La Russie a tué plus de 2500 civils ukrainiens en 2025, dont beaucoup loin des lignes de front

Les civils ukrainiens ont connu l'année la plus meurtrière depuis l'invasion de la Russie en 2022, avec plus de 2'500 morts en 2025, a indiqué lundi un nouveau rapport des Nations unies. La Mission de surveillance des droits de l'homme en Ukraine de l’ONU a confirmé que 2514 civils ont été tués et 12'142 blessés en 2025 lors de violences liées au conflit, presque tous lors d’attaques russes.

Le rapport de l'ONU montre en outre qu'aucune zone n’est véritablement sûre en Ukraine: plus d’un tiers des civils tués ou blessés se trouvaient loin des lignes de front au moment des attaques russes. En 2025, la Russie a considérablement intensifié sa campagne de frappes aériennes contre les villes ukrainiennes, terrorisant régulièrement la population civile avec des attaques massives de drones et de missiles.

Lors d'une attaque la semaine dernière, Moscou a lancé en une seule nuit 242 drones, 14 missiles balistiques et 22 missiles de croisière sur plusieurs villes, ciblant les infrastructures énergétiques civiles et privant des centaines de milliers d’Ukrainiens d’électricité et de chauffage. Selon l’ONU, le nombre de victimes civiles documentées en 2025 est 31% supérieur à celui de 2024 et 70% supérieur à celui de 2023.

«Cette hausse résulte non seulement de l’intensification des hostilités le long du front, mais aussi de l’usage accru d’armes de longue portée, exposant les civils à un risque plus élevé», a déclaré Danielle Bell, responsable de la mission de surveillance de l’ONU en Ukraine. Depuis le lancement de la guerre à grande échelle par la Russie en février 2022, plus de 14'900 civils ont été tués, selon les données de l’ONU.

Source: CNN