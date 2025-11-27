Un tribunal russe a condamné à perpétuité huit hommes pour l'explosion du pont de Crimée en 2022. L'attentat, revendiqué par Kiev, avait fait cinq morts et endommagé cette infrastructure symbolique reliant la Russie à la péninsule annexée.

Huit hommes condamnés pour un attentat ukrainien en Crimée

AFP Agence France-Presse

Un tribunal russe a condamné jeudi à la perpétuité huit hommes pour leur implication dans la gigantesque explosion qui avait partiellement détruit en 2022 un pont emblématique reliant la Russie à la péninsule de Crimée annexée en 2014.

A l'issue d'une audience à Rostov-sur-le-Don (sud), ils ont tous été reconnus coupables d'avoir fait partie d'un «groupe criminel organisé» visant à «commettre un attentat» sur le pont de Crimée, qui avait fait cinq morts en octobre 2022, a indiqué le tribunal militaire régional dans un communiqué.

L'explosion, survenue huit mois après le début de l'offensive russe à grande échelle en Ukraine, avait été revendiquée plus tard par Kiev. Inauguré en 2018 par le président russe Vladimir Poutine, le pont, long de 19 kilomètres, est pour le pouvoir russe l'un des symboles de l'annexion en 2014 de la péninsule ukrainienne de Crimée.

Cinq morts dans l'explosion

Plusieurs travées de ce pont routier et ferroviaire, réparées depuis, s'étaient partiellement écroulées le 8 octobre 2022 lors de l'explosion d'un camion chargé d'explosifs et roulant sur l'une des voies. La gigantesque déflagration avait mis le feu à huit wagons citernes de produits pétroliers, et détruit deux sections du pont routier en béton.

L'attentat a fait cinq morts, parmi lesquels le chauffeur du camion, dont le contenu explosif avait été chargé à son insu selon le communiqué du tribunal. Les huit hommes, qui ont plaidé non coupables, ont été jugés à huis clos depuis février.

Une autre attaque également revendiquée par Kiev a endommagé le pont, au moyen de drones navals en juillet 2023. Depuis, les autorités russes ont fortement renforcé la surveillance de ce pont qui permet notamment d'envoyer des troupes et du matériel militaire en Crimée annexée.