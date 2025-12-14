Washington promet des garanties de sécurité «très fortes» à l'Ukraine
Pendant leurs deux journées de discussion à Berlin avec les négociateurs ukrainiens, dont le président Volodymyr Zelensky, les Etats-Unis ont offert des «garanties de sécurité très fortes» pour l'Ukraine, semblables à celles de l'article 5 du traité de l'Otan, a dit un haut responsable américain. «Tout ce dont les Ukrainiens ont besoin selon nous pour se sentir en sécurité est inclus» dans le volet sécurité du projet d'accord, a-t-il insisté pendant un entretien avec la presse.
Un négociateur américain qui participait lui aussi à l'échange téléphonique a toutefois averti que ces garanties de sécurité pour l'Ukraine, dont il n'a pas donné de détails concrets, «ne seraient pas sur la table indéfiniment.» Le haut responsable cité plus haut, qui a requis l'anonymat tout comme le négociateur, a jugé que la Russie «allait accepter» ces garanties de sécurité.
La question de garanties de sécurité est un point éminemment sensible pour Moscou, qui a toujours catégoriquement rejeté une adhésion de l'Ukraine à l'Otan.
Le haut responsable américain a également indiqué que l'émissaire spécial Steve Witkoff ainsi que Jared Kushner, gendre de Donald Trump ayant endossé un rôle de médiateur non-officiel, avaient eu au total près de huit heures de discussions en deux jours avec Volodymyr Zelensky. «Nous avons l'espoir d'être sur le chemin de la paix», a-t-il déclaré.
Source: AFP
Kiev assure avoir frappé un sous-marin russe dans un port de la mer Noire
L'Ukraine a affirmé lundi avoir frappé pour la première fois à l'aide d'un drone naval un sous-marin russe amarré dans le port de Novorossiïsk en mer Noire, assurant lui avoir infligé des «dommages critiques».
«Pour la première fois de l'histoire, des drones sous-marins Sub Sea Baby ont fait exploser un sous-marin russe» de classe Kilo, ont annoncé les services de sécurité ukrainiens (SBU) sur Telegram. «A la suite de l'explosion, le sous-marin a subi des dommages critiques et a été mis hors service», ont-ils ajouté.
Ce type de sous-marin d'attaque conventionnel est fabriqué depuis les années 1980. Selon les analystes militaires, la Russie en possède plus d'une trentaine. La Russie n'a pas communiqué dans l'immédiat sur ces affirmations ukrainiennes.
Source: AFP
Zelensky demande les avoirs russes pour la défense de l'Ukraine
Volodymyr Zelensky a appelé lundi à ce que les avoirs gelés russes "servent pleinement" à la défense de l'Ukraine face à la Russie, au moment où les Européens sont sous pression pour décider d'utiliser ou non les dizaines de milliards d'euros d'avoirs russes immobilisés en Europe.
«Ces fonds doivent réellement et pleinement servir à la défense contre l'agression de la Russie. C'est juste, c'est raisonnable, et cela doit être réalisable», a plaidé le président ukrainien à Berlin lors d'un forum économique germano-ukrainien.
L'utilisation des avoirs russes bloqués, dont la majeure partie (près de 185 milliards d'euros) sont stockés chez Euroclear en Belgique, fait l'objet d'un vif débat en Europe. Le gouvernement fédéral s'inquiète notamment des risques financiers et économiques en cas de prêt de réparations à l'Ukraine.
Le chancelier allemand Friedrich Merz a pour sa part jugé que l'UE serait durablement discréditée si elle n'arrivait pas à s'entendre sur l'utilisation des avoirs russes gelés pour aider l'Ukraine. «Si nous n'arrivons pas à le faire, la capacité d'action de l'Union européenne sera gravement compromise pour des années, et même plus longtemps. Et nous montrerions au monde que nous sommes incapables de nous unir et d'agir à un moment aussi crucial de notre histoire», a déclaré M. Merz.
Source: AFP
De «réels progrès» dans les pourparlers, selon le négociateur de Kiev
Le principal négociateur ukrainien aux pourparlers avec les Américains sur le plan visant à mettre fin à la guerre avec la Russie s'est félicité lundi de «réels progrès accomplis» à l'issue d'une rencontre à huis clos à Berlin.
«Les négociations entre l'Ukraine et les Etats-Unis ont été constructives et productives, avec de réels progrès accomplis. Nous espérons parvenir d'ici la fin de la journée à un accord qui nous rapprochera de la paix», a indiqué Roustem Oumerov sur X.
Source: ATS
Le financement de l'Ukraine au devant d'une «semaine décisive» à Bruxelles
La semaine qui s'ouvre à Bruxelles sera «décisive» pour l'Ukraine et le financement de sa guerre contre la Russie, a averti lundi la cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas.
