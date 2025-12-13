Vladimir Poutine semble toujours imperturbable... jusqu'à ce que l'argent rentre en jeu. L'Union européenne a gelé 210 milliards d'euros d'avoirs russes provoquant l'indignation de Moscou. Le Kremlin parle de «vol» et de «déclaration de guerre» et se prépare à riposter.

Daniel Kestenholz

Le président russe Vladimir Poutine ne laisse presque jamais transparaître la moindre émotion. Contrôlé et réfléchi, il est capable d'aborder des sujets brûlants avec des mots calmes, comme s'il n'existait aucun problème dans le monde qui ne puisse être résolu. Les morts sur le champ de bataille en Ukraine sont une simple partie de la politique.

La situation est toutefois différente en ce qui concerne les avoirs russes gelés par l'Union européenne. Ce sujet semble mettre Moscou dans une telle colère que même Poutine préfère garder le silence et laisser toute réaction à ses proches conseillers.

Les pourparlers de paix peuvent être facilement retardés, l'aide militaire de l'Occident à l'Ukraine peut être contrebalancée et le commerce peut se poursuivre sans l'Europe et les Etats-Unis. Mais les 210 milliards d'euros de la banque centrale russe, désormais gelés par l'UE pour une durée indéterminée et censés soutenir l'Ukraine, se révèlent être le moyen de pression qui pousse le Kremlin à bout.

Une zone d'ombre juridique

L'UE a décidé de geler pour une durée indéterminée les quelque 210 milliards d'euros d'actifs de la banque centrale russe en Europe – une mesure qui remplace les prolongations de six mois qui existaient jusqu'à présent. C'est avec les intérêts des fonds bloqués, et non avec le capital lui-même, que l'UE veut soutenir l'Ukraine – une zone grise du droit financier international.

Selon Reuters, Kiev ne devra rembourser le crédit que lorsque la Russie aura versé des indemnités à l'Ukraine pour les destructions massives qu'elle lui a infligées. Sur les 27 Etats membres de l'UE, deux ont voté contre: la Hongrie et la Slovaquie.

Un crédit de réparation

«Nous envoyons un signal fort à la Russie», a écrit la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen sur X. «Tant que cette guerre d'agression brutale se poursuivra, les coûts de la Russie continueront à augmenter. C'est un message clair à l'Ukraine: nous voulons faire en sorte que notre valeureux voisin soit encore plus fort sur le champ de bataille et à la table des négociations.»

Les fonds sont un moyen de négociation politique, affirme clairement Ursula von der Leyen. L'UE parle d'un «crédit de réparation» qui doit être scellé de manière solidaire lors du sommet de la semaine prochaine.

Moscou dépose plainte... à Moscou

Dmitri Medvedev, le bras droit de Poutine, a qualifié les projets de l'UE d'«actes de guerre» potentiels. Sergueï Netchaïev, l'ambassadeur de Poutine en Allemagne, appelle cela du «vol». Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Moscou, promet la «réaction la plus dure», comme le rapporte l'agence de presse russe Tass.

Le Kremlin est tellement hors de lui que la banque centrale russe a déposé vendredi une plainte contre la société financière belge Euroclear – devant un tribunal de commerce de Moscou. 185 milliards d'euros de la Russie sont détenus par le gestionnaire de titres belge. Les 25 milliards restants sont principalement détenus par des banques en Belgique et en France. Selon Moscou, Euroclear empêche illégalement sa banque centrale d'accéder aux fonds.

Dans une déclaration séparée, la banque centrale a qualifié d'«illégaux et contraires au droit international» les plans de l'UE visant à utiliser les avoirs russes pour soutenir l'Ukraine.