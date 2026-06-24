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Trois victimes en Russie
Des frappes de Kiev privent d'électricité une ville en Crimée

Trois morts en Russie et une ville de Crimée privée d'électricité après des frappes de drones ukrainiens, ont annoncé les autorités mercredi. Belgorod et Nijni Novgorod sont touchées par ces attaques.
Publié: il y a 19 minutes
Vladimir Poutine au hall Saint-Georges du Kremlin à Moscou, le 23 juin 2026.
Photo: IMAGO/SNA
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AFP Agence France-Presse

Des attaques de drones ukrainiens ont fait trois morts dans les régions russes de Belgorod et Nijni Novgorod et privé d'électricité une ville de la péninsule de Crimée annexée par Moscou, ont indiqué mercredi les autorités.

Selon les autorités de la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, un homme est mort «à la suite de l'explosion d'un drone». Elles ont fait état dans un communiqué d'«une attaque menée par des drones des forces armées ukrainiennes».

«Une femme, blessée par un éclat d'obus qui lui a transpercé le dos, a été transportée en ambulance à l'hôpital», ont-elles ajouté dans le message publié sur Telegram. Dans la région de Nijni Novgorod, à 400 km à l'est de Moscou, deux personnes ont été tuées et deux autres ont été blessées dans une attaque de drones ukrainiens, selon le gouverneur régional, Gleb Nikitine.

«Les forces de défense aérienne sont en train de repousser depuis cette nuit une attaque de drones contre la région de Nijni Novgorod», a-t-il déclaré dans un communiqué sur Telegram. Il a précisé qu'un site industriel et plusieurs immeubles résidentiels avaient été endommagés par des débris de drones abattus.

«La tâche est difficile»

Sébastopol, ville d'environ 550'000 habitants en Crimée annexée par la Russie en 2014, a été «privée d'électricité» mercredi matin à la suite des attaques de drones ukrainiens, selon le gouverneur local placé par Moscou, Mikhaïl Razvojaïev. «Nos électriciens travaillent sans répit depuis l'attaque. La tâche est difficile, mais petit à petit, nous faisons revenir l'électricité», a-t-il assuré.

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Au total, au cours de la nuit, «les moyens de défense aérienne en service ont intercepté et détruit 323 drones» ukrainiens, au-dessus d'une vingtaine de régions russes dont celles frontalières de Belgorod ou Briansk, de Moscou ou encore, plus au sud, de Rostov, a de son côté détaillé mercredi le ministère russe de la Défense.

L'Ukraine vise régulièrement la Russie en représailles aux bombardements quotidiens russes dont elle fait l'objet depuis le début de l'offensive russe à grande échelle en février 2022. En Ukraine, une femme a été tuée dans une frappe russe sur la ville de Kharkiv (nord-est), ont annoncé mercredi matin les autorités ukrainiennes.


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