Des frappes russes font deux morts à Kiev et dans sa région, des entrepôts touchés
Des frappes russes nocturnes ont fait au moins deux morts à Kiev et dans sa région et incendié des entrepôts, ont annoncé les autorités locales après qu'un journaliste de l'AFP a entendu une dizaine de fortes explosions aux alentours de 00H00 (21H00 GMT mardi).
L'armée de l'air avait auparavant signalé l'approche de plusieurs missiles balistiques. D'après l'administration militaire de la ville de Kiev, les autorités ont constaté des conséquences de l'attaque dans «plus de sept lieux» de la capitale, dans les quartiers de Golosiivsky, Desniansky, Obolonsky et Sviatoshynsky.
«Des incendies ont éclaté dans des entrepôts, touchant une zone étendue», a-t-elle rapporté, ajoutant que «l'infrastructure résidentielle» avait aussi été endommagée. «Dans le district de Golosiivsky, deux personnes blessées ont été extirpées des décombres d'un entrepôt qui a été détruit», a indiqué le maire de Kiev, Vitali Klitschko, sur Telegram.
L'administration militaire de la ville a par la suite indiqué qu'au total à Kiev, une femme avait été tuée et 12 autres blessées. D'après les services d'urgence ukrainiens, l'armée russe a fait usage de drones et de missiles balistiques.
Source: AFP
Plusieurs explosions entendues a Kiev pendant une alerte aérienne
Une dizaine de fortes explosions ont retenti mercredi peu après minuit (21H00 GMT mardi) à Kiev, a constaté un journaliste de l'AFP, après une alerte de l'armée de l'air ukrainienne signalant l'approche de plusieurs missiles balistiques.
L'Ukraine et la Russie augmentent l'intensité de leurs frappes de longue portée depuis plusieurs mois, faisant un nombre croissant de victimes. L'armée ukrainienne a multiplié les attaques sur des sites civils – installations pétrolières et logistiques en particulier –, en Russie et dans les territoires occupés, tandis que la Russie poursuit ses bombardements des villes ukrainiennes.
Cinq personnes ont notamment été tuées et dix autres blessées mardi matin dans une attaque de drones ukrainiens dans la région de Moscou, qui visait de nouveau des entrepôts du géant de l'e-commerce russe Wildberries. Ce bilan, annoncé par le gouverneur régional, Andreï Vorobiov, est élevé pour la région de la capitale russe, située à plusieurs centaines de kilomètres du front.
Du côté ukrainien, dans la région de Soumy (nord-est), deux enfants et une personne âgée ont été tués par des bombes aériennes téléguidées russes pendant la nuit de lundi à mardi. Les corps des deux fillettes ont été retrouvés dans les décombres de leur logement, selon le gouverneur régional Oleg Grygorov.
Source: AFP
Kiev s'indigne d'une chasse à l'homme par un drone russe à Kherson
Les autorités ukrainiennes se sont indignées mardi d'une vidéo diffusée par la police montrant un civil poursuivi par un drone à Kherson, dans le sud du pays, en dénonçant une «stratégie russe délibérée».
Sur ces images, qui n'ont pas été authentifiées par l'AFP, un homme en vêtements sombres court autour d'un véhicule en pleine rue pour tenter d'échapper à un drone FPV (First Person View, piloté à distance) qui le suit lentement avant de faire détonner sa charge explosive. Selon la police, l'homme âgé de 52 ans souffre de blessures et d'une commotion cérébrale.
Le chef de la diplomatie ukrainienne, Andriï Sybiga, a dénoncé un «crime de guerre barbare commis par la Russie» et assuré que «des milliers de crimes similaires ne sont jamais portés à la connaissance du public». «Il s'agit d'une stratégie russe délibérée et systémique. Ils savent exactement ce qu'ils font», a-t-il affirmé sur X.
Source: AFP
Un militaire tue quatre personnes, dont trois civils en Crimée
Quatre personnes, dont trois civils, ont été tuées par un militaire à Sébastopol, a indiqué mardi le gouverneur local de cette ville sur les rives de la mer Noire en Crimée annexée.
«Une tragédie à Sébastopol (…). Selon de premières informations, un militaire a ouvert le feu contre ses camarades» soldats en tuant une personne, avant d'attaquer des civils et d'en tuer trois, a écrit Mikhaïl Razvojaïev sur Telegram. L'assaillant, dont les motifs n'étaient pas clairs dans l'immédiat, a été arrêté, selon la même source.
Source: AFP
Une attaque de drones tue cinq personnes dans la région de Moscou
Une attaque de drones a tué cinq personnes dans la région de Moscou, a annoncé mardi matin son gouverneur Andreï Vorobyov.
«Ce matin, les forces de la défense aérienne ont repoussé une attaque de drones contre la région de Moscou», a écrit le responsable sur Telegram, précisant que plusieurs incendies avaient éclaté au niveau de la zone industrielle de Novoselki après une frappe, notamment dans un entrepôt. «Selon des informations préliminaires, cinq personnes ont été tuées et six autres blessées», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Un mort dans une frappe russe sur Soumy
Un bombardement russe sur la ville ukrainienne de Soumy, proche de la frontière dans l'Est, a fait un mort et plusieurs blessés, a annoncé mardi le gouverneur de la région. «Les Russes ont attaqué les infrastructures civiles de la ville avec des bombes aériennes guidées», a rapporté sur Telegram Oleg Grygorov.