«C'est une semaine très importante» pour le financement de l'Ukraine, sur lequel les dirigeants de l'Union européenne devront devront prendre une décision lors d'un sommet jeudi et vendredi, a-t-elle déclaré avant le début d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE à Bruxelles. Elle a souligné que la négociation entre les 27 sur les avoirs russes gelés se poursuivait mais était «de plus en plus difficile«.
«Beaucoup de progrès» dimanche à Berlin
«Beaucoup de progrès ont été faits», a salué dimanche l'émissaire américain Steve Witkoff à l'issue d'une journée de discussions à Berlin avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en vue de trouver une issue diplomatique à la guerre menée par la Russie.
La réunion entre le président ukrainien, l'émissaire américain, et Jared Kushner, gendre de Donald Trump, a duré plus de cinq heures et a inclus «des discussions approfondies sur le plan en 20 points pour la paix, les programmes économiques, et davantage», a déclaré l'émissaire sur X, précisant qu'une nouvelle rencontre aurait lieu lundi matin.
Les pourparlers Zelensky et émissaires US se poursuivront lundi
Les pourparlers à Berlin entre Volodymyr Zelensky et les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, aux côtés du chancelier allemand Friedrich Merz, se sont terminés dimanche après plus de cinq heures d'échanges et se poursuivront lundi, a indiqué Kiev. Ils «ont convenu de continuer demain», a indiqué à la presse le conseiller du président ukrainien, Dmytro Lytvyn, précisant que Volodymyr Zelensky s'exprimerait lundi sur le sujet.
Source: AFP
Kiev accuse Moscou d'avoir frappé avec un drone un cargo turc en mer Noire
L’Ukraine a accusé la Russie d’avoir frappé samedi un cargo turc en mer Noire transportant onze citoyens turcs à bord, au lendemain d’une attaque russe ayant endommagé un autre navire de transport turc près d’Odessa. Selon la marine ukrainienne, le cargo VIVA, qui transportait de l’huile de tournesol vers l’Egypte, a été touché en haute mer dans la zone économique exclusive de l’Ukraine, mais hors de portée des défenses antiaériennes. Aucune victime n’a été signalée.
La marine ukrainienne a dénoncé une violation du droit maritime international par Moscou, tandis que le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a mis en garde contre une transformation de la mer Noire en «zone de confrontation» entre la Russie et l’Ukraine. Vendredi, un autre navire turc avait déjà été endommagé par une frappe aérienne russe près du port d’Odessa, quelques heures après que Erdogan et Vladimir Poutine avaient évoqué un possible «cessez-le-feu limité» concernant les installations portuaires et énergétiques.
Ces incidents s’inscrivent dans un contexte tendu où l’Ukraine a récemment revendiqué plusieurs attaques de drones navals contre des pétroliers liés à la Russie en mer Noire, renforçant les inquiétudes sur la sécurité maritime et la stabilité régionale.
Source: AFP
La Russie affirme avoir recouru à des missiles hypersoniques
La Russie a affirmé samedi avoir frappé des installations industrielles et énergétiques ukrainiennes dans la nuit avec des missiles hypersoniques, dans ce qu'elle a qualifié de représailles à des frappes ukrainiennes contre des «cibles civiles» en Russie.
Le ministère russe de la Défense a indiqué avoir mené une «frappe massive» contre des installations de l'armée et du secteur énergétique en Ukraine, utilisant notamment des missiles hypersoniques Kinjal, en «réponse aux attaques terroristes de l'Ukraine contre des cibles civiles en Russie».
«Souffrance à notre peuple»
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de son côté affirmé que des frappes russes dans la nuit ont endommagé plus d'une douzaine d'installations civiles en Ukraine et privé des milliers de personnes d'électricité dans sept régions.
«Il est important que chacun voie maintenant ce que fait la Russie (...) car il ne s'agit clairement pas de mettre fin à la guerre», a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux. Il a affirmé que Moscou «visent toujours à détruire notre Etat et à infliger le plus de souffrance à notre peuple».
Source: AFP
Deux morts dans une attaque de drones contre un immeuble en Russie
Deux personnes ont été tuées samedi dans une attaque de drones ukrainiens contre un immeuble résidentiel à Saratov, dans le centre de la Russie. Plusieurs appartements ont également été endommagés, a indiqué sur Telegram le gouverneur de la région, Roman Busargin.
Saratov est située sur la Volga, face à la ville d'Engels, qui abrite une importante base militaire russe. Kiev l'a déjà attaquée avec des drones, mais la Russie en abat une grande partie et les autorités font rarement état de victimes.
L'Ukraine subit des bombardements russes quasi quotidiens, qui frappent l'ensemble de son territoire depuis le début de l'assaut russe à grande échelle en février 2022. Kiev mène de son côté régulièrement des frappes de drones en Russie, en disant cibler principalement les infrastructures militaires et énergétiques.
Source: AFP