écrit sur Telegram le maire de Kharkiv, Igor Terekhov.
«Malheureusement, au cours des opérations de recherche et de sauvetage, le corps d'une personne décédée a été retrouvé sous les décombres du bâtiment détruit», a-t-il ajouté par la suite.
Au moins neuf personnes ont été blessées dans cette attaque nocturne, a indiqué pour sa part le chef de l'administration militaire de Kharkiv, Oleg Synegoubov. Du côté russe, le ministère de la Défense a fait état de 187 drones ukrainiens abattus au cours de la nuit au-dessus du pays, y compris dans la région de Moscou.
Source: AFP
La Suisse envoie un attaché de défense en Pologne
La Suisse réagit à l'aggravation de la menace qui pèse sur l'Europe du Nord-Est dans le contexte de la guerre en Ukraine. Un nouvel attaché de défense à Varsovie, la capitale polonaise, doit permettre une détection plus précoce des risques à partir de la mi-2027.
Grâce au détachement d'un attaché de défense à Varsovie, la Suisse pourra «mieux évaluer et plus tôt la situation en matière de menaces en Europe du Nord-Est», a annoncé vendredi le Conseil fédéral. Ce nouveau poste à Varsovie vise à améliorer et à accélérer le flux d'informations en provenance des Etats de la région concernés par les questions de sécurité. La «capacité de veille diplomatique et militaire» sur place doit être renforcée, souligne le gouvernement.
Une meilleure analyse de la situation doit permettre d’identifier à un stade précoce les risques potentiels pour la Suisse et de les évaluer de manière approfondie. Cette décision doit aussi renforcer la coopération internationale du Département fédéral de la défense (DDPS) et de l’armée.
Source: AFP
Deux morts dans des frappes russes, dont une enfant de 8 ans
Des bombardements russes ont tué deux personnes en Ukraine, dont une enfant de 8 ans et un marin se trouvant sur un navire en mer Noire, ont annoncé vendredi les autorités ukrainiennes. Dans la région de Dnipropetrovsk (centre-est), trois districts ont subi des frappes d'artillerie et de drones russes, a annoncé le responsable régional, Oleksandr Ganja, sur Telegram.
Ces bombardements ont notamment touché la ville de Pavlograd, tuant «une fillette de huit ans» et blessant une femme de 49 ans, d'après ce responsable.
Dans la région de Kharkiv (nord-est), des bombes aériennes ont touché la ville de Kharkiv, ainsi que trois autres communes, selon les services de secours ukrainiens, blessant 10 personnes, dont 4 enfants. Des drones russes ont également touché deux navires civils en mer Noire jeudi soir, faisant un mort et cinq blessés.
Source: AFP
Kiev dit avoir reçu 522 dépouilles remises par Moscou
La Russie a remis 522 nouveaux corps à l'Ukraine, principalement de combattants présumés, a indiqué Kiev jeudi, ces échanges constituant l'un des rares aboutissements des négociations entre les deux pays.
«En résultat des efforts de rapatriement, les corps de 522 individus décédés ont été rendus à l'Ukraine. D'après la partie russe, les corps appartiennent à des citoyens ukrainiens, en particulier des combattants», a indiqué jeudi sur Telegram le Centre ukrainien chargé des prisonniers de guerre.
Les défunts devront encore être identifiés, précise le communiqué. L'Ukraine a de son côté remis 33 corps à la Russie, selon le député russe Chamsaïl Saraliev, membre du groupe de coordination parlementaire sur le conflit, cité par le média RBK.
Source: AFP
Les Russes doivent sentir qu'un «seul homme, Poutine» mène la guerre, dit Zelensky
Les attaques ukrainiennes menées jeudi contre Moscou doivent montrer à la population russe qu'un «seul homme», le président Vladimir Poutine, est responsable de la poursuite de la guerre, a estimé le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky.
«Le principal, c'est que le peuple russe commence à sentir qu'un seul homme, Poutine, mène cette guerre tandis que des gens ordinaires en payent tout le prix», a affirmé Volodymyr Zelensky, dans un message audio envoyé à la presse, ajoutant: «nous ne voulons pas cette guerre et ne l'avons jamais voulue (...) Mais si l'Ukraine brûle, votre Moscou brûlera aussi».
Source: AFP
L'attaque nocturne ukrainienne sur une raffinerie à Moscou est une «riposte justifiée», estime Zelensky
L'attaque nocturne de Kiev sur une raffinerie à Moscou est une «riposte justifiée» aux attaques russes contre l'Ukraine, a estimé jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
«C'est une réponse pleinement justifiée aux attaques russes contre nos villes et nos communautés, ainsi qu'un autre résultat important du travail de nos combattants contre les installations qui soutiennent la machine de guerre russe», a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.
Source: AFP
L'UE a eu plusieurs «contacts» diplomatiques avec le Kremlin ces dernières semaines
Le cabinet du président du Conseil européen Antonio Costa a eu de «brefs contacts» diplomatiques avec le Kremlin pour ouvrir des canaux de communication, a indiqué mercredi un responsable européen, au moment où l'UE s'interroge sur d'éventuelles discussions avec Moscou pour mettre fin à la guerre en Ukraine.
«Au cours de ces dernières semaines, de brefs contacts ont eu lieu au niveau diplomatique afin d'ouvrir des canaux de communication, mais rien n'a été discuté sur le fond», a indiqué cette source. Avec la Russie désormais sur la défensive, selon plusieurs responsables européens, la question d'une relance des négociations de paix a repris de l'importance. Les Européens veulent y participer, mais s'interrogent sur la façon dont ils pourraient y prendre part.
«Dans tout scénario futur, l'UE aura des intérêts à défendre, il est donc important de disposer de canaux diplomatiques établis avec la Russie», a indiqué ce responsable européen. «L'UE n'est pas un médiateur. Elle soutient l'Ukraine dans ses efforts pour parvenir à une paix juste et durable», a-t-on ajouté.
De même source, on souligne qu'Antonio Costa, travaille en «coordination étroite» avec les dirigeants des 27 Etats membres concernant de possibles interactions avec la Russie «et les sujets qui pourraient faire l'objet de discussion quand le moment sera venu».
Source: AFP
La Russie soutient l'accord Etats-Unis/Iran et exhorte Israël à le respecter
Moscou soutient l'accord entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov mercredi lors d'un appel téléphonique avec son homologue iranien, soulignant qu'Israël devrait le respecter.
«Le ministre russe a exprimé son soutien pour le protocole d'accord trouvé via la médiation efficace du Pakistan et du Qatar pour mener à une désescalade des tensions dans la région. L'importance de son respect par toutes les parties impliquées dans le conflit armé, y compris Israël, a été soulignée», indique un résumé de cet appel publié par la diplomatie russe.
Source: AFP
Un frappe de drone russe fait un mort dans le sud-est de l'Ukraine
Une frappe de drone russe a touché la ville ukrainienne de Zaporijjia dans le sud-est du pays, tuant une personne et faisant aussi sept blessés, ont indiqué les responsables du service de secours mercredi.
«Un incendie s'est déclaré dans un immeuble d'habitation de trois étages (...). Du fait de la menace constante d'attaques ennemies, les sauveteurs ont dû se mettre plusieurs fois aux abris», a précisé sur Telegram le service de secours de l'Etat, en précisant que le feu était maîtrisé aux premières heures de la matinée.
«Des immeubles, des véhicules et des infrastructures civiles ont été endommagées dans plusieurs endroits de la ville», ont également indiqué les autorités.
Source: AFP