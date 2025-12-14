«Beaucoup de progrès» dimanche à Berlin
«Beaucoup de progrès ont été faits», a salué dimanche l'émissaire américain Steve Witkoff à l'issue d'une journée de discussions à Berlin avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en vue de trouver une issue diplomatique à la guerre menée par la Russie.
La réunion entre le président ukrainien, l'émissaire américain, et Jared Kushner, gendre de Donald Trump, a duré plus de cinq heures et a inclus «des discussions approfondies sur le plan en 20 points pour la paix, les programmes économiques, et davantage», a déclaré l'émissaire sur X, précisant qu'une nouvelle rencontre aurait lieu lundi matin.
Les pourparlers Zelensky et émissaires US se poursuivront lundi
Les pourparlers à Berlin entre Volodymyr Zelensky et les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, aux côtés du chancelier allemand Friedrich Merz, se sont terminés dimanche après plus de cinq heures d'échanges et se poursuivront lundi, a indiqué Kiev. Ils «ont convenu de continuer demain», a indiqué à la presse le conseiller du président ukrainien, Dmytro Lytvyn, précisant que Volodymyr Zelensky s'exprimerait lundi sur le sujet.
Source: AFP
Kiev accuse Moscou d'avoir frappé avec un drone un cargo turc en mer Noire
L’Ukraine a accusé la Russie d’avoir frappé samedi un cargo turc en mer Noire transportant onze citoyens turcs à bord, au lendemain d’une attaque russe ayant endommagé un autre navire de transport turc près d’Odessa. Selon la marine ukrainienne, le cargo VIVA, qui transportait de l’huile de tournesol vers l’Egypte, a été touché en haute mer dans la zone économique exclusive de l’Ukraine, mais hors de portée des défenses antiaériennes. Aucune victime n’a été signalée.
La marine ukrainienne a dénoncé une violation du droit maritime international par Moscou, tandis que le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a mis en garde contre une transformation de la mer Noire en «zone de confrontation» entre la Russie et l’Ukraine. Vendredi, un autre navire turc avait déjà été endommagé par une frappe aérienne russe près du port d’Odessa, quelques heures après que Erdogan et Vladimir Poutine avaient évoqué un possible «cessez-le-feu limité» concernant les installations portuaires et énergétiques.
Ces incidents s’inscrivent dans un contexte tendu où l’Ukraine a récemment revendiqué plusieurs attaques de drones navals contre des pétroliers liés à la Russie en mer Noire, renforçant les inquiétudes sur la sécurité maritime et la stabilité régionale.
Source: AFP
La Russie affirme avoir recouru à des missiles hypersoniques
La Russie a affirmé samedi avoir frappé des installations industrielles et énergétiques ukrainiennes dans la nuit avec des missiles hypersoniques, dans ce qu'elle a qualifié de représailles à des frappes ukrainiennes contre des «cibles civiles» en Russie.
Le ministère russe de la Défense a indiqué avoir mené une «frappe massive» contre des installations de l'armée et du secteur énergétique en Ukraine, utilisant notamment des missiles hypersoniques Kinjal, en «réponse aux attaques terroristes de l'Ukraine contre des cibles civiles en Russie».
«Souffrance à notre peuple»
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de son côté affirmé que des frappes russes dans la nuit ont endommagé plus d'une douzaine d'installations civiles en Ukraine et privé des milliers de personnes d'électricité dans sept régions.
«Il est important que chacun voie maintenant ce que fait la Russie (...) car il ne s'agit clairement pas de mettre fin à la guerre», a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux. Il a affirmé que Moscou «visent toujours à détruire notre Etat et à infliger le plus de souffrance à notre peuple».
Source: AFP
Deux morts dans une attaque de drones contre un immeuble en Russie
Deux personnes ont été tuées samedi dans une attaque de drones ukrainiens contre un immeuble résidentiel à Saratov, dans le centre de la Russie. Plusieurs appartements ont également été endommagés, a indiqué sur Telegram le gouverneur de la région, Roman Busargin.
Saratov est située sur la Volga, face à la ville d'Engels, qui abrite une importante base militaire russe. Kiev l'a déjà attaquée avec des drones, mais la Russie en abat une grande partie et les autorités font rarement état de victimes.
L'Ukraine subit des bombardements russes quasi quotidiens, qui frappent l'ensemble de son territoire depuis le début de l'assaut russe à grande échelle en février 2022. Kiev mène de son côté régulièrement des frappes de drones en Russie, en disant cibler principalement les infrastructures militaires et énergétiques.
Source: AFP
L'envoyé spécial américain sera ce week-end à Berlin
L'envoyé spécial américain Steve Witkoff rencontrera ce week-end le président ukrainien Volodymyr Zelensky et des dirigeants européens à Berlin, a fait savoir un responsable de la Maison-Blanche vendredi. Les Européens réclament des garanties de sécurité pour Kiev.
