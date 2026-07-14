L'UE peine à conclure sur un nouveau paquet de sanctions contre la Russie

Les ambassadeurs des 27 Etats membres de l'UE tentaient mardi de trouver un accord sur un nouveau paquet de sanctions contre la Russie, à la veille d'une échéance cruciale pour réduire les revenus pétroliers de Moscou.

Si aucun compromis n'est trouvé d'ici mercredi, l'UE pourrait être contrainte de relever son plafonnement du prix du pétrole exporté par la Russie. Le plafond devrait alors bondir de 44 dollars actuellement pour se rapprocher des prix internationaux, après une flambée des prix du brut en raison de la guerre en Iran.

Bruxelles souhaite modifier ces règles dans le nouveau paquet de sanctions - le 21e depuis le début de l'offensive russe – afin de maintenir le niveau actuel pendant plusieurs mois encore. Mais les négociations sur un ensemble de mesures n'ont, à ce jour, pas abouties, en raison de plusieurs points de blocage persistants.

La Bulgarie s'oppose à des sanctions visant le patriarche russe Kirill. Le nom du chef de l'Eglise orthodoxe russe, soutien de la guerre en Ukraine, est régulièrement cité pour figurer sur la liste noire. Selon des diplomates, il y a également eu des pressions pour édulcorer le projet d'interdiction générale de visas visant tous les Russes ayant pris part à la guerre en Ukraine.

Source: AFP