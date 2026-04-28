DE
FR

Intégrant le consentement
Le Parlement européen réclame une définition harmonisée du viol

Les eurodéputés ont voté ce mardi pour une définition européenne du viol basée sur le consentement. La Commission doit agir «dans les plus brefs délais», selon cet appel salué comme un pas crucial contre les violences sexuelles.
Publié: il y a 43 minutes
Le vote a été accueilli par des applaudissements nourris au sein de l'hémicycle.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le Parlement européen a appelé mardi Bruxelles à élaborer, «dans les plus brefs délais», une définition commune du viol, intégrant explicitement la notion de consentement. Ce vote, soutenu par une grande majorité d'eurodéputés, a été accueilli par des applaudissements nourris au sein de l'hémicycle, à Strasbourg.

A lire aussi
La Chine menace l'UE en cas d'adoption d'un plan «made in Europe»
«Graves préoccupations»
La Chine menace l'UE en cas d'adoption d'un plan «made in Europe»
Acerbe, le président serbe compare l'Europe à l'Empire romain avant son effondrement
«Tendance à toujours dénigrer»
Critique, un président compare l'Europe à l'Empire romain avant sa chute

L'Union européenne a adopté il y a deux ans son premier texte destiné à lutter contre les violences faites aux femmes. Celui-ci criminalise au niveau européen les mutilations génitales féminines, le mariage forcé, le partage non consenti d'images intimes ou encore le cyberharcèlement.

Absence de consensus

Mais, malgré de très longues négociations, l'UE avait échoué à intégrer la question du viol, en l'absence de consensus sur sa définition juridique. C'est sur ce dossier que les eurodéputés ont poussé mardi, réclamant que la Commission européenne propose désormais une définition harmonisée, «fondée sur l'absence de consentement libre, éclairé et révocable».

Le texte fait notamment une allusion directe à la Française Gisèle Pelicot devenue une figure mondiale de la lutte contre les violences sexuelles. Pour ces élus, cette affaire dans laquelle le consentement avait pris une place centrale, «met en évidence l'insuffisance des définitions du viol fondées sur la contrainte».

C'est «un signal politique fort envoyé aux victimes de violence et à la Commission européenne», a souligné l'eurodéputée écologiste Mélissa Camara auprès de l'AFP. Sollicitée par l'AFP, la Commission a «salué» l'initiative des eurodéputés, sans évoquer toutefois de projet précis pour accéder à leur demande.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Peut-on investir sans être riche?
Avec vidéo
Présenté par
Peut-on investir sans être riche?
Un spécialiste de l'investissement répond aux questions
Peut-on investir sans être riche?
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus