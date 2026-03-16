Explosions à Kiev après une rare attaque de drones en pleine journée
Des explosions en série ont retenti ont lundi matin dans le centre de Kiev, ont constaté des journalistes de Kiev, les autorités faisant état d'une rare attaque de drones russes en pleine journée sur la capitale.
«Des éclats de drone sont tombés en plein centre-ville», sans faire de victimes, a indiqué le maire Vitali Klitschko. «L'attaque ennemie sur Kiev continue, restez dans les abris», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Enrôlement forcé de Kényans dans l'armée russe, le chef de la diplomatie du Kenya à Moscou
Le chef de la diplomatie kényane Musala Mudavadi s'est envolé dimanche pour Moscou, où il sera lundi et mardi en visite officielle pour tenter de mettre un terme à l'enrôlement forcé de Kényans dans l'armée russe, un phénomène touchant de nombreux autres pays d'Afrique.
Plusieurs médias, dont l'AFP, ont montré récemment comment des Kényans, souvent sans aucun passé militaire, se sont vu promettre depuis le Kenya des emplois civils bien rémunérés en Russie pour se retrouver, une fois sur place, forcés de signer un contrat avec l'armée russe.
Envoyés sur le front en Ukraine, souvent après une très courte formation militaire, nombre d'entre eux ont péri. Les services de renseignement kényans estiment le nombre de victimes à plus de 1000, dans un rapport dont l'AFP a eu copie.
Musala Mudavadi, qui rencontrera lundi et mardi plusieurs membres du gouvernement russe, dont son homologue Sergueï Lavrov, «intensifiera les efforts diplomatiques afin (...) d'empêcher de nouveaux problèmes liés à des recrutements trompeurs ou à de fausses promesses d'emploi», peut-on lire dans un communiqué du ministère kényan des Affaires étrangères.
«Afin de protéger les citoyens kényans affectés par le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine, il plaidera également pour la mise en place, à leur intention, d'une procédure sûre en vue de leur rapatriement», poursuit ce texte.
Source: AFP
L'Ukraine va recevoir de France et «tester» un nouveau système de défense aérienne en 2026
L'Ukraine va recevoir cette année de France un nouveau système de défence SAMP/T et le testera contre des missiles balistiques russes comme «alternative» au système américain Patriot, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
«Nous recevons un système cette année que nous testerons face aux menaces balistiques», a déclaré Volodymyr Zelensky à un groupe de journalistes dont l'AFP et dont les propos étaient sous embargo jusqu'à dimanche. Il s'agit du «sujet le plus important» des ses discussions avec Emmanuel Macron à Paris vendredi, a-t-il précisé.
Source: AFP
Kiev ne veut pas perdre le soutien américain à cause de l'Iran
L'Ukraine ne veut pas perdre le soutien américain dans sa guerre avec la Russie en raison de la crise au Moyen-Orient, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky à un groupe de journalistes dont l'AFP.
«Nous ne voulons pas perdre les Américains» alors qu'ils «sont, sans aucun doute, actuellement davantage concentrés sur le Moyen-Orient», a déclaré samedi Volodymyr Zelensky, dont les propos étaient sous embargo jusqu'à dimanche.
«Nous démontrons notre volonté d'aider les Etats-Unis et leurs alliés au Moyen-Orient» en leur offrant l'expertise ukrainienne en drones et «nous espérons très vivement qu'en raison du Moyen-Orient, les Etats-Unis ne se détourneront pas de la question de la guerre en Ukraine», a-t-il poursuivi.
Source: ATS
Au moins trois morts dans une attaque russe «massive» sur la région de Kiev
Au moins trois personnes ont été tuées dans une «attaque massive» russe contre la région de Kiev, a annoncé samedi l'administration militaire régionale. «Ce soir, l'ennemi mène une attaque massive contre la région de Kiev à l'aide de drones et de missiles», a déclaré Mykola Kalachnyk, chef de l'administration militaire de la région de Kiev, dans un message sur Telegram. «Le bilan des morts dans la région de Kiev est monté à trois», a-t-il ajouté.
