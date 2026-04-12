Le Kremlin refuse de prolonger le cessez-le-feu
Le Kremlin a refusé de prolonger la trêve de Pâques en vigueur sur le front en Ukraine jusqu'à dimanche soir, tant que Kiev n'acceptera pas les conditions permettant d'assurer les «intêrêts» et les «objectifs» de Moscou.
«Tant que Zelensky n'a pas le courage d'assumer cette responsabilité, l'opération militaire spéciale se poursuivra après l'expiration du cessez-le-feu», a déclaré Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence, dans une interview à la télévision publique diffusée dimanche.
La veille, dans son allocution quotidienne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait estimé qu'il serait «correct» que ce cessez-le-feu soit prolongé, précisant avoir fait cette «proposition» à Moscou.
Source: AFP
Plus de 2000 violations du cessez-le-feu, selon Kiev
L'armée ukrainienne a accusé dimanche les forces russes d'avoir violé à 2299 reprises la trêve pascale entrée en vigueur la veille sur le front en Ukraine, long de plus de 1.200 km.
A 07h (6h en Suisse), «2299 violations du cessez-le-feu ont été enregistrées, à savoir: 28 assauts ennemis, 479 bombardements d'artillerie, 747 frappes de drones d'attaque («Lancet», «Molniya») et 1.045 frappes de drones FPV», a indiqué l'état-major ukrainien, dans un rapport publié sur Facebook. «Il n'y a eu aucune attaque de missile, de bombes aériennes guidées ou de drones de type Shahed», a-t-il poursuivi.
De son côté, l'armée russe a aussi accusé Kiev. «Au total, 1.971 violations du cessez-le-feu par des unités des forces armées ukrainiennes ont été enregistrées.»
Source: AFP
Moscou et Kiev ont échangé 175 prisonniers de guerre de chaque camp
La Russie et l'Ukraine ont échangé samedi 350 prisonniers de guerre, 175 de chaque camp, a annoncé le ministère russe de la Défense, à quelques heures de l'entrée en vigueur attendue d'une trêve pascale.
«Le 11 avril, 175 militaires russes ont été rapatriés du territoire contrôlé par Kiev. En échange, 175 prisonniers de guerre des forces armées ukrainiennes ont été remis», a indiqué le ministère russe de la Défense, dans un communiqué publié sur l'application MAX.
Source: AFP
Poutine annonce une trêve en Ukraine pour Pâques
Le président russe Vladimir Poutine a annoncé un cessez-le-feu avec l'Ukraine samedi en fin de journée et dimanche pour la Pâque orthodoxe, a annoncé jeudi le Kremlin, tandis que Kiev a également proposé une pause dans les hostilités.
«Par décision du commandant suprême, (...) Poutine, en lien avec la prochaine fête orthodoxe de Pâques (la Résurrection du Christ), un cessez-le-feu est décrété à partir de 16H00 (13H00 GMT) le 11 avril jusqu'à la fin de la journée du 12 avril 2026», est-il écrit dans le communiqué du Kremlin.
Source: AFP
Kiev rapporte 460 violations de la trêve pascale sur le front
L'Ukraine a accusé samedi la Russie d'avoir violé à plus de 460 reprises le cessez-le-feu instauré sur le front à l'occasion de la Pâque orthodoxe. Le Kremlin avait annoncé jeudi que cette trêve commencerait samedi à 16H00 (13H00 GMT) et durerait jusqu'à la fin de la journée de dimanche, soit une période de 32 heures.
Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a ensuite accepté ce cessez-le-feu proposé par son homologue, Vladimir Poutine. «Après 16H00 (13H00 GMT), 469 violations du cessez-le-feu ont été enregistrées», a indiqué l'état-major ukrainien, dans un rapport publié sur Facebook.
Il a fait état de «22 assauts ennemis, 153 bombardements, 19 frappes de drones d'attaque ('Lancet', 'Molniya') et 275 frappes de drones FPV». Dans la région russe de Koursk, frontalière de l'Ukraine, le gouverneur, Alexandre Khinchteïn, a lui accusé Kiev d'avoir violé la trêve en attaquant avec un drone une station-service dans la localité de Lgov, faisant trois blessés parmi lesquels un bébé.
Source: AFP
L'Ukraine répliquera «coup pour coup» à toute violation de la trêve, avertit Zelensky
L'Ukraine respectera le cessez-le-feu qui doit entrer en vigueur samedi après-midi pour la Pâque orthodoxe, mais répliquera «coup pour coup» à toute violation russe, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
«L'Ukraine respectera le cessez-le-feu et répliquera strictement coup pour coup. L'absence de frappes russes dans les airs, sur terre et en mer signifiera qu'il n'y aura pas de réponse de notre part», a-t-il écrit dans un message sur X.
Source: AFP
Deux morts après une frappe russe à Odessa
Deux personnes ont été tuées dans la nuit par une attaque russe contre une zone résidentielle d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, ont annoncé samedi les autorités régionales, à quelques heures du début d'une trêve des combats décidée pour la Pâque orthodoxe.
«Deux autres personnes blessées sont actuellement à l'hôpital» et «des infrastructures civiles ont subi des dégâts importants», notamment des immeubles, une résidence universitaire et une école maternelle, a ajouté Serhii Lysak, chef de l'administration militaire de la région d'Odessa, grande ville portuaire sur la mer Noire régulièrement prise pour cible par Moscou.
