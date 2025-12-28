Volodymyr Zelensky rencontre Donald Trump ce dimanche à Mar-a-Lago, en Floride, pour tenter d'obtenir l'approbation américaine sur un nouveau plan de paix visant à mettre fin à quatre ans de guerre avec la Russie.

Zelensky rencontre Trump en Floride pour obtenir son feu vert sur le plan de paix

Volodymyr Zelensky rencontre Donald Trump dimanche en Floride. Il tentera de décrocher l'accord du président américain sur la dernière version du plan de paix visant à mettre fin à près de quatre ans de guerre avec la Russie.

Le chef d'Etat ukrainien, qui arrive avec ses dernières propositions sur la difficile question des territoires, n'aura «rien tant que je ne donne pas mon accord», avait déclaré le président américain au site internet Politico vendredi, plantant le décor. Donald Trump s'était néanmoins montré confiant. «Je pense que ça se passera bien avec lui. Je pense que ça se passera bien avec (le président russe Vladimir) Poutine», avec lequel il prévoit de s'entretenir «bientôt».

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré à l'agence de presse d'Etat TASS que Moscou poursuivrait son «engagement auprès des négociateurs américains afin d'élaborer des accords durables qui s'attaquent aux causes profondes du conflit», tout en critiquant les Européens.

Les espoirs de Zelensky

«Après le changement d'administration aux Etats-Unis, l'Europe et l'Union européenne sont devenues le principal obstacle à la paix», a-t-il estimé, ajoutant que les Européens «ne cachent pas leurs intentions de préparer une guerre contre la Russie».

Pour Lavrov, «l'ambition des dirigeants européens les aveugle littéralement: non seulement ils se désintéressent des Ukrainiens, mais ils semblent également se désintéresser de leur propre population».

Le président ukrainien a lui espéré, samedi lors d'une escale au Canada, que la rencontre avec son homologue américain soit «très constructive», et s'est entretenu au préalable avec ses alliés européens. Ces derniers l'ont assuré de leur «plein soutien», selon le chancelier allemand Friedrich Merz. Au Canada, Zelensky a obtenu une nouvelle aide économique de 2,5 milliards de dollars canadiens (1,5 milliard d'euros) de son homologue Mark Carney.

Donald Trump recevra Volodymyr Zelensky à 13h00 locales (19h00 suisses) à Mar-a-Lago. Cette résidence privée de Palm Beach, où le républicain de 79 ans passe les fêtes, est devenue une sorte d'annexe de la Maison Blanche. Il doit y recevoir lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Nouveau plan

La dernière rencontre entre les dirigeants américain et ukrainien en octobre, quand Volodymyr Zelensky avait demandé en vain des missiles Tomahawk, n'avait pas été particulièrement chaleureuse.

Le sommet en Floride suit de peu la présentation par le président ukrainien d'une nouvelle version du plan américain visant à mettre fin à la guerre, remanié après des pourparlers avec l'Ukraine, au grand dam de Moscou.

Après une première version qui reprenait de nombreuses revendications russes, le Kremlin juge qu'avec cette dernière mouture Kiev cherche à «torpiller» les pourparlers.

Avance russe sur le terrain

Accroissant la pression sur le terrain, la Russie a annoncé samedi avoir conquis deux nouvelles villes dans l'est de l'Ukraine, Myrnograd et Guliaipole. «Si les autorités de Kiev ne souhaitent pas régler ce différend pacifiquement, nous réglerons tous les problèmes qui se présentent à nous par la force», a lancé samedi le président russe Vladimir Poutine.

Le dirigeant russe a ajouté que «les dirigeants du régime de Kiev ne sont pas pressés de résoudre ce conflit pacifiquement». «J'en avais déjà parlé il y a un an lors d'un discours au ministère des Affaires étrangères», a-t-il rappelé.

A la veille de cette rencontre en Floride, Moscou a envoyé des centaines de drones et des dizaines de missiles bombarder Kiev et sa région, tuant deux personnes et laissant plus d'un million de foyers sans électricité.

La question du Donbass

Le document en 20 points propose de geler les positions sur le front sans répondre à la demande russe d'un retrait des forces ukrainiennes des quelque 20% de la région orientale de Donetsk qu'elles contrôlent encore. Et le nouveau texte ne comprend plus aucune obligation juridique de non-adhésion à l'Otan pour l'Ukraine, une autre requête capitale du Kremlin.

Outre le sort du Donbass, cette région de l'est de l'Ukraine que Moscou revendique, et celui de la centrale nucléaire de Zaporijjia occupée par les soldats russes, dans le sud, les deux dirigeants devraient évoquer les garanties de sécurité que les Occidentaux pourraient fournir dans le cadre d'un éventuel accord de paix. Ces «garanties de sécurité doivent arriver en même temps que la fin de la guerre,» a insisté Volodymyr Zelensky samedi.

Geler la ligne de front

Le président américain a laissé entendre que selon lui, l'Ukraine avait intérêt à figer la ligne de front face à de futures avancées russes qu'il juge inévitables. «La Russie a l'avantage. Et elle l'a toujours eu», a-t-il lancé le 8 décembre.

Mais la paix devra préserver la «souveraineté» et «l'intégrité territoriale» de l'Ukraine a souligné samedi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, après un entretien téléphonique avec Zelensky.