Le chancelier allemand Friedrich Merz doit recevoir le président ukrainien ainsi que plusieurs dirigeants européens, ceux de l'Union européenne et de l'OTAN, sur fond d'un intense ballet diplomatique visant à mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, alors que les Etats-Unis accentuent leur pression sur Kiev pour parvenir à un accord.
Source: ATS
Pyongyang a perdu neuf soldats dans la région russe de Koursk
Une unité du génie militaire nord-coréenne a été déployée pendant quatre mois pour déminer la région russe de Koursk, occupée précédemment par l'armée ukrainienne, ont annoncé samedi les médias de Pyongyang. Neuf soldats nord-coréens ont été tués au cours de cette mission de déminage.
Selon l'agence officielle KCNA, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a présidé vendredi une cérémonie de bienvenue pour les soldats du 528e régiment du génie qui ont passé 120 jours dans la région de Koursk, qui avait été partiellement occupée par les forces ukrainiennes entre août 2024 et le printemps 2025. Il a annoncé «la perte déchirante de neuf vies» au cours de cette mission.
Pluie d'hommages et de décorations
Le dirigeant a décerné aux neuf victimes le titre de «Héros de la République populaire démocratique de Corée» et d'autres distinctions afin de «rendre un hommage éternel à leur bravoure», a ajouté KCNA.
«Au début du mois d'août, vous, ingénieurs du régiment, êtes partis pour la région de Koursk, en Fédération de Russie, que vos compagnons d'armes avaient reprise au prix de leur vie», a déclaré Kim Jong-un au cours de la cérémonie.
Source: ATS
Les Ukrainiens n'ont fait aucun «deal sur les territoires»
«Les Ukrainiens n'ont pas fait de deal sur les territoires, n'envisagent pas aujourd'hui de deal sur les territoires, n'envisagent pas de DMZ (zone démilitarisée)», a insisté vendredi la présidence française, après des déclarations de presse laissant penser qu'ils étaient ouverts à une démilitarisation de territoires qu'ils contrôlent encore et que les Russes réclament.
La présidence française a également évoqué le besoin d'avoir des garanties de sécurité. «Les attentes des Européens à l'égard des Américains (..) ça peut ressembler à ce qu'on appelle un peu facilement une sorte d'«article cinq» (ndlr: comme à l'OTAN), c'est-à-dire une garantie américaine pour ceux qui participent à la coalition des volontaires. Il faut une pleine visibilité sur les garanties de sécurité que peuvent donner les Européens et les Américains aux Ukrainiens avant tout aménagement sur les questions territoriales contentieuses.»
Source: AFP
L'ambassade russe à Berlin juge «infondées» et «absurdes» les accusations de cyberattaque
L'ambassade russe à Berlin a jugé vendredi «infondées» et «absurdes» les accusations de cyberattaque contre la sécurité aérienne allemande et d'ingérence du Kremlin dans les dernières législatives du pays, qui ont mené à une convocation de l'ambassadeur plus tôt dans la journée.
«L'ambassadeur de Russie a catégoriquement rejeté les accusations d'implication de structures étatiques russes dans ces incidents et, de manière générale, dans les activités de groupes de hackers», indique la représentation diplomatique russe dans un communiqué transmis à l'AFP. L'ambassade accuse en outre la diplomatie allemande de chercher «à détruire les relations russo-allemandes».
Source: AFP
Une attaque de drone contre un immeuble résidentiel fait sept blessés en Russie
Sept personnes, parmi lesquelles un enfant, ont été blessées dans la nuit de jeudi à vendredi à la suite d'une attaque de drone ukrainienne à Tver, à environ 180 km au nord-ouest de Moscou, ont indiqué les autorités locales. «A Tver, on est en train de combattre les conséquences de la chute des débris d'un drone sur un immeuble résidentiel», a écrit sur Telegram le gouverneur régional par intérim, Vitali Koroliov.
Selon lui, «six adultes et un enfant» ont été blessés dans l'attaque, et une vingtaine d'habitants ont dû être évacués en raison des dommages infligés à l'immeuble. Des images de l'AFP sur place montrent la façade noircie des premiers étages d'un grand immeuble résidentiel et les fenêtres détruites de plusieurs appartements.
Des caméras de surveillance ont capturé le moment de l'impact sur les bas étages de l'immeuble, provoquant une forte explosion et un incendie. «On a vu une énorme flamme, une flamme très forte. Ce n'est que plus tard, quand l'incendie a été éteint, que nous avons pu nous rendre compte à quel point c'était une tragédie», a raconté à l'AFP Natalia, qui habite dans une maison voisine.
Source: AFP