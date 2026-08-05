Des frappes russes font deux morts à Kiev et dans sa région, des entrepôts touchés

Des frappes russes nocturnes ont fait au moins deux morts à Kiev et dans sa région et incendié des entrepôts, ont annoncé les autorités locales après qu'un journaliste de l'AFP a entendu une dizaine de fortes explosions aux alentours de 00H00 (21H00 GMT mardi).

L'armée de l'air avait auparavant signalé l'approche de plusieurs missiles balistiques. D'après l'administration militaire de la ville de Kiev, les autorités ont constaté des conséquences de l'attaque dans «plus de sept lieux» de la capitale, dans les quartiers de Golosiivsky, Desniansky, Obolonsky et Sviatoshynsky.

«Des incendies ont éclaté dans des entrepôts, touchant une zone étendue», a-t-elle rapporté, ajoutant que «l'infrastructure résidentielle» avait aussi été endommagée. «Dans le district de Golosiivsky, deux personnes blessées ont été extirpées des décombres d'un entrepôt qui a été détruit», a indiqué le maire de Kiev, Vitali Klitschko, sur Telegram.

L'administration militaire de la ville a par la suite indiqué qu'au total à Kiev, une femme avait été tuée et 12 autres blessées. D'après les services d'urgence ukrainiens, l'armée russe a fait usage de drones et de missiles balistiques.

Source: AFP