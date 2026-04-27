Pékin menace de prendre des mesures contre l'UE si cette dernière adopte une loi visant à réindustrialiser l'Europe. Si l'Europe ne prend pas en compte les positions chinoises, le pays pourrait mettre en oeuvre des «contre-mesures».

La Chine menace l'UE en cas d'adoption d'un plan «made in Europe»

La Chine menace l'UE en cas d'adoption d'un plan «made in Europe»

ATS Agence télégraphique suisse

Pékin a menacé lundi de prendre des mesures contre l'Union européenne si cette dernière adopte sans prendre en compte les positions chinoises une loi visant à réindustrialiser l'Europe et qu'elle juge discriminatoire.

Le projet de loi dite d'«accélération industrielle» présenté le 4 mars par la Commission européenne, l'exécutif de l'UE, devra être approuvé par les Etats membres et le Parlement européen.

Le ministère chinois du Commerce a indiqué dans un communiqué avoir soumis le 24 avril ses commentaires à la Commission et exprimé ses «graves préoccupations». «La Chine suivra attentivement le processus législatif» et «se tient prête à dialoguer», a dit le ministère.

«Si l'UE ignore les suggestions de la Chine et insiste pour faire adopter ce texte, portant ainsi préjudice aux intérêts des entreprises chinoises, la Chine n'aura d'autre choix que de prendre des contre-mesures», a-t-il prévenu.

Le texte exigerait des entreprises de secteurs jugés stratégiques «un nombre ou un pourcentage de composants critiques originaires d'Europe» quand elles bénéficient de fonds publics, selon le vice-président de la Commission européenne, le Français Stéphane Séjourné. Le texte cible l'industrie automobile, les technologies d'énergies décarbonées (panneaux solaires, batteries, pompes à chaleur, centrales nucléaires...), les industries lourdes.

Sans être nommée, la Chine semble clairement visée. Les Européens dénoncent de longue date la concurrence déloyale exercée selon eux par les entreprises chinoises fortement subventionnées.

Le texte «impose de nombreuses restrictions aux investissements étrangers dans quatre secteurs stratégiques émergents: les batteries, les véhicules électriques, le photovoltaïque et les matières premières cruciales ; il instaure des clauses exclusives d''origine UE' dans la passation des marchés publics et des politiques de soutien public», dit le ministère chinois. «Les investisseurs chinois seront en butte à la discrimination», assure-t-il.