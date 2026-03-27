Kiev et Riyad signent un accord de défense aérienne

Ukraine et Arabie saoudite ont signé un accord de défense aérienne
L'Ukraine et l'Arabie saoudite ont signé un accord de coopération à l'occasion de la visite du président Volodymyr Zelensky, a indiqué vendredi à l'AFP un haut responsable. L'accord permettra à Kiev de partager son expérience de lutte contre les attaques de drones.
«L'objectif de l'accord est que l'Ukraine les aide à développer tous les composants nécessaires de la défense aérienne qui leur font actuellement défaut» pour «contrer les Shaheds et autres drones», a-t-il précisé. Le document a été signé jeudi, a précisé un autre haut responsable.
Source: AFP
Un drone tombe en Roumanie après les frappes russes en Ukraine
Un drone s'est écrasé en Roumanie jeudi après des frappes aériennes nocturnes russes en Ukraine voisine, près de la frontière fluviale entre les deux pays, a annoncé le gouvernement.
La Roumanie, membre de l'OTAN, a vu à plusieurs reprises son espace aérien violé et des fragments de drones tomber sur son territoire depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.
«A 00H44, un drone dévié par la défense aérienne ukrainienne est entré dans l'espace aérien national sur une distance d'environ 4 km. Le drone s'est écrasé à 2 km du village de Parches (est), en dehors de la zone habitée», a indiqué le ministère de la Défense.
Aucune victime ni aucun dégât matériel n'ont été signalés. Deux avions F-16 ont été envoyés en urgence pour surveiller la situation aérienne pendant la nuit.
Pour éviter de froisser Poutine, Merz renonce à envoyer des missiles à l'Ukraine
Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré mercredi qu'il n'était plus nécessaire d'envoyer des missiles Taurus à longue portée pour aider à défendre l'Ukraine contre l'invasion russe, une décision longtemps débattue à Berlin.
Kiev souhaite depuis longtemps obtenir ces missiles, mais Berlin a refusé de s'engager ouvertement, craignant que cela n'aggrave les tensions avec la Russie, puissance nucléaire.
Lorsqu'il était dans l'opposition, Merz s'était lui-même engagé à envoyer ces missiles, mais il est revenu sur sa position depuis son entrée en fonction. Il a déclaré que ses propos initiaux avaient été formulés «dans un contexte différent». Il a ajouté que les progrès de l'Ukraine en matière de développement d'armes nationales avaient rendu inutile le débat sur les missiles Taurus.
Et de reconnaître toutefois que si l'Ukraine est «mieux armée aujourd'hui que jamais auparavant», elle rencontre «des difficultés en matière de financement», insistant sur la nécessité de «mobiliser des fonds».
Source: AFP
Viktor Orban annonce que la Hongrie va arrêter «progressivement les livraisons de gaz» à l'Ukraine
Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a annoncé mercredi qu'il comptait «réduire progressivement les livraisons de gaz» à l'Ukraine, tant qu'elle n'aura pas établi l'approvisionnement du pays en pétrole russe via l'oléoduc Droujba.
«Pour briser le blocus pétrolier et garantir la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Hongrie, de nouvelles mesures sont désormais nécessaires», a-t-il déclaré dans une vidéo postée sur Facebook.
Source: AFP
Un drone venu de Russie heurte la cheminée d'une centrale électrique en Estonie
Un drone en provenance du territoire russe a heurté la cheminée d'une centrale électrique en Estonie tôt mercredi, sans conséquences pour le réseau, a annoncé le Service estonien de sécurité intérieur (ISS).
«Un drone a heurté la cheminée de la centrale électrique d'Auvere. Personne n'a été blessé dans l'incident», a précisé l'ISS dans un communiqué. «Le drone est entré dans l'espace aérien estonien en provenance de l'espace aérien russe», ajoute le texte.
Source: AFP
La Russie dit avoir abattu dans la nuit près de 400 drones ukrainiens
La Russie a affirmé mercredi avoir abattu dans la nuit 389 drones ukrainiens, une attaque d'ampleur qui a visé notamment ses régions frontalières de l'Ukraine ainsi que la région de Moscou et celle de Léningrad.
L'Ukraine intensifie ces dernières semaines ses frappes contre la Russie, qui depuis le début de son offensive en février 2022 pilonne quotidiennement le pays et a tiré mardi près de 1000 drones en 24 heures selon Kiev.
Source: AFP
Un port et des infrastructures énergétiques touchées en Russie
L'important port russe d'Oust-Louga, dans le golfe de Finlande, ainsi qu'une infrastructure énergétique dans le sud ont été touchés dans la nuit dans des frappes ukrainiennes, ont annoncé les autorités tôt mercredi.
«Un feu est en train d'être maîtrisé au port d'Oust-Louga», a indiqué le gouverneur de la région de Léningrad, Aleksandr Drozdenko, selon qui aucune victime n'a été signalée à ce stade.
Ce responsable n'a pas précisé quelle zone du port avait été touchée. Celui-ci a une importante activité pour les exportations russes d'engrais, de pétrole et de charbon notamment.
Source: AFP
Kim Jong Un promet un soutien «inébranlable» de la Corée du Nord à la Russie
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a assuré la Russie du soutien «inébranlable» de son pays, dans une lettre de remerciements adressée à son homologue russe Vladimir Poutine, ont rapporté mercredi les médias d'Etat à Pyongyang.
«Pyongyang sera toujours aux côtés de Moscou. C'est notre choix et notre volonté inébranlable», a déclaré Kim Jong Un dans cette lettre adressée mardi au chef d'Etat russe, selon l'agence officielle KCNA mercredi.
Les deux pays ont conclu un accord de défense après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, et Pyongyang a envoyé des troupes terrestres et des systèmes d'armes pour soutenir l'effort de guerre russe.
Le pays reclus, appauvri et très sensible aux catastrophes naturelles, reçoit en échange une aide financière, des denrées alimentaires et de l'énergie en plus de technologies militaires, selon les analystes.
Source: AFP
Deux personnes tuées en Ukraine, dans une attaque russe en plein jour
Au moins deux personnes ont été tuées et quatre autres blessées, dont un enfant de six ans, dans une attaque russe en pleine journée sur Ivano-Frankivsk, centre régional dans l'ouest de l'Ukraine, ont annoncé les autorités régionales.
«Deux personnes ont été tuées dans une attaque ennemie sur le centre d'Ivano-Frankivsk», à des centaines kilomètres de la ligne de front avec la Russie, a indiqué la cheffe de l'administration régionale Svitlana Onychtchouk.
Source: AFP
Alerte aérienne dans la quasi-totalité de l'Ukraine
Des alertes aériennes ont été lancées mardi sur tout le territoire ukrainien à l'exception de la région d'Odessa (sud) en raison d'une vague d'attaques russes, selon les différentes autorités régionales.
Dans son adresse télévisée quotidienne mardi soir, le président Volodymyr Zelensky avait averti de la possibilité d'une «frappe massive» dans la nuit, et des raids russes ont déjà fait trois morts à Poltava et Zaporijjia, dans le centre et le sud de l'Ukraine, selon les autorités de ces deux régions.
Source: AFP