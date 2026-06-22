Des frappes russes sur l'Ukraine font six morts, une famille décimée

Des bombardements russes dans le sud et le nord-est de l'Ukraine ont fait au moins six morts dont trois membres d'une même famille, ont annoncé lundi les autorités. Dans un communiqué, le Parquet ukrainien affirme qu'un drone russe a frappé lundi à 4h50 locales la maison d'une «famille nombreuse» dans la localité de Znob-Novgorodské, dans la région de Soumy (nord-est).

«Un garçon de 13 ans, son père de 36 ans et sa grand-mère de 73 ans ont été tués», indique le Parquet, ajoutant que la mère de cet enfant, âgée de 31 ans, son frère de 10 ans et sa soeur de 13 ans avaient été blessés dans l'attaque.

Dans la ville ukrainienne de Zaporijjia, une femme est décédée après avoir été piégée dans une maison incendiée par une attaque de drone russe, a annoncé sur Telegram le chef de l'administration militaire de la région, Ivan Fedorov. Son homologue de la région d'Odessa (sud), Oleg Kiper, a fait état d'une attaque de «missile balistique Iskander» dimanche soir contre un site agricole, déplorant la mort d'une personne.

Source: AFP