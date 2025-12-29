Une déclaration inhabituelle de Donald Trump sur la Russie et l'Ukraine fait le buzz après sa rencontre avec Volodymyr Zelensky en Floride ce dimanche. La réaction visiblement surprise du président ukrainien a suscité de nombreuses réactions.

Les propos controversés de Trump sur Poutine font polémique

Les propos controversés de Trump sur Poutine font polémique

Janine Enderli

Après les discussions en Floride entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, une déclaration du président américain fait un tollé. Un enregistrement vidéo montre Zelensky réagir – avec surprise – aux propos de son homologue américain sur sa conversation téléphonique avec le chef du Kremlin, Vladimir Poutine.

Interrogé par des journalistes sur le contenu de cet échange, Donald Trump, régulièrement critiqué pour sa supposée proximité avec Moscou, a affirmé que «la Russie souhaite le succès de l'Ukraine». Et de reconnaître toutefois: «Oui, cela semble un peu étrange.»

Eloge du «contrôle de soi» de Zelensky

Après les déclarations de Donald Trump, Volodymyr Zelensky a exprimé sa surprise: il a penché sa tête sur le côté et semblait légèrement amusé.

Sur X, de nombreux utilisateurs louent le «self-control» du président ukrainien. Sur le compte X du magazine «Business Ukraine», on peut retrouver le commentaire suivant: «Zelensky mérite une distinction rien que pour s'être maîtrisé à ce moment de la conférence de presse.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

L'ancien champion du monde d'échecs et critique connu du gouvernement russe, Garry Kasparov, s'est également exprimé sur X. «Nous sommes tous des Zelensky. Mais personne sur terre n'a son self-control», a-t-il écrit.