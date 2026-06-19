Zelensky se fait retirer la plus haute distinction du pays par la Pologne

Le président polonais Karol Nawrocki a annoncé vendredi qu'il retirait la plus haute distinction du pays au président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'Ordre de l'Aigle blanc, sur fond de tensions liées à l'histoire commune des deux Etats voisins.

Cette décision, hautement symbolique, pourrait nuire aux relations bilatérales, Varsovie étant l'un des plus ardents soutiens de Kiev, tant sur le plan militaire qu'humanitaire, depuis le début de son invasion par la Russie en février 2022.

«J'ai décidé de retirer l'Ordre de l'Aigle blanc au président de l'Ukraine (...). A ce stade, je tiens à souligner que cette décision n'est pas dirigée contre le peuple ukrainien. Elle ne signifie pas un changement dans l'orientation stratégique de la politique de sécurité de la Pologne», a expliqué Karol Nawrocki dans une allocution sur le réseau X.

Source: AFP