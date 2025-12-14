Kiev accuse Moscou d'avoir frappé avec un drone un cargo turc en mer Noire

L’Ukraine a accusé la Russie d’avoir frappé samedi un cargo turc en mer Noire transportant onze citoyens turcs à bord, au lendemain d’une attaque russe ayant endommagé un autre navire de transport turc près d’Odessa. Selon la marine ukrainienne, le cargo VIVA, qui transportait de l’huile de tournesol vers l’Egypte, a été touché en haute mer dans la zone économique exclusive de l’Ukraine, mais hors de portée des défenses antiaériennes. Aucune victime n’a été signalée.

La marine ukrainienne a dénoncé une violation du droit maritime international par Moscou, tandis que le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a mis en garde contre une transformation de la mer Noire en «zone de confrontation» entre la Russie et l’Ukraine. Vendredi, un autre navire turc avait déjà été endommagé par une frappe aérienne russe près du port d’Odessa, quelques heures après que Erdogan et Vladimir Poutine avaient évoqué un possible «cessez-le-feu limité» concernant les installations portuaires et énergétiques.

Ces incidents s’inscrivent dans un contexte tendu où l’Ukraine a récemment revendiqué plusieurs attaques de drones navals contre des pétroliers liés à la Russie en mer Noire, renforçant les inquiétudes sur la sécurité maritime et la stabilité régionale.

Source: AFP