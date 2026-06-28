Une attaque ukrainienne fait un mort en Russie, une raffinerie en feu
Une personne a été tuée et une autre blessée dimanche dans une attaque «massive» de drones ukrainiens dans la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie, où un incendie s'est déclaré dans une raffinerie, a annoncé le gouverneur régional, Veniamine Kondratiev.
«La région de Krasnodar a été la cible d'une attaque massive menée par des drones ennemis. A Slaviansk-sur-Kouban, plusieurs maisons ont été endommagées par la chute de débris provenant de ces drones. Malheureusement, une personne a été tuée», a écrit Veniamine Kondratiev sur Telegram, qui a aussi fait état d'un blessé dans un autre district.
«Un incendie s'est également déclaré dans une raffinerie de pétrole de la ville, et une ligne électrique ainsi qu'une conduite de gaz ont été endommagées. Les services opérationnels et spécialisés interviennent actuellement sur place», a-t-il ajouté.
La raffinerie de Slaviansk-sur-Kouban est l'une des plus grandes du sud de la Russie, et fait partie du groupe «Slaviansk EKO». Située près de la péninsule de Crimée occupée par la Russie, elle a déjà été attaquée à plusieurs reprises par l'Ukraine.
Source: AFP
Des missiles russes s'abattent sur Kiev, au moins deux blessés
Au moins deux personnes ont été blessées dans une attaque russe contre Kiev dans la nuit de samedi à dimanche, a annoncé le chef de l'administration militaire de la capitale ukrainienne, Tymour Tkatchenko. Les bombardements ont été menés par des missiles balistiques.
Des journalistes de l'AFP sur place ont entendu des explosions et vu des éclairs dans le ciel alors que la défense antiaérienne était à l'oeuvre.
La veille, deux personnes avaient été tuées par des frappes russes dans les régions de Dnipropetrovsk (centre-est) et de Soumy (nord). Deux personnes avaient également péri dans des attaques ukrainiennes contre les villes russes de Volgograd (sud-ouest) et Belgorod (ouest), et une troisième à Horlivka, dans la région ukrainienne de Donetsk contrôlée par Moscou.
Source: AFP
Des échanges de frappes font cinq morts et des dizaines de blessés en Ukraine et en Russie
Deux personnes ont été tuées par des frappes russes, et trois dans des attaques ukrainiennes, ont indiqué samedi les autorités locales des deux pays, faisant également état de dizaines de blessés des deux côtés.
En Ukraine, une personne a été tuée et deux blessées dans la région de Dnipropetrovsk (centre-est), a annoncé le chef de l'administration militaire régionale Oleksandr Ganja sur Telegram. «L'ennemi a attaqué deux districts de la région plus de 30 fois avec des drones et bombes aériennes», a-t-il affirmé.
Deux enfants parmi les blessés
Dans la région de Soumy (nord), un homme a été tué dans une frappe de drone sur une maison, a annoncé le gouverneur militaire régional Oleg Grygorov. Des frappes russes sur une autre zone de la région ont fait 13 blessés, «dont deux enfants», ont également indiqué les services de secours.
Des frappes sur la ville de Zaporijjia (sud-est) ont fait au moins neuf blessés selon les autorités ukrainiennes, dont deux enfants.
Source: AFP
La Russie et l'Ukraine échangent 160 prisonniers de guerre de chaque camp
L'Ukraine et la Russie ont procédé vendredi à un nouvel échange de prisonniers de guerre impliquant 160 personnes dans chaque camp, a annoncé le ministère russe de la Défense. Les échanges de prisonniers sont l'un des derniers domaines de coopération entre la Russie et l'Ukraine, et le seul résultat tangible des négociations entre les deux pays.
«Cent soixante militaires russes ont été rapatriés depuis le territoire contrôlé par le régime de Kiev. En échange, 160 prisonniers de guerre des Forces armées ukrainiennes ont été remis», a-t-il indiqué dans un communiqué.
Source: AFP
La Crimée placée en «situation d'urgence» après les attaques ukrainiennes
La Crimée annexée a été placée en «situation d'urgence» au niveau régional, a annoncé vendredi le gouverneur nommé par Moscou, un régime visant à faire face aux conséquences des récentes frappes ukrainiennes ayant causé de graves pénuries de carburant et d'électricité.
«Le cadre juridique de la situation d'urgence permet de régler avec une rapidité maximale les questions liées au maintien du fonctionnement de tous les secteurs essentiels», a indiqué Sergueï Aksionov, dans un communiqué sur Telegram. Cette mesure doit permettre de débloquer plus de moyens et prévoit théoriquement aussi la possibilité de mettre en place des restrictions visant la population locale.
Source: AFP
La Russie dit avoir abattu 28 drones volant vers Moscou
Au moins 28 drones lancés vers Moscou ont été abattus en l'espace d'une heure dans la nuit de jeudi à vendredi, a annoncé le maire de la capitale russe. Kiev a intensifié ces derniers mois sa campagne de frappes de drones à longue portée contre la Russie.
«Les spécialistes des services d'urgence travaillent là où les débris sont tombés», a écrit le maire Sergueï Sobianine sur le réseau social Telegram. Dans sa campagne de frappes de drones à longue portée contre la Russie, l'Ukraine vise notamment les infrastructures énergétiques, dans le but de priver le Kremlin d'une source de revenus vitale pour financer son effort de guerre.
Au total, la défense anti-aérienne russe a abattu 660 drones ukrainiens dans la nuit de jeudi à vendredi, a annoncé le ministère de la Défense à Moscou, un des nombres les plus élevés depuis le début du conflit.
Source: ATS
Un commandant ukrainien suspendu pour mauvais traitements et morts suspectes
Le commandant d'un régiment d'assaut ukrainien a été suspendu de ses fonctions, a annoncé jeudi Kiev. Une décision survenue après la publication d'une enquête journalistique faisant état de mauvais traitements et de morts suspectes au sein de cette unité.
«Depuis le 24 juin, le commandant du régiment a été suspendu de ses fonctions pour la durée des vérifications et des enquêtes», a expliqué le service de communication de l'armée ukrainienne, dans un communiqué envoyé à plusieurs médias.
«Si des infractions pénales mentionnées dans les publications (dans la presse, NDLR) sont confirmées, les responsables devront en répondre conformément à la loi», poursuit ce service.
Le 23 juin, le média ukrainien Babel a publié une enquête affirmant que des cas présumés de tortures et de mauvais traitements avaient été commis contre des militaires servant au sein du 425e régiment d'assaut «Skelia».
Ces investigations, qui s'appuient sur une trentaine de sources dont des proches des militaires ayant servi dans cette unité ou y servant toujours, signalent également 26 morts suspectes de militaires au cours des six derniers mois, pendant leur entraînement au sein de ce régiment.
Source: AFP
Des explosions entendues ce jeudi à Kiev
Des explosions ont retenti jeudi soir à Kiev, ont rapporté plusieurs journalistes de l'AFP, quelques minutes après que l'armée de l'air et les autorités municipales ont averti que des missiles russes se dirigeaient vers la capitale ukrainienne.
Le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, a indiqué sur son compte Telegram que les défenses antiaériennes étaient en action et a appelé les habitants à s'abriter. Un journaliste de l'AFP a vu dans le ciel de la capitale plusieurs traînées laissées par des projectiles de la défense antiaérienne.
Source: AFP
La Crimée annonce des coupures de courant en raison des frappes ukrainiennes
Des coupures d'électricité vont être instaurées dans toute la Crimée annexée en raison des récentes frappes ukrainiennes sur les infrastructures énergétiques, a annoncé jeudi le responsable local nommé par Moscou, Sergueï Aksionov.
«Les infrastructures énergétiques ont été endommagées par des attaques ennemies et, pour cette raison, des coupures temporaires de l'alimentation électrique vont avoir lieu dans toute la Crimée», a affirmé M. Aksionov sur Telegram, assurant que ces coupures seraient «ciblées» en fonction des besoins.
Source: AFP
Incendie dans un dépôt de carburant russe attaqué par l'Ukraine
Un incendie s'est déclaré dans un dépôt de carburant de Krasnodar, dans le sud de la Russie, touché par un débris de drone ukrainien, ont annoncé jeudi les autorités locales.
«A la suite de la chute de débris d'un drone, un incendie s'est déclaré au dépôt pétrolier de Poltavskaïa. Les services d'urgence et d'intervention sont à pied d'oeuvre sur place», a écrit sur les réseaux sociaux le chef du district de Krasnorarmeysky de la région de Krasnodar, Alexandre Kharitonov.
Selon un récent rapport d'Energy Intelligence, une société américaine de recherche dans le secteur de l'énergie, environ un tiers des capacités de raffinage de pétrole russes ont été mises à l'arrêt en raison des frappes ukrainiennes.
Source: AFP
«L'Ukraine reste forte» et le soutien européen aussi, dit Merz
Le chancelier allemand, Friedrich Merz, a prévenu mercredi la Russie que l'Ukraine restait forte et que le soutien européen ne faiblissait pas, en recevant plusieurs homologues européens pour se préparer à un sommet de l'Otan début juillet.
«Le gouvernement fédéral (allemand) propose qu'en tant qu'alliés européens dans l'Otan, nous apportions à Kiev un engagement financier fort. Le message adressé à la Russie est le suivant: l'Ukraine reste forte, le soutien de l'Europe ne faiblit pas», a dit devant la presse M. Merz en recevant à Berlin le président français et les chefs de gouvernements polonais, italien et britannique.
Source: ATS
Des frappes ukrainiennes font un mort en Russie
Une personne a été tuée dans une attaque de drones ukrainiens dans la région de Belgorod et plus de 300 drones ont été interceptés en Russie au cours de la nuit, ont indiqué mercredi les autorités.
«Dans le district de Veidelevsky, au hameau de Privetny, un homme est décédé sur place à la suite de l'explosion d'un drone» ont écrit dans un communiqué les autorités de la région de Belgorod rapportant «une attaque menée par des drones des forces armées ukrainiennes».
323 drones interceptés
«Une femme, blessée par un éclat d'obus qui lui a transpercé le dos, a été transportée en ambulance à l'hôpital», ont-elles ajouté dans le message publié sur Telegram.
Au cours de la nuit, «les moyens de défense aérienne en service ont intercepté et détruit 323 drones» ukrainiens, au-dessus d'une vingtaine de régions russes dont celles frontalières de Belgorod ou Briansk, de Moscou ou encore, plus au sud, de Rostov, a de son côté détaillé le ministère russe de la Défense mercredi.
Source: AFP