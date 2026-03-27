Kiev et Riyad signent un accord de défense aérienne

Un drone tombe en Roumanie après les frappes russes en Ukraine

Un drone s'est écrasé en Roumanie jeudi après des frappes aériennes nocturnes russes en Ukraine voisine, près de la frontière fluviale entre les deux pays, a annoncé le gouvernement.

La Roumanie, membre de l'OTAN, a vu à plusieurs reprises son espace aérien violé et des fragments de drones tomber sur son territoire depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

«A 00H44, un drone dévié par la défense aérienne ukrainienne est entré dans l'espace aérien national sur une distance d'environ 4 km. Le drone s'est écrasé à 2 km du village de Parches (est), en dehors de la zone habitée», a indiqué le ministère de la Défense.

Aucune victime ni aucun dégât matériel n'ont été signalés. Deux avions F-16 ont été envoyés en urgence pour surveiller la situation aérienne pendant la nuit.