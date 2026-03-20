Face à Poutine, Kiev veut pénétrer le réseau numérique russe

Zelensky affirme que l'Ukraine infiltrera la messagerie russe MAX

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé vendredi que Kiev travaillait à infiltrer la messagerie russe MAX, dont Moscou pousse l'adoption massive en Russie pour supplanter les applications étrangères et chiffrées comme Telegram.

Les autorités russes ont récemment imposé le blocage des applications WhatsApp et Telegram dans le pays au profit d'une «messagerie nationale», MAX, couteau-suisse numérique qu'elle tente d'imposer bon gré mal gré aux utilisateurs.

Le président ukrainien a reconnu qu'autant l'Ukraine que la Russie s'étaient servis de Telegram, populaire application de messagerie, pour recruter dans le pays ennemi et propager leurs points de vue sur la guerre déclenchée par l'invasion russe en février 2022.

«Ce sera certainement plus difficile de transmettre des signaux à leur société», a-t-il déclaré à des journalistes, dont l'AFP. «Néanmoins, j'ai reçu un rapport sur leur nouveau réseau, MAX. Nous atteindrons MAX aussi», a-t-il affirmé.

La Russie a accusé Kiev d'avoir organisé des actes de sabotage et des assassinats de responsables militaires notamment en utilisant Telegram, une application chiffrée et donc difficile à surveiller, pour recruter des exécutants et des complices.

Au contraire, MAX ne promet aucun chiffrement et héberge toutes les données échangées sur des serveurs en Russie, où les autorités bénéficient de plus en plus de moyens techniques et légaux de surveillance et de contrôle.

Source: AFP