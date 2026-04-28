Les eurodéputés ont voté ce mardi pour une définition européenne du viol basée sur le consentement. La Commission doit agir «dans les plus brefs délais», selon cet appel salué comme un pas crucial contre les violences sexuelles.

Le Parlement européen réclame une définition harmonisée du viol

Le Parlement européen réclame une définition harmonisée du viol

AFP Agence France-Presse

Le Parlement européen a appelé mardi Bruxelles à élaborer, «dans les plus brefs délais», une définition commune du viol, intégrant explicitement la notion de consentement. Ce vote, soutenu par une grande majorité d'eurodéputés, a été accueilli par des applaudissements nourris au sein de l'hémicycle, à Strasbourg.

L'Union européenne a adopté il y a deux ans son premier texte destiné à lutter contre les violences faites aux femmes. Celui-ci criminalise au niveau européen les mutilations génitales féminines, le mariage forcé, le partage non consenti d'images intimes ou encore le cyberharcèlement.

Absence de consensus

Mais, malgré de très longues négociations, l'UE avait échoué à intégrer la question du viol, en l'absence de consensus sur sa définition juridique. C'est sur ce dossier que les eurodéputés ont poussé mardi, réclamant que la Commission européenne propose désormais une définition harmonisée, «fondée sur l'absence de consentement libre, éclairé et révocable».

Le texte fait notamment une allusion directe à la Française Gisèle Pelicot devenue une figure mondiale de la lutte contre les violences sexuelles. Pour ces élus, cette affaire dans laquelle le consentement avait pris une place centrale, «met en évidence l'insuffisance des définitions du viol fondées sur la contrainte».

C'est «un signal politique fort envoyé aux victimes de violence et à la Commission européenne», a souligné l'eurodéputée écologiste Mélissa Camara auprès de l'AFP. Sollicitée par l'AFP, la Commission a «salué» l'initiative des eurodéputés, sans évoquer toutefois de projet précis pour accéder à leur demande.