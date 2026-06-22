Cinq morts dans une frappe ukrainienne en Russie

Une frappe de missile ukrainien a fait cinq morts à Voronej, dans le sud-ouest de la Russie, ont indiqué lundi les autorités régionales russes. Kiev a revendiqué avoir ciblé une entreprise de composants électroniques militaires.

«Nous avons subi des pertes extrêmement lourdes aujourd’hui. Cinq personnes ont été tuées dans une attaque de missile sur la ville», a indiqué le gouverneur régional, Alexandre Goussev, sur Telegram, ajoutant que plusieurs dizaines de personnes avaient été blessées mais que la plupart étaient rentrées «chez elles après avoir reçu les soins nécessaires».

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Cette frappe a particulièrement touché «un site industriel sur la rive gauche de Voronej», y provoquant un incendie dont les flammes ont été éteintes à 18h30 (heure suisse), selon Alexandre Goussev, qui a également fait état de dégâts sur les façades d’immeubles résidentiels, les toits de maisons et des voitures.

Les autorités de cette région frontalière de l’Ukraine avaient émis une alerte sur le danger de frappe de missiles ukrainiens dans la matinée. L’état-major des forces armées ukrainiennes a de son côté revendiqué une attaque sur une «usine produisant des composants électroniques pour des missiles russes» à l’aide de «missiles de croisière aéroportés de haute-précision».

Source: ATS