«Malheureusement, des informations font état d'un mort à ce stade. Il y a aussi des blessés». Trois sites du quartier de Kovpakivsky ont été frappés, a-t-il précisé. Soumy se situe à quelques encablures de la Russie, face à la région de Koursk.
La Russie attaque l'Ukraine quasi quotidiennement depuis le début du conflit en février 2022. Les troupes de Moscou ont semblé perdre de l'élan en juillet, une analyse par l'AFP des données de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) ayant montré une évolution marginale de la ligne de front en Ukraine en faveur de la Russie.
Source: AFP
Zelensky limoge l'ambassadrice ukrainienne aux Etats-Unis
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a limogé lundi son ambassadrice aux Etats-Unis, Olga Stefanichyna, une décision attendue depuis le remaniement gouvernemental de juillet et qui intervient au moment où Kiev réclame à Washington de nouveaux missiles Patriot pour contrer les frappes russes.
«Révocation d'Olga Stefanichyna de ses fonctions d'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de l'Ukraine aux Etats-Unis», peut-on lire sur un décret publié sur le site de la présidence ukrainienne. Dans un message sur Facebook, Olga Stefanichyna a de son côté évoqué une «décision personnelle, motivée par des circonstances personnelles».
Elle s'est félicité d'avoir «accru les livraisons d'armes américaines et maintenu ce soutien précisément au moment où le climat politique à Washington évoluait en défaveur» de l'Ukraine. La fonction d'ambassadeur aux Etats-Unis est cruciale pour l'Ukraine, qui dépend des livraisons d'armes et du partage de renseignement de la part des Etats-Unis.
Les relations entre Volodymyr Zelensky et son homologue américain Donald Trump ont été tendues, parfois houleuses, mais le milliardaire républicain a récemment eu des mots d'encouragement envers le dirigeant ukrainien.
Volodymyr Zelensky s'était rendu la semaine dernière à Washington pour demander de nouveaux missiles antiaériens Patriot, alors que l'Ukraine fait face à une intensification des frappes russes. Selon des médias ukrainiens, Olga Stefanichyna fait l'objet d'une enquête de l'agence anticorruption ukrainienne pour des soupçons de malversations, bien qu'elle n'a pas encore été formellement inculpée.
Source: ATS
Des échanges de frappes entre l'Ukraine et la Russie font 13 morts
Des frappes ukrainiennes ont fait dix morts dans la péninsule de Crimée annexée par la Russie et dans la région russe méridionale de Krasnodar, deux zones touristiques, tandis qu'une attaque de Moscou dans le centre de l'Ukraine a tué trois personnes, ont indiqué lundi les autorités des deux pays.
Six personnes, dont trois enfants, ont été tuées et une quarantaine d'autres blessées par la chute d'un drone ukrainien à Arkhipo-Ossipovka, localité située sur la côte de la mer Noire, selon un nouveau bilan communiqué par le gouverneur régional de Krasnodar, Veniamine Kondratiev.
«Ce qui s'est passé aujourd'hui est une frappe délibérée du régime de Kiev contre la population civile, qui n'a aucun lien avec l'infrastructure militaire», a-t-il affirmé.
Source: AFP
La Russie dit avoir détruit 635 drones ukrainiens pendant la nuit
Le ministère de la Défense russe a annoncé avoir détruit 635 drones ukrainiens dans la nuit de samedi à dimanche au-dessus de plusieurs régions de son territoire et de la Crimée annexée.
Dans un communiqué publié sur la messagerie Max contrôlée par l'Etat russe, le ministère affirme qu'«au cours de la nuit dernière, les moyens de défense aérienne en service ont intercepté et détruit 635 véhicules aériens sans pilote à voilure fixe ukrainiens».
Source: AFP
Huit morts en Russie dans des frappes de drones ukrainiens
Huit personnes ont été tuées dimanche en Russie dans des frappes de drones ukrainiens dans la région de Saratov (sud-ouest) et en Oudmourtie (centre), ont annoncé les autorités locales. En Oudmourtie, «une voiture civile a été touchée dans le nord de la région», ont annoncé sur Telegram les autorités régionales, faisant état de trois morts et deux blessés, dont un enfant.
«Il s'agit d'un acte monstrueux par son absurdité : ces personnes ne constituaient certainement pas une cible militaire», ont-elles dénoncé. Le gouverneur de la région de Saratov, Roman Boussargine, avait auparavant annoncé le décès de deux personnes tuées par des drones ukrainiens sur ce territoire.
Source: AFP
Un navire de l'agence atomique russe Rosatom a été coulé par des drones ukrainiens en mer Noire
Un navire de l'agence atomique russe Rosatom transportant des «marchandises civiles» a été coulé par une attaque de drones ukrainiens en mer Noire sans faire de victimes, a annoncé la société samedi, alors que Kiev et Moscou multiplient leurs frappes sur des cargos.
«L'attaque de deux drones des forces armées ukrainiennes contre le navire Yanina s'est produite à 130 milles de Novorossiïsk (...) Il s'agissait d'un porte-conteneurs ordinaire, naviguant dans les eaux internationales et transportant des marchandises civiles», a indiqué dans un communiqué le directeur de Rosatom, Alexeï Likhatchev.
Source: AFP