DE
FR

L'UE provoque la fureur de Moscou
210 milliards d'euros gelés: une arme efficace contre Poutine?

Vladimir Poutine semble toujours imperturbable... jusqu'à ce que l'argent rentre en jeu. L'Union européenne a gelé 210 milliards d'euros d'avoirs russes provoquant l'indignation de Moscou. Le Kremlin parle de «vol» et de «déclaration de guerre» et se prépare à riposter.
Publié: il y a 8 minutes
1/6
Maître de la maison russe : le chef du Kremlin Vladimir Poutine.
Photo: Keystone
new.jpg
Daniel Kestenholz

Le président russe Vladimir Poutine ne laisse presque jamais transparaître la moindre émotion. Contrôlé et réfléchi, il est capable d'aborder des sujets brûlants avec des mots calmes, comme s'il n'existait aucun problème dans le monde qui ne puisse être résolu. Les morts sur le champ de bataille en Ukraine sont une simple partie de la politique.

A lire aussi
La Suisse sanctionne la flotte fantôme de Poutine, comme l'UE
De moins en moins neutre
La Suisse sanctionne la flotte fantôme de Poutine, comme l'UE
La Russie monte au créneau pour récupérer ses avoirs gelés
«Des actions illégales!»
La Russie monte au créneau pour récupérer ses avoirs gelés

La situation est toutefois différente en ce qui concerne les avoirs russes gelés par l'Union européenne. Ce sujet semble mettre Moscou dans une telle colère que même Poutine préfère garder le silence et laisser toute réaction à ses proches conseillers.

Les pourparlers de paix peuvent être facilement retardés, l'aide militaire de l'Occident à l'Ukraine peut être contrebalancée et le commerce peut se poursuivre sans l'Europe et les Etats-Unis. Mais les 210 milliards d'euros de la banque centrale russe, désormais gelés par l'UE pour une durée indéterminée et censés soutenir l'Ukraine, se révèlent être le moyen de pression qui pousse le Kremlin à bout.

Une zone d'ombre juridique

L'UE a décidé de geler pour une durée indéterminée les quelque 210 milliards d'euros d'actifs de la banque centrale russe en Europe – une mesure qui remplace les prolongations de six mois qui existaient jusqu'à présent. C'est avec les intérêts des fonds bloqués, et non avec le capital lui-même, que l'UE veut soutenir l'Ukraine – une zone grise du droit financier international.

Selon Reuters, Kiev ne devra rembourser le crédit que lorsque la Russie aura versé des indemnités à l'Ukraine pour les destructions massives qu'elle lui a infligées. Sur les 27 Etats membres de l'UE, deux ont voté contre: la Hongrie et la Slovaquie.

Un crédit de réparation

«Nous envoyons un signal fort à la Russie», a écrit la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen sur X. «Tant que cette guerre d'agression brutale se poursuivra, les coûts de la Russie continueront à augmenter. C'est un message clair à l'Ukraine: nous voulons faire en sorte que notre valeureux voisin soit encore plus fort sur le champ de bataille et à la table des négociations.»

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Les fonds sont un moyen de négociation politique, affirme clairement Ursula von der Leyen. L'UE parle d'un «crédit de réparation» qui doit être scellé de manière solidaire lors du sommet de la semaine prochaine.

Moscou dépose plainte... à Moscou

Dmitri Medvedev, le bras droit de Poutine, a qualifié les projets de l'UE d'«actes de guerre» potentiels. Sergueï Netchaïev, l'ambassadeur de Poutine en Allemagne, appelle cela du «vol». Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Moscou, promet la «réaction la plus dure», comme le rapporte l'agence de presse russe Tass.

Le Kremlin est tellement hors de lui que la banque centrale russe a déposé vendredi une plainte contre la société financière belge Euroclear – devant un tribunal de commerce de Moscou. 185 milliards d'euros de la Russie sont détenus par le gestionnaire de titres belge. Les 25 milliards restants sont principalement détenus par des banques en Belgique et en France. Selon Moscou, Euroclear empêche illégalement sa banque centrale d'accéder aux fonds.

Dans une déclaration séparée, la banque centrale a qualifié d'«illégaux et contraires au droit international» les plans de l'UE visant à utiliser les avoirs russes pour soutenir l'Ukraine.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus