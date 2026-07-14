L'UE peine à conclure sur un nouveau paquet de sanctions contre la Russie
Les ambassadeurs des 27 Etats membres de l'UE tentaient mardi de trouver un accord sur un nouveau paquet de sanctions contre la Russie, à la veille d'une échéance cruciale pour réduire les revenus pétroliers de Moscou.
Si aucun compromis n'est trouvé d'ici mercredi, l'UE pourrait être contrainte de relever son plafonnement du prix du pétrole exporté par la Russie. Le plafond devrait alors bondir de 44 dollars actuellement pour se rapprocher des prix internationaux, après une flambée des prix du brut en raison de la guerre en Iran.
Bruxelles souhaite modifier ces règles dans le nouveau paquet de sanctions - le 21e depuis le début de l'offensive russe – afin de maintenir le niveau actuel pendant plusieurs mois encore. Mais les négociations sur un ensemble de mesures n'ont, à ce jour, pas abouties, en raison de plusieurs points de blocage persistants.
La Bulgarie s'oppose à des sanctions visant le patriarche russe Kirill. Le nom du chef de l'Eglise orthodoxe russe, soutien de la guerre en Ukraine, est régulièrement cité pour figurer sur la liste noire. Selon des diplomates, il y a également eu des pressions pour édulcorer le projet d'interdiction générale de visas visant tous les Russes ayant pris part à la guerre en Ukraine.
Source: AFP
Juin 2026 a été le mois le plus meurtrier pour les civils ukrainiens depuis avril 2022
Le mois de juin 2026 a été le plus meurtrier pour les civils en Ukraine depuis avril 2022, après plus de quatre ans d'invasion russe, selon un rapport publié mardi par l'ONU.
«Après la forte hausse enregistrée en mai, le nombre de victimes civiles a continué d'augmenter, atteignant le nombre total le plus élevé de civils tués et blessés depuis avril 2022», a affirmé la Mission de surveillance des droits de l'homme des Nations unies en Ukraine dans un communiqué. Et de préciser qu'«au moins 293 civils ont été tués et 1990 blessés en Ukraine» pour ce mois de juin.
Source: AFP
La Russie dénonce des accusations «gratuites» de cyberattaques
Le Kremlin a qualifié de «gratuites» mardi les accusations de cyberattaques formulées la veille par le Royaume-Uni et l'Union Européenne, qui ont annoncé prendre des sanctions contre Moscou pour ce motif.
«Nous n'acceptons pas ces accusations (...). Ces accusations sont toujours gratuites, elles ne sont jamais argumentées et jamais appuyées par des preuves», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en réponse à une question de l'AFP lors de son point presse quotidien.
Source: AFP
Une série d'explosions entendue à Kiev après une alerte aux missiles
Une série d'explosions a été entendue mardi peu après minuit dans la capitale ukrainienne, a constaté un journaliste de l'AFP, après que l'armée de l'air a averti que plusieurs missiles étaient à l'approche. «Les systèmes de défense aérienne sont en action dans la capitale. L'ennemi attaque Kiev avec des missiles balistiques», a indiqué le maire Vitali Klitschko sur Telegram.
Des incendies se sont déclarés dans le quartier de Holosiivsky, dans le sud de Kiev, selon cette source. Les sirènes d'alerte aérienne ont commencé à retentir dans la capitale avant qu'une demi-douzaine d'explosions ne soient entendues, a constaté l'AFP sur place.
Cette attaque intervient alors que les pays de la «coalition des volontaires», alliés de Kiev, se sont réunis lundi à Paris pour amplifier leur aide à l'Ukraine et accentuer la pression sur Moscou. A cette occasion, neuf pays européens ont créé une coalition «purement défensive» destinée à développer des «capacités antibalistiques» en Europe, qui font aujourd'hui cruellement défaut à Kiev face aux attaques aériennes de la Russie.
«C'est une journée historique pour nous tous», avait salué le président ukrainien, qui ne cesse de réclamer davantage de moyens de défense aérienne face aux missiles balistiques et hypersoniques russes qui s'abattent quotidiennement sur son pays. Depuis juin, Kiev est la cible de frappes massives menées avec un nombre croissant de missiles, en particulier balistiques, plus rapides et plus complexes à intercepter.
Source: AFP
Le Kremlin dénonce la réunion de Paris
Le Kremlin a fustigé lundi la réunion de pays essentiellement européens soutenant l’Ukraine qui doit se tenir à Paris, parlant d’une «coalition de va-t-en-guerre» et qualifiant «de profonde illusion» l’éventualité d’une défaite de la Russie.
«Il s’agit d’une coalition d’illuminés et de va-t-en-guerre (...) qui se bercent d’une profonde illusion quant à la possibilité d’infliger une défaite stratégique à notre pays», a déclaré aux journalistes dont l’AFP le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Il a ajouté que Moscou «suivra de près» les décisions qui seront prises lors de cette réunion en France.
(Source: AFP)
Trois morts dans la région de Moscou
Des attaques de drones ukrainiennes ont fait quatre morts et sept blessés en Russie, dont trois morts dans la région de Moscou, ont annoncé les autorités locales lundi. «Dans la localité de Pionerski à Istra, trois personnes ont été tuées et trois autres blessées à la suite de la chute d’un drone», a écrit sur Telegram le gouverneur de la région de Moscou, Andreï Vorobiov. Il a précisé que deux autres personnes avaient été blessées à Solnetchnogorsk où «un drone a frappé un immeuble résidentiel». Selon le gouverneur, 81 drones ont été abattus dans la région au cours de la nuit.
Dans la région de Belgorod, frontalière de l’Ukraine, une femme a été tuée lorsqu’un drone a largué un engin explosif dans la localité de Beriozovka et deux hommes ont été blessés à Krinitchnoïe dans l’explosion d’un autre appareil sans pilote, ont indiqué les autorités locales dans un communiqué.
Dans le sud-ouest de la Russie, le gouverneur de la région de Stavropol, Vladimir Vladimirov, a fait état d’une «attaque ennemie» qui a «déclenché un incendie sur la zone industrielle du village de Viazniki, dans le district de Shpakovski», sans signaler de victime à ce stade.
(Source: AFP)
Des attaques de drones font trois morts et cinq blessés dans la région de Moscou
Des attaques de drones ont tué trois personnes et blessé cinq autres dans la région de Moscou, a annoncé lundi le gouverneur local, Andreï Vorobyov. «Dans la localité de Pionersky à Istra, trois personnes ont été tuées et trois autres blessées par une chute de drone (...) A Solnechnogorsk, deux personnes ont été blessées après qu'un drone a frappé un immeuble d'appartements», a-t-il écrit sur Telegram.
Le gouverneur a rapporté que 81 de ces engins avaient été abattus dans la région au cours de la nuit. Dans le sud-ouest de la Russie, son homologue de la région de Stavropol, Vladimir Vladimirov, a fait état d'une «attaque ennemie» qui a «déclenché un incendie sur la zone industrielle du village de Viazniki, dans le district de Shpakovsky», sans signaler de victime à ce stade.
L'Ukraine a intensifié dernièrement ses ataques contre la Russie, visant particulièrement des infrastructures d'hydrocarbures pour tenter d'assécher la capacité de Moscou à financer son effort de guerre.
La Russie continue de son côté de frapper quotidiennement l'Ukraine, plus de quatre ans après le début du pire conflit en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à présent sans issue diplomatique.
Source: AFP
Une zone industrielle russe en feu après une frappe ukrainienne
Une attaque ukrainienne près de la ville russe de Stavropol a provoqué un incendie dans une zone industrielle, a indiqué lundi le gouverneur régional. Aucune victime n'a été signalée à ce stade, a-t-il précisé. Des drones se dirigeant vers Moscou ont été interceptés.
«Une attaque de drone ennemie dans les environs de Stavropol est en train d'être repoussée. L'attaque a déclenché un incendie sur la zone industrielle du village de Viazniki, dans le district de Shpakovsky», a écrit sur le réseau social Telegram le gouverneur Vladimir Vladimirov.
A Moscou, le maire Sergueï Sobianine a fait état de 11 drones abattus dans la nuit alors qu'ils se dirigeaient vers la capitale russe. L'Ukraine a intensifié dernièrement ses attaques contre la Russie, visant particulièrement des infrastructures d'hydrocarbures pour tenter d'assécher la capacité de Moscou à financer son effort de guerre.
La Russie continue de son côté de frapper quotidiennement l'Ukraine, plus de quatre ans après le début du pire conflit en Europe depuis la seconde guerre mondiale, jusqu'à présent sans issue diplomatique.
Source: ATS
Zelensky annonce un remaniement du gouvernement ukrainien
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé dimanche un remaniement gouvernemental et avoir offert à la Première ministre Ioulia Svyrydenko, nommée l'été dernier, un nouveau rôle, afin de la mettre en «relations avec un partenaire-clé», sans plus de précisions.
«L'Ukraine est en train de changer sa stratégie politique», a déclaré Zelensky dans un message sur X, ajoutant que «ces changements requièrent un renouvellement» du gouvernement. «Je suis reconnaissant à Ioulia (Svyrydenko) pour son travail clair, constant et efficace en tant que Première ministre (...) et je lui ai proposé de prendre la tête d'un nouveau domaine important des relations avec un partenaire clé», a poursuivi le président ukrainien sans plus de détail ni dire qui pourrait la remplacer. «Il y aura également des changements parmi les dirigeants des organisations des forces de l'ordre», a-t-il annoncé.
Le président ukrainien a cité un certain nombre de priorités de politique étrangère, dont la réalisation de l'accord avec Washington pour fabriquer des missiles antiaériens en Ukraine, un projet de nouveau système de défense antiaérien européen, les négociations d'accession à l'UE et un renouvellement des relations avec la Pologne et la Hongrie voisine. «Chaque domaine prioritaire de la politique étrangère sera confié à une personne précise, dotée d'une solide expérience», a-t-il affirmé.
La Première ministre a remercié le président dans un message sur X pour sa «confiance» et s'est dit «prête à servir l'Etat ukrainien et à mener toutes les tâches destinées à renforcer la position de l'Ukraine, défendre nos intérêts nationaux et se rapprocher d'une paix juste».
Source: AFP
A la veille d'une rencontre Kiev-UE, la Russie bombarde l'Ukraine
Des frappes russes ont fait quatre morts en Ukraine dans la nuit de samedi à dimanche, ont indiqué les autorités ukrainiennes alors que Kiev demande plus de soutien à ses alliés pour assurer sa défense antiaérienne.
Des frappes de drones et d'artillerie ont fait trois morts dans la région de Dnipropetrovsk (centre-est), dont deux dans une attaque sur une «entreprise industrielle» de Kryvyï Rig, a indiqué dimanche le gouverneur militaire régional, Oleksandr Ganja.
A Kherson (sud), «l'ennemi a largué un appareil explosif depuis un drone», tuant «un homme de 48 ans», a indiqué sur Telegram Iaroslav Chanko, chef de l'administration militaire de cette ville proche du front.
Ces frappes ont lieu à la veille d'une rencontre à Paris des pays alliés de Kiev au sein de la Coalition des volontaires.
Source: AFP