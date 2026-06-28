Une attaque ukrainienne fait un mort en Russie, une raffinerie en feu

Une personne a été tuée et une autre blessée dimanche dans une attaque «massive» de drones ukrainiens dans la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie, où un incendie s'est déclaré dans une raffinerie, a annoncé le gouverneur régional, Veniamine Kondratiev.

«La région de Krasnodar a été la cible d'une attaque massive menée par des drones ennemis. A Slaviansk-sur-Kouban, plusieurs maisons ont été endommagées par la chute de débris provenant de ces drones. Malheureusement, une personne a été tuée», a écrit Veniamine Kondratiev sur Telegram, qui a aussi fait état d'un blessé dans un autre district.

«Un incendie s'est également déclaré dans une raffinerie de pétrole de la ville, et une ligne électrique ainsi qu'une conduite de gaz ont été endommagées. Les services opérationnels et spécialisés interviennent actuellement sur place», a-t-il ajouté.

La raffinerie de Slaviansk-sur-Kouban est l'une des plus grandes du sud de la Russie, et fait partie du groupe «Slaviansk EKO». Située près de la péninsule de Crimée occupée par la Russie, elle a déjà été attaquée à plusieurs reprises par l'Ukraine.

Source: AFP