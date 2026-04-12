Le Kremlin refuse de prolonger le cessez-le-feu

Le Kremlin a refusé de prolonger la trêve de Pâques en vigueur sur le front en Ukraine jusqu'à dimanche soir, tant que Kiev n'acceptera pas les conditions permettant d'assurer les «intêrêts» et les «objectifs» de Moscou.

«Tant que Zelensky n'a pas le courage d'assumer cette responsabilité, l'opération militaire spéciale se poursuivra après l'expiration du cessez-le-feu», a déclaré Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence, dans une interview à la télévision publique diffusée dimanche.

La veille, dans son allocution quotidienne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait estimé qu'il serait «correct» que ce cessez-le-feu soit prolongé, précisant avoir fait cette «proposition» à Moscou.

Source: AFP