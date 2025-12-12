DE
FR

«Des actions illégales!»
La Russie monte au créneau pour récupérer ses avoirs gelés

La Banque centrale russe saisit la justice à Moscou contre Euroclear, qui détient des avoirs russes gelés. L'UE envisage d'utiliser ces fonds pour aider l'Ukraine, malgré l'opposition de la Russie qui considère cette action comme illégale.
Publié: 16:12 heures
Vladimir Poutine proteste contre le gel des avoirs russes par l'UE.
Photo: IMAGO/ZUMA Press
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La Banque centrale russe a déclaré vendredi saisir la justice à Moscou contre la société belge Euroclear, qui détient l'essentiel des avoirs gelés de la Russie que l'Union européenne veut utiliser pour financer l'aide à l'Ukraine.

A lire aussi
L'Ukraine recrute-t-elle des soldats en Suisse?
Des jeunes hommes ont peur
L'Ukraine recrute-t-elle des soldats en Suisse?
Les avoirs russes en Europe et en Suisse sont une bombe à retardement
Le trésor de guerre de Poutine
Les avoirs russes en Europe et en Suisse sont une bombe à retardement

La Commission européenne cherche actuellement à piocher dans les quelque 200 milliards d'euros d'avoirs de la Banque centrale russe, gelés dans l'UE en raison de sanctions prises par les 27 contre Moscou, afin de financer un prêt à l'Ukraine où la Russie mène depuis bientôt quatre ans une offensive à grande échelle.

L'UE bute sur l'opposition de la Belgique, où se trouvent l'essentiel de ces avoirs et la société Euroclear, mais espère parvenir à un accord final lors d'une réunion la semaine prochaine. La Banque centrale russe a déclaré vendredi qu'elle «déposait une plainte contre Euroclear au tribunal arbitral de Moscou», en accusant la société belge d'«actions illégales».

«Une centaine de recours»

«Les actions du dépositaire Euroclear ont causé un préjudice à la Banque de Russie en raison de l'impossibilité de gérer les liquidités et les titres» lui appartenant, a déclaré l'institution dans un communiqué.

A lire aussi
L'UE peut-elle piocher dans les 250 milliards d'avoirs russes gelés pour armer l'Ukraine?
Plus de 250 milliards
L'UE peut-elle taper dans les fonds russes gelés pour armer l'Ukraine?
Au fait, la Suisse cache-t-elle encore des fonds russes?
Decryptage
Le ton monte à Copenhague
Au fait, la Suisse cache-t-elle encore des fonds russes?

Selon les médias publics russes, la plainte sera déposée vendredi, la somme revendiquée étant composée du montant des avoirs gelés et de l'indemnisation du manque à gagner. Moscou considère comme illégales les sanctions internationales à son encontre, notamment le gel de ses avoirs, et qualifie leur utilisation de vol.

Euroclear n'a pas souhaité réagir dans l'immédiat mais un porte-parole a déclaré que la société «se bat actuellement contre plus d'une centaine de recours juridiques en Russie». Jeudi, les 27 pays de l'UE ont levé un obstacle clé à l'utilisation de ces avoirs gelés en pérennisant les sanctions contre Moscou qui servent de base à leur immobilisation pour financer un prêt de 90 milliards d'euros à Kiev.

Selon le plan de la Commission, l'Ukraine ne devrait rembourser ce prêt que si la Russie lui paie des réparations. Si Moscou refuse, alors les sanctions ayant conduit au gel de ces avoirs resteraient en place, Kiev n'aurait rien à débourser, et la Russie ne pourrait toujours pas exiger le retour ce ses avoirs. Reste encore à convaincre la Belgique, qui refuse toujours de donner son accord à ce recours aux avoirs russes, de peur d'être le seul pays à payer les pots cassés en cas de problème.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus