AFP Agence France-Presse
Plus d'un million de foyers ont été privés d'électricité dans la capitale ukrainienne, Kiev, et dans sa région après de nouvelles frappes russes massives, a indiqué samedi l'opérateur privé DTEK.
«La première frappe a privé d'électricité plus de 700'000 clients samedi matin, et 400'000 autres ont été déconnectés dans la région entourant la capitale», a indiqué DTEK sur Telegram, disant travailler à rétablir le courant.
Développement suit
