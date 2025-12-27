DE
Grande coupure d'électricité
Un million de foyers dans le noir à Kiev après des frappes russes

A Kiev et dans sa région, plus d'un million de foyers sont plongés dans le noir à la suite de frappes russes. Cette nouvelle attaque survient alors que l'hiver accentue les difficultés des habitants.
Publié: 18:19 heures
Volodymyr Zelenskyy reçoit le Premier ministre par intérim Dick Schoof. (Image d'illustration)
Photo: IMAGO/ANP
AFP Agence France-Presse

Plus d'un million de foyers ont été privés d'électricité dans la capitale ukrainienne, Kiev, et dans sa région après de nouvelles frappes russes massives, a indiqué samedi l'opérateur privé DTEK.

«La première frappe a privé d'électricité plus de 700'000 clients samedi matin, et 400'000 autres ont été déconnectés dans la région entourant la capitale», a indiqué DTEK sur Telegram, disant travailler à rétablir le courant.

Développement suit