Dans un précédent message, Kalachnyk avait par ailleurs fait état de cinq blessés. Ces attaques nocturnes ont visé une résidence étudiante, des sites industriels, des entrepôts et des immeubles d'habitation, selon la même source.
L'armée de l'air ukrainienne avait, peu de temps auparavant, lancé une alerte faisant état de plusieurs missiles volant vers Kiev.
Source: AFP
Zelensky à Paris pour que l'Ukraine ne soit pas éclipsée par l'Iran
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé à Paris vendredi pour des entretiens avec son homologue Emmanuel Macron sur les moyens d'accentuer la pression sur la Russie, à un moment où la guerre au Moyen-Orient monopolise l'attention dans le monde.
«Le président est déjà à Paris», a annoncé en début de matinée aux journalistes, dont ceux de l'AFP, le porte-parole de M. Zelensky, Sergiï Nykyforov. Emmanuel Macron reçoit Zelensky pour «démontrer» que la guerre au Moyen-Orient «ne détournera» pas l'attention de l'Ukraine, et que la Russie «se trompe» si elle pense profiter de ce contexte géopolitique.
Source: AFP
La Roumanie et l'Ukraine signent une déclaration d'intention pour produire des drones ensemble en Roumanie
Les présidents roumain Nicusor Dan et ukrainien Volodymyr Zelensky ont signé jeudi à Bucarest une déclaration d'intention pour la «production conjointe de drones en Roumanie».
La localisation en Roumanie de cette production de drones «dans les plus brefs délais» constitue la première phase d'une coopération «au bénéfice de la sécurité de l'Ukraine, de la Roumanie, de la région de la mer Noire et du continent européen», selon cette déclaration vu par l'AFP, qui précise qu'elle sera financée notamment par le programme d'aide à l'industrie de défense en Europe Safe à hauteur de 200 millions d'euros.
Source: AFP
Une frappe russe tue une adolescente de 15 ans
Une frappe russe dans la nuit de mercredi à jeudi a tué une adolescente de 15 ans dans le nord de l'Ukraine, ont indiqué les autorités ukrainiennes.
Alors que le conflit provoqué par l'invasion russe est entré fin février dans sa cinquième année, les faits se sont produits vers 01h locales (23h GMT) dans le village de Menska, en périphérie de la ville de Tcherniguiv.
«A la suite de la frappe, deux bâtiments résidentiels ont été endommagés. Malheureusement, l'attaque ennemie a coûté la vie à une fille de 15 ans, dont les parents ont été blessés», a indiqué la mairie de la localité sur Facebook, sans préciser s'il s'agissait d'une frappe de drone ou d'un missile.
Source: AFP
Volodymyr Zelensky reçu vendredi par Emmanuel Macron à Paris
Le président français Emmanuel Macron recevra vendredi son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à Paris, où ils évoqueront, entre autres, «les moyens visant à renforcer la pression sur la Russie» après quatre années de guerre, «notamment par la lutte contre sa flotte fantôme», a annoncé jeudi l'Elysée.
Les deux dirigeants «échangeront également sur les conditions d'une paix juste, durable et feront le point, à ce titre, sur les engagements pris dans le cadre de la Coalition des volontaires sur les garanties de sécurité», a précisé la présidence française.
Les alliés de l'Ukraine, réunis au sein de cette coalition de 35 pays, avaient encore appelé le 24 février dernier la Russie à un «cessez-le-feu inconditionnel», même si Emmanuel Macron s'était dit à cette occasion «très sceptique» sur la possibilité de parvenir à la «paix à court terme».
Source: AFP
Les coupures d'internet en Russie perdureront pour «la sécurité» des citoyens
Des coupures et perturbations importantes intervenues ces derniers jours pour se connecter à internet en Russie resteront en vigueur «aussi longtemps que nécessaire» pour assurer «la sécurité des citoyens» face aux menaces ukrainiennes, a affirmé mercredi le Kremlin.
«Le régime de Kiev utilise des méthodes de plus en plus sophistiquées pour ses attaques et des mesures de riposte technologiques sont nécessaires pour assurer la sécurité des citoyens», a affirmé le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Pesko, lors de son briefing quotidien.
Source: AFP