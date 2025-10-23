Des soldats de l'armée russe auraient délibérément tué plusieurs civils non armés, près de Pokrovsk, en Ukraine. Dans le même temps, le 7e corps de l'armée de l'air ukrainienne fait état d'une infiltration russe derrière les lignes de front dans la région de Donetsk.

1/4 La photo est censée montrer deux civils fuyant l'armée russe à Pokrovsk. Photo: x

Blick Newsdesk

Il court pour sa vie, avec, dans ses bras, une femme blessée: la photo a fait le tour des réseaux sociaux. On y voit un homme vêtu de noir courir sur une route, tandis qu’une femme s’accroche à lui. La scène, filmée par un drone ukrainien, a été captée à Pokrovsk, rapporte le média serbe «Blic».

D’après plusieurs militaires ukrainiens, il s’agirait de deux civils fuyant les tirs de soldats russes. Selon les mêmes sources, les hommes de Vladimir Poutine auraient tué plusieurs civils non armés dans la ville.

Survenus dans une zone particulièrement disputée de la région de Donetsk, ces crimes de guerre présumés ont d’abord été signalés par Denis Hristov, un volontaire ukrainien qui évacue des civils vivant près de la ligne de front, tout en documentant son travail sur les réseaux sociaux.

La femme blessée serait toujours à Pokrovsk

Sur son canal Telegram, Denis Hristov a publié une vidéo transmise par des soldats engagés à Pokrovsk et montrant la fameuse attaque. Celle-ci se serait déroulée à proximité de la voie ferrée traversant le centre de la ville, un détail visible sur les images. On y distingue deux civils allongés au sol, vraisemblablement décédés.

«Il y a peu, un groupe ennemi de sabotage et de reconnaissance est parvenu à pénétrer jusqu’au centre de Pokrovsk. Au cours de leur avancée, les Russes ont malheureusement violé le droit humanitaire international et tué plusieurs civils dans la ville, a indiqué le 7e corps des forces aériennes ukrainiennes. Ces informations ne peuvent toutefois pas être vérifiées de manière indépendante.

Le nombre exact et la nature des victimes civiles font encore l’objet d’une enquête, a précisé Pavlo Diatchenko, porte-parole de la police de la région de Donetsk, au «Kyiv Independent». Selon Denis Hristov, la femme blessée visible sur la vidéo se trouverait toujours à Pokrovsk, les conditions sur le terrain ne permettant pas pour l’instant son évacuation.