Source: AFP
Zelensky appelle à réappliquer les sanctions sur le pétrole russe
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande que soient de nouveau appliquées les sanctions sur le pétrole russe, partiellement levées en raison de la crise énergétique provoquée par la guerre au Moyen-Orient.
«Un cessez-le-feu a commencé au Moyen-Orient et dans le Golfe. J'attends que les sanctions sur le pétrole russe soient entièrement remises en place, telles qu'elles étaient auparavant», a-t-il déclaré lors d'une rencontre avec des journalistes dont l'AFP dont les propos étaient sous embargo jusqu'à vendredi.
Source: AFP
Deux morts dans des frappes russes sur la région de Dnipro
Des frappes russes sur trois districts de la région de Dnipro, dans l'est de Ukraine, ont fait deux morts et trois blessés, a annoncé vendredi l'administration régionale sur Telegram.
«Dans le district de Synelnykove, deux personnes ont trouvé la mort et une autre a été blessée», a précisé l'administration, évoquant deux blessés supplémentaires dans celui de Nikopol, un homme de 40 ans et un autre de 74 ans.
Le président russe Vladimir Poutine a annoncé jeudi un cessez-le-feu en Ukraine pour la Pâque orthodoxe – samedi et dimanche – que son homologue Volodymyr Zelensky a dit avoir accepté, tout en rappelant que Kiev avait déjà proposé une telle trêve.
Source: AFP
L'Ukraine respectera le cessez-le-feu de la Pâque orthodoxe si la Russie fait de même, dit Zelensky
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré jeudi que son pays était prêt à respecter le cessez-le-feu pendant la Pâque orthodoxe qu'a annoncé son homologue russe Vladimir Poutine, rappelant que Kiev avait proposé une telle trêve.
«L'Ukraine a fait savoir à plusieurs reprises que nous étions prêts à prendre des mesures réciproques. Nous avons proposé un cessez-le-feu cette année pendant les fêtes de Pâques et nous agirons en conséquence», a déclaré Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux.
Source: AFP
Moscou dit avoir remis à Kiev les dépouilles de 1000 soldats
Moscou a remis jeudi à Kiev les dépouilles de 1000 soldats et a reçu en retour les corps de 41 militaires russes, a affirmé une source au sein de l'équipe de négociation russe.
Les échanges de dépouilles de combattants sont l'un des rares domaines de coopération entre la Russie et l'Ukraine depuis le début de l'offensive russe à grande échelle contre son voisin il y a plus de quatre ans.
Une vidéo diffusée par l'agence vidéo étatique Ruptly, une filiale de RT, montre des hommes en combinaison intégrale blanche et portant des gants bleus transporter des corps dans des sacs mortuaires depuis l'arrière d'un grand camion vers un autre camion. La vidéo, publiée sur Telegram, montre aussi des observateurs portant une chasuble de la Croix-Rouge.
Source: AFP
Un civil tué dans le sud de la Russie dans une attaque de drones
Un civil est mort dans une attaque de drones dans la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie, ont indiqué les autorités locales aux premières heures de jeudi.
Dans le village Sauk-Dere, au nord de l'important port de Novorossiïsk sur la mer Noire, «un homme qui se trouvait sur le balcon d'un immeuble d'habitation au moment des faits a été tué par des débris de drone», a écrit sur Telegram le gouverneur de la région de Krasnodar, Veniamine Kondratiev, qui recommande aux habitants des zones sous alertes de «rester à l'intérieur et d'éviter les fenêtres».
Dans les alentours, «des fragments des drones détruits sont également tombés dans un champ à la périphérie de Krymsk et sur le site d'une entreprise. Ils sont également tombés à plusieurs adresses dans les rues du village de Moldavanskoe», a-t-il ajouté.
Depuis le début de son invasion de l'Ukraine en février 2022, la Russie bombarde régulièrement l'ensemble du territoire ukrainien et notamment ses infrastructures essentielles. En réponse, Kiev frappe des cibles en Russie, assurant viser des sites militaires mais aussi énergétiques afin de réduire la possibilité pour Moscou de financer son effort de guerre.
Source: AFP
La Russie espère une reprise des pourparlers tripartites
La Russie a dit espérer mercredi une reprise à court terme des pourparlers tripartites sur l'Ukraine avec les Etats-Unis, suspendus depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, où un accord de cessez-le-feu a été annoncé entre Washington et Téhéran.
«Nous espérons que dans un avenir proche" les responsables américains «auront plus de temps et davantage de possibilités pour des rencontres dans un format tripartite. C'est ce que nous attendons», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors de son point presse quotidien. Il répondait à une question sur une reprise de la médiation des Etats-Unis, dont l'attention était centrée sur la guerre au Moyen-Orient.
Source: AFP
Kiev appelle Washington à reporter leur attention sur l'Ukraine
Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a appelé mercredi Washington à faire pression sur Moscou pour obtenir un cessez-le-feu et mettre fin à plus de quatre ans de guerre. Il a estimé que le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran a montré le succès de «la fermeté américaine».
«La fermeté américaine porte ses fruits. Nous estimons qu'il est temps de faire preuve d'une fermeté suffisante pour contraindre Moscou à un cessez-le-feu et à mettre fin à sa guerre contre l'Ukraine», a déclaré Andriï Sybiga sur le réseau social X.