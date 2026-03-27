Les Etats-Unis n'excluent pas de dérouter des armes prévues pour l'Ukraine pour la guerre en Iran

Les Etats-Unis n'excluent pas de dérouter des livraisons d'armes prévues pour l'Ukraine pour leurs besoins dans la guerre contre l'Iran, a affirmé vendredi le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, qui a minimisé l'impact de la Russie dans le conflit au Moyen-Orient.

«Rien n'a encore été dérouté mais cela pourrait arriver», a indiqué le ministre américain à des journalistes à l'issue d'une réunion du G7 près de Paris. «Si nous avons besoin de quelque chose pour l'Amérique et que c'est américain, nous allons le garder d'abord pour l'Amérique», a-t-il ajouté.

Source: AFP