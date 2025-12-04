DE
FR

Soupçons de corruption
Federica Mogherini démissionne de la direction du Collège d'Europe

L'ancienne cheffe de la diplomatie de l'Union européenne (UE) est mise en cause dans une enquête sur des soupçons de favoritisme et de concurrence déloyale. Deux autres personnes ont également été inculpées dans cette affaire.
Publié: il y a 43 minutes
Federica Mogherini démissionne de la direction du Collège d'Europe.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Federica Mogherini a annoncé jeudi quitter ses fonctions à la tête du Collège d'Europe, à Bruges (Belgique), après son inculpation dans une enquête pour corruption relative à l'attribution par l'UE à cet établissement d'un contrat de formation de futurs diplomates.

A lire aussi
Soupçonnée de corruption, Federica Mogherini s'est exprimée
Avantage donné?
Soupçonnée de corruption, Federica Mogherini s'est exprimée
En plein scandale de corruption, Federica Mogherini a été inculpée
Poémique au Collège d'Europe
En plein scandale de corruption, Federica Mogherini a été inculpée

«Conformément à la rigueur et à l'équité avec lesquelles j'ai toujours exercé mes fonctions, j'ai décidé aujourd'hui de démissionner de mes fonctions de rectrice du Collège d'Europe et de directrice de l'Académie diplomatique de l'Union européenne», a écrit l'ancienne cheffe de la diplomatie de l'UE (2014-2019) dans un communiqué.

La responsable italienne de 52 ans était depuis cinq ans à la tête du Collège d'Europe, qui forme un grand nombre de fonctionnaires européens. Elle est mise en cause dans une enquête supervisée par le parquet européen sur des soupçons de favoritisme et de concurrence déloyale dans l'attribution d'un marché public par le service diplomatique de l'UE (EEAS).

Conflit d'intérêt

Les enquêteurs cherchent à déterminer si le Collège d'Europe a été avantagé, dans un appel d'offres possiblement faussé, pour décrocher en 2021-2022 un contrat de l'EEAS portant sur la