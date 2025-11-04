Le président Poutine a promulgué une loi autorisant l'envoi de réservistes pour protéger les raffineries et infrastructures énergétiques russes. Cette décision intervient face aux attaques de drones ukrainiens qui causent des dégâts sur ces installations stratégiques.

Le président Vladimir Poutine a promulgué mardi une loi autorisant le recours à des réservistes pour protéger les raffineries de pétrole et autres infrastructures énergétiques en Russie, sur fond de frappes ukrainiennes contre de telles installations quasiment chaque semaine. Ces attaques de drones ukrainiennes provoquent régulièrement des dégâts dans des usines des secteurs pétrolier et gazier et sur des conduites destinées au transport des hydrocarbures, conduisant à une hausse des prix du carburant.

Le texte promulgué mardi par Poutine ouvre la possibilité d'envoyer des réservistes «pour assurer la protection d'installations essentielles» à la demande du gouvernement et en échange d'une compensation financière. Les réservistes sont des personnes ayant servi par le passé dans l'armée ou dans d'autres structures chargées de la sécurité et qui ont conclu un contrat pour être ensuite incorporées dans la réserve.

La Russie avait mobilisé en septembre 2022 environ 300'000 réservistes pour combattre en Ukraine, quelques mois après le début de son assaut contre ce pays et à un moment où ses troupes étaient en difficulté. Aucune mobilisation générale n'a toutefois été décrétée depuis le début de la guerre, l'armée russe attirant des volontaires en leur promettant des rémunérations élevées et des avantages sociaux.

Ces derniers mois, les Ukrainiens ont multiplié les attaques sur les dépôts et les raffineries de pétrole russes pour tenter de tarir la rente des hydrocarbures qui finance l'effort de guerre du Kremlin. La Russie a de son côté procédé à plusieurs vagues de frappes sur les installations électriques et gazières en Ukraine, y causant des coupures de courant, à l'approche de l'hiver.