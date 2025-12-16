DE
FR

Les Etats-Unis attendent une offre lors des négociations de paix
Kiev sous pression: les garanties américaines, c'est maintenant ou jamais

Dans le cadre des négociations de paix, Washington accentue la pression sur Zelensky. Les Etats-Unis proposent à l'Ukraine des garanties de sécurité fortes, mais temporaires, et préviennent: Kiev doit accepter maintenant, car l'offre «ne durera pas éternellement».
Publié: 10:54 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 41 minutes
1/4
Le gouvernement américain offre à l'Ukraine de solides garanties de sécurité, qui seraient similaires à celles de l'article 5.
Photo: AFP
RMS_Portrait_AUTOR_554_NEU.jpg
Alexander Terwey

Les Etats-Unis ont proposé à l'Ukraine des garanties de sécurité similaires à celles qu'elle recevrait dans le cadre d'une adhésion à l'OTAN, rapporte le quotidien américain «Politico». L’information, révélée lundi soir (heure locale) par le journal, s’appuie sur plusieurs sources au sein de l’administration américaine.

Ce serait la promesse sécuritaire la plus forte jamais formulée par Washington envers Kiev. Mais derrière cette main tendue, la pression est bien réelle. Car l’offre s’accompagne d’un message clair: l’Ukraine doit accepter maintenant. Faute de quoi, le prochain paquet de garanties serait nettement moins généreux.

«Des garanties similaires à celles de l'article 5»

D’après «Politico», le président ukrainien Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens hésitent à conclure un accord qui ne comporterait pas de garantie de sécurité américaine explicite. Or, c’est précisément sur ce point que les Etats-Unis entendent frapper fort.

A lire aussi
Les annonces de Trump sur l'Ukraine font baisser le prix du pétrole
Moins de 60 dollars le baril
Les annonces de Trump sur l'Ukraine font baisser le prix du pétrole
«Poutine veut des territoires»: les USA somment Kiev d'abandonner le Donbass
Une requête du Kremlin
«Poutine veut des territoires»: les USA somment Kiev d'abandonner le Donbass

«La base de cet accord repose essentiellement sur des garanties très solides, similaires à celles prévues par l’article 5», a affirmé un haut fonctionnaire américain cité par «Politico». «Ces garanties ne seront pas éternelles. Elles s’appliquent pour l’instant, dans le cas où une solution positive serait trouvée.»

En réalité, ces engagements ne sortent pas de nulle part. Ils figurent déjà dans le plan de paix américain visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Washington avait toutefois posé des conditions strictes, notamment la suspension des garanties si Kiev lançait une attaque de son côté.

Trump évoque une «franchise» temporelle

Interrogé lundi à la Maison Blanche, Donald Trump s’est montré optimiste, mais prudent. «Je pense que nous sommes plus proches que jamais, et nous verrons ce que nous pouvons accomplir», a déclaré le président américain, à propos d’un possible accord de paix.

Questionné sur l’existence d’un ultimatum lié aux garanties de sécurité, Trump est resté évasif: «La date limite, c’est le moment où nous pouvons le mettre en œuvre», a-t-il répondu.

En parallèle, les discussions s’intensifient en coulisses. Le représentant spécial de l’administration américaine, Steve Witkoff, le conseiller et gendre de Trump, Jared Kushner, ainsi que Volodymyr Zelensky, se réunissent actuellement à Berlin avec des responsables ukrainiens et européens.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus