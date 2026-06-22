Un cargo en feu en mer Noire après une frappe de drones russe
Un cargo a pris feu en mer Noire après une attaque de drone russe, faisant au moins un mort, a annoncé lundi le Premier ministre adjoint ukrainien Oleksii Kuleba, la marine ukrainienne faisant pour sa part état de «plusieurs pertes».
«Une frappe de drone a provoqué l'incendie d'un navire battant pavillon panaméen. Un membre d'équipage a été tué: il s'agissait d'un cuisinier âgé de 58 ans, de nationalité égyptienne», a écrit Oleksii Kuleba sur Telegram.
Source: AFP
Des frappes russes sur l'Ukraine font six morts, une famille décimée
Des bombardements russes dans le sud et le nord-est de l'Ukraine ont fait au moins six morts dont trois membres d'une même famille, ont annoncé lundi les autorités. Dans un communiqué, le Parquet ukrainien affirme qu'un drone russe a frappé lundi à 4h50 locales la maison d'une «famille nombreuse» dans la localité de Znob-Novgorodské, dans la région de Soumy (nord-est).
«Un garçon de 13 ans, son père de 36 ans et sa grand-mère de 73 ans ont été tués», indique le Parquet, ajoutant que la mère de cet enfant, âgée de 31 ans, son frère de 10 ans et sa soeur de 13 ans avaient été blessés dans l'attaque.
Dans la ville ukrainienne de Zaporijjia, une femme est décédée après avoir été piégée dans une maison incendiée par une attaque de drone russe, a annoncé sur Telegram le chef de l'administration militaire de la région, Ivan Fedorov. Son homologue de la région d'Odessa (sud), Oleg Kiper, a fait état d'une attaque de «missile balistique Iskander» dimanche soir contre un site agricole, déplorant la mort d'une personne.
Source: AFP
Les quatre aéroports de Moscou temporairement fermés après une attaque de drones
Les autorités aéroportuaires russes ont annoncé tôt lundi la fermeture des quatre aéroports de Moscou, après la destruction de près de 60 drones ukrainiens en une heure et demie.
Les autorités aéroportuaires avaient ordonné, entre 2h39 et 5h16 locales (1h39 à 4h16 en Suisse), la fermeture successive des infrastructures de Cheremetievo, Zhoukovski, Domodedovo et Vnoukovo.
Dans une série de messages sur Telegram, le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, dénombrait alors quelque 59 drones abattus par les défenses antiaériennes, évoquant des essaims volant en direction de la capitale. Les autorités ont néanmoins annoncé à 5h39 (4h39 en Suisse) la levée de toutes les restrictions.
Source: AFP
Plusieurs dirigeants européens se réuniront mercredi pour l'Ukraine
Les dirigeants des principales puissances militaires européennes se réuniront mercredi 24 juin à Berlin, a annoncé l'Italie lundi, alors que l'Europe cherche à jouer un rôle plus important dans les efforts visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.
Le gouvernement a indiqué que la Première ministre Giorgia Meloni participerait à la réunion avec ses homologues britannique, français, allemand et polonais.
Ce groupe appelé «E5» a été formé en 2024 à la suite d'appels croissants à un réarmement européen et afin d'améliorer la coordination pour soutenir l'Ukraine face à l'invasion russe. Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré que la réunion aurait lieu cette semaine sans préciser de date.
Lors du sommet du G7 de la semaine dernière, auquel participait le président ukrainien Volodymyr Zelensky, les dirigeants ont convenu d'augmenter les livraisons de matériel de défense aérienne à l'Ukraine et de renforcer les sanctions contre la Russie. Les dirigeants du G7 ont également accepté d'accorder des licences à des entreprises basées en Ukraine pour produire des missiles de longue portée et des systèmes de défense aérienne.
Source: AFP
La distribution de carburant suspendue en Crimée occupée
La distribution de carburant dans les stations-service a été suspendue en Crimée, a annoncé dimanche le gouverneur de la péninsule occupée depuis 2014 par la Russie. «Aujourd'hui, 21 juin, à partir de 9h (8h en Suisse), la vente de carburant dans les stations-service de Crimée a été suspendue», a annoncé le gouverneur Sergueï Aksyonov.
L'armée ukrainienne vise quasiment chaque semaine des raffineries, oléoducs et dépôts pétroliers en Russie, un effort visant à priver Moscou des revenus tirés de la vente d'hydrocarbures, qui servent notamment à financer son effort de guerre en Ukraine depuis 2022.
Source: ATS
Trois morts dans des attaques dans l'est de l'Ukraine, cinq en Russie
Des frappes russes dans les régions ukrainiennes de Poltava et Dnipropetrovsk ont fait trois morts, ont annoncé dimanche les autorités locales. «Une personne a été tuée et neuf blessées» dans des bombardements, des attaques de drones et des tirs d'artillerie contre trois districts de la région de Dnipropetrovsk, a écrit sur Telegram le chef de l'administration militaire locale, Oleksandr Ganzha.
Son homologue de Poltava, Vitali Dyakivnich, a indiqué que deux personnes avaient trouvé la mort, dont une à l'hôpital, après un assaut survenu samedi soir, évoquant le chiffre de 13 blessés. Côté russe, le ministre de la Défense a rapporté que 239 drones ukrainiens avaient été abattus dans la nuit.
Par ailleurs, selon le chef de la République de Crimée, Sergueï Aksyonov, une attaque de drones ukrainiens a fait quatre morts et 28 blessés sur la péninsule de Kertch. Et une personne est décédée lors d'une attaque de drone sur le ferry Panagia qui effectuait une traversée entre le district de Temriouk et la péninsule de Kertch, selon les autorités de la péninsule de Krasnodar (sud de la Russie).
Source: AFP
Un bombardement russe à Kharkiv fait au moins un mort
Au moins une personne a été tuée samedi dans un bombardement russe sur la ville de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, selon les autorités locales. «A la suite d'un bombardement aérien ennemi à l'aide de bombes guidées, une frappe a été signalée dans un quartier résidentiel», a écrit sur Telegram le maire de Kharkiv, Igor Terekhov.
«Malheureusement, au cours des opérations de recherche et de sauvetage, le corps d'une personne décédée a été retrouvé sous les décombres du bâtiment détruit», a-t-il ajouté par la suite.
Au moins neuf personnes ont été blessées dans cette attaque nocturne, a indiqué pour sa part le chef de l'administration militaire de Kharkiv, Oleg Synegoubov. Du côté russe, le ministère de la Défense a fait état de 187 drones ukrainiens abattus au cours de la nuit au-dessus du pays, y compris dans la région de Moscou.
Source: AFP
Zelensky se fait retirer la plus haute distinction du pays par la Pologne
Le président polonais Karol Nawrocki a annoncé vendredi qu'il retirait la plus haute distinction du pays au président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'Ordre de l'Aigle blanc, sur fond de tensions liées à l'histoire commune des deux Etats voisins.
Cette décision, hautement symbolique, pourrait nuire aux relations bilatérales, Varsovie étant l'un des plus ardents soutiens de Kiev, tant sur le plan militaire qu'humanitaire, depuis le début de son invasion par la Russie en février 2022.
«J'ai décidé de retirer l'Ordre de l'Aigle blanc au président de l'Ukraine (...). A ce stade, je tiens à souligner que cette décision n'est pas dirigée contre le peuple ukrainien. Elle ne signifie pas un changement dans l'orientation stratégique de la politique de sécurité de la Pologne», a expliqué Karol Nawrocki dans une allocution sur le réseau X.
Source: AFP
La Suisse envoie un attaché de défense en Pologne
La Suisse réagit à l'aggravation de la menace qui pèse sur l'Europe du Nord-Est dans le contexte de la guerre en Ukraine. Un nouvel attaché de défense à Varsovie, la capitale polonaise, doit permettre une détection plus précoce des risques à partir de la mi-2027.
