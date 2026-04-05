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Pub polémique dans le métro parisien
Le très controversé collier IA ne sera pas vendu en Europe dans l'immédiat

Le collier IA capable d'écouter des conversations sans consentement ne sera pas commercialisé en Europe pour l'instant. La start-up Friend doit d'abord se conformer au RGPD, selon son directeur Avi Schiffmann.
Publié: 05.04.2026 à 19:42 heures
|
Dernière mise à jour: 05.04.2026 à 20:02 heures
A Paris, des affiches ont fait la promotion du collier début février.
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AFP Agence France-Presse

Un collier dopé à l'intelligence artificielle suscitant la controverse en raison de sa capacité à écouter les conversations sans l'accord des personnes enregistrées ne sera finalement pas commercialisé dans l'immédiat en France ou dans l'Union européenne, a annoncé son concepteur.

La start-up américain Friend, qui commercialise le produit, a décidé de repousser sa mise en vente afin de se conformer au Règlement européen sur la protection des données (RGPD), ont révélé Les Echos ce week-end. «Nous voulons nous assurer que nous sommes entièrement conformes au RGPD avant d'expédier le pendentif à l'UE, ce sur quoi nous travaillons actuellement avec notre équipe juridique européenne», a déclaré au quotidien le directeur général de Friend, Avi Schiffmann.

Campagne dans le métro de Paris

«Je serai toujours d'accord pour prendre un café avec toi», «je ne laisserai jamais de vaisselle dans l'évier»: la campagne de publicité dans le métro de Paris faisant la promotion de ce collier blanc avait éveillé la curiosité des Parisiens mais aussi de l'hostilité, avec des graffitis pour dégrader les affiches.

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Le concept consiste à pouvoir poser n'importe quelle question à ce compagnon virtuel qui répond ensuite par message sur smartphone à l'aide de l'IA de Google, Gemini. Ce collier, vendu 113 euros dans l'Union européenne, s'est écoulé à 3000 exemplaires aux Etats-Unis selon le magazine Fortune. 

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