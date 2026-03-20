Face à Poutine, Kiev veut pénétrer le réseau numérique russe

Zelensky affirme que l'Ukraine infiltrera la messagerie russe MAX
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé vendredi que Kiev travaillait à infiltrer la messagerie russe MAX, dont Moscou pousse l'adoption massive en Russie pour supplanter les applications étrangères et chiffrées comme Telegram.
Les autorités russes ont récemment imposé le blocage des applications WhatsApp et Telegram dans le pays au profit d'une «messagerie nationale», MAX, couteau-suisse numérique qu'elle tente d'imposer bon gré mal gré aux utilisateurs.
Le président ukrainien a reconnu qu'autant l'Ukraine que la Russie s'étaient servis de Telegram, populaire application de messagerie, pour recruter dans le pays ennemi et propager leurs points de vue sur la guerre déclenchée par l'invasion russe en février 2022.
«Ce sera certainement plus difficile de transmettre des signaux à leur société», a-t-il déclaré à des journalistes, dont l'AFP. «Néanmoins, j'ai reçu un rapport sur leur nouveau réseau, MAX. Nous atteindrons MAX aussi», a-t-il affirmé.
La Russie a accusé Kiev d'avoir organisé des actes de sabotage et des assassinats de responsables militaires notamment en utilisant Telegram, une application chiffrée et donc difficile à surveiller, pour recruter des exécutants et des complices.
Au contraire, MAX ne promet aucun chiffrement et héberge toutes les données échangées sur des serveurs en Russie, où les autorités bénéficient de plus en plus de moyens techniques et légaux de surveillance et de contrôle.
Source: AFP
Des frappes russes sur le sud de l'Ukraine font un mort
Des frappes russes sur le district de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, ont tué une femme et blessé deux personnes, dont un enfant, a annoncé vendredi l'administration militaire régionale.
«Cette nuit, les Russes ont attaqué le district de Zaporijjia. Ils ont mené deux frappes, détruisant des maisons», a indiqué Ivan Fedorov, le chef de l'administration militaire régionale sur Telegram, ajoutant qu'une femme de 30 ans avait été tuée. Un garçon de 10 ans et un homme de 48 ans ont également été blessés dans l'attaque, a-t-il précisé.
Les négociateurs ukrainiens et américains doivent se retrouver aux Etats-Unis samedi pour de nouveaux pourparlers, a indiqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky, alors que le processus de négociations pour mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie patine.
Les discussions entre la Russie et l'Ukraine, parrainées par les Etats-Unis, ont été interrompues par la guerre au Moyen-Orient qui a éclaté le 28 février avec des frappes américano-israéliennes contre l'Iran.
Source: AFP
Friedrich Merz dénonce la «déloyauté» d'Orban, qui bloque le prêt à l'Ukraine
Le chancelier allemand Friedrich Merz a fustigé dans la nuit de jeudi à vendredi la «déloyauté» du Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui bloque le prêt de 90 milliards d'euros de l'Union européenne à l'Ukraine.
«Il s'agit d'un acte flagrant de déloyauté au sein de l'Union européenne qui ne s'est jamais produit sous cette forme auparavant. Et je suis fermement convaincu que cela laissera des traces profondes», a lancé le dirigeant allemand à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles.
Source: AFP
Emissaires de Kiev et négociateurs américains discuteront samedi aux USA
Des émissaires de Kiev doivent rencontrer samedi aux Etats-Unis les négociateurs américains pour relancer le processus diplomatique visant à mettre fin à l'invasion russe de l'Ukraine, a annoncé jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
«L'équipe ukrainienne – spécifiquement la partie politique du groupe – est déjà en route. Nous attendons une rencontre aux Etats-Unis ce samedi», a-t-il déclaré dans son allocution quotidienne, estimant qu'il était "temps de mettre fin à la «pause» dans les pourparlers, interrompus depuis la guerre au Moyen-Orient.
Source. AFP
Trois morts dans des frappes russes sur une région frontalière
Deux frères âgés de 33 et 37 ans ont été tués dans la localité de Khoutir-Mykhaïlivsky dans une frappe russe en milieu de matinée, a indiqué le bureau du procureur régional de la région de Soumy.
Un homme de 62 ans est mort dans une autre frappe de drone russe sur la localité de Velyka Pysarivka, a annoncé sur Telegram Oleg Grygorov, le chef de l'administration militaire de la région. Des attaques russes ont par ailleurs fait plusieurs blessés dans des communes proches de la frontière avec la Russie, a-t-il précisé.
Source: AFP
La Croix-Rouge facilite l'échange de milliers de corps entre Kiev et Moscou
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a indiqué jeudi qu'il facilite l'échange d'un millier de corps en moyenne chaque mois entre Kiev et Moscou, principalement des soldats. «Nous facilitons ce processus en tant qu'intermédiaire neutre", a-t-il précisé.
Pierre Krähenbühl, directeur général du CICR, a expliqué avoir visité, côté ukrainien, certaines des institutions médico-légales que le CICR soutient dans ce pays. Selon lui, «des milliers et des milliers de corps non identifiés y sont conservés, et le personnel s'efforce, chaque jour, de les identifier puis d'apporter des réponses à des familles qui sont profondément angoissées».
«Nous n'avons pas vu de tels chiffres, à une telle échelle, dans les conflits de ces dernières années», a-t-il affirmé. Il a également souligné que beaucoup de ces corps sont ceux de soldats, «ce qui est différent de nombreux autres conflits» où les civils paient un tribut plus élevé. «C'est un élément très frappant», selon lui.
Source: AFP
L'Ukraine attend toujours le prêt de 90 milliards promis par l'UE
Il est «urgent» que l'UE verse le prêt de 90 milliards d'euros qu'elle s'est engagée à fournir à Kiev, mais qui est actuellement bloqué par la Hongrie, a plaidé jeudi la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas.
«La grande question aujourd'hui est comment nous pouvons mettre en oeuvre le prêt de soutien, et il est vraiment, vraiment urgent de montrer notre soutien à l'Ukraine», a-t-elle déclaré à la presse avant un sommet à Bruxelles dominé par ce sujet.
Source: AFP
Une attaque de drones ukrainiens fait un mort dans le sud de la Russie
Une attaque de drones ukrainiens sur des immeubles de la ville de Krasnodar, dans le sud de la Russie, a fait un mort, a indiqué mercredi le gouverneur de la région de Krasnodar.
«Une personne a été tuée dans une attaque de drone terroriste à Krasnodar», a écrit Veniamine Kondratiev sur Telegram. «Au total, trois bâtiments ont été endommagés. Un incendie s'est déclaré dans un appartement de l'un d'eux, mais il a été rapidement maîtrisé», a-t-il précisé.
En riposte aux frappes russes qui visent chaque jour son territoire depuis l'offensive à grande échelle du pays en février 2022, Kiev frappe régulièrement des cibles en Russie, affirmant viser essentiellement des infrastructures militaires et énergétiques. Début mars, une attaque ukrainienne sur la région russe frontalière de Briansk a fait sept morts et plus d'une quarantaine de blessés.
Les négociations entre Kiev et Moscou sous médiation américaine n'ont pas débouché sur une percée diplomatique pour mettre fin à cette guerre, la plus meurtrière en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Source: AFP
Starmer, au côté de Zelensky, appelle à «maintenir l'attention sur l'Ukraine» malgré la guerre au Moyen-Orient
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a appelé mardi à «maintenir l'attention sur l'Ukraine», malgré la guerre au Moyen-Orient, au début d'une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Downing Street.
«Il y a évidemment un conflit en Iran et au Moyen-Orient, mais nous ne pouvons pas perdre de vue ce qui se passe en Ukraine et la nécessité de notre soutien là-bas», déclaré Starmer. «Il faut maintenir l'attention sur l'Ukraine», a-t-il insisté.
Volodymyr Zelensky est arrivé mardi à Londres, où il a été reçu par le roi Charles III au palais de Buckingham, avant des discussions avec Keir Starmer et le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte.
Source: AFP
Zelensky à Londres pour rencontrer Keir Starmer, le chef de l'OTAN et le roi Charles III
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé à Londres pour rencontrer le Premier ministre britannique Keir Starmer et le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte. Il doit aussi rencontrer le roi Charles III au palais de Buckingham et s'adresser aux membres du Parlement, a indiqué son porte-parole Sergiï Nykyforov.
Source: AFP