Grâce au détachement d'un attaché de défense à Varsovie, la Suisse pourra «mieux évaluer et plus tôt la situation en matière de menaces en Europe du Nord-Est», a annoncé vendredi le Conseil fédéral. Ce nouveau poste à Varsovie vise à améliorer et à accélérer le flux d'informations en provenance des Etats de la région concernés par les questions de sécurité. La «capacité de veille diplomatique et militaire» sur place doit être renforcée, souligne le gouvernement.
Une meilleure analyse de la situation doit permettre d’identifier à un stade précoce les risques potentiels pour la Suisse et de les évaluer de manière approfondie. Cette décision doit aussi renforcer la coopération internationale du Département fédéral de la défense (DDPS) et de l’armée.
Source: AFP
Deux morts dans des frappes russes, dont une enfant de 8 ans
Des bombardements russes ont tué deux personnes en Ukraine, dont une enfant de 8 ans et un marin se trouvant sur un navire en mer Noire, ont annoncé vendredi les autorités ukrainiennes. Dans la région de Dnipropetrovsk (centre-est), trois districts ont subi des frappes d'artillerie et de drones russes, a annoncé le responsable régional, Oleksandr Ganja, sur Telegram.
Ces bombardements ont notamment touché la ville de Pavlograd, tuant «une fillette de huit ans» et blessant une femme de 49 ans, d'après ce responsable.
Dans la région de Kharkiv (nord-est), des bombes aériennes ont touché la ville de Kharkiv, ainsi que trois autres communes, selon les services de secours ukrainiens, blessant 10 personnes, dont 4 enfants. Des drones russes ont également touché deux navires civils en mer Noire jeudi soir, faisant un mort et cinq blessés.
Source: AFP
Kiev dit avoir reçu 522 dépouilles remises par Moscou
La Russie a remis 522 nouveaux corps à l'Ukraine, principalement de combattants présumés, a indiqué Kiev jeudi, ces échanges constituant l'un des rares aboutissements des négociations entre les deux pays.
«En résultat des efforts de rapatriement, les corps de 522 individus décédés ont été rendus à l'Ukraine. D'après la partie russe, les corps appartiennent à des citoyens ukrainiens, en particulier des combattants», a indiqué jeudi sur Telegram le Centre ukrainien chargé des prisonniers de guerre.
Les défunts devront encore être identifiés, précise le communiqué. L'Ukraine a de son côté remis 33 corps à la Russie, selon le député russe Chamsaïl Saraliev, membre du groupe de coordination parlementaire sur le conflit, cité par le média RBK.
Source: AFP
Les Russes doivent sentir qu'un «seul homme, Poutine» mène la guerre, dit Zelensky
Les attaques ukrainiennes menées jeudi contre Moscou doivent montrer à la population russe qu'un «seul homme», le président Vladimir Poutine, est responsable de la poursuite de la guerre, a estimé le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky.
«Le principal, c'est que le peuple russe commence à sentir qu'un seul homme, Poutine, mène cette guerre tandis que des gens ordinaires en payent tout le prix», a affirmé Volodymyr Zelensky, dans un message audio envoyé à la presse, ajoutant: «nous ne voulons pas cette guerre et ne l'avons jamais voulue (...) Mais si l'Ukraine brûle, votre Moscou brûlera aussi».
Source: AFP
L'attaque nocturne ukrainienne sur une raffinerie à Moscou est une «riposte justifiée», estime Zelensky
L'attaque nocturne de Kiev sur une raffinerie à Moscou est une «riposte justifiée» aux attaques russes contre l'Ukraine, a estimé jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
«C'est une réponse pleinement justifiée aux attaques russes contre nos villes et nos communautés, ainsi qu'un autre résultat important du travail de nos combattants contre les installations qui soutiennent la machine de guerre russe», a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.
Source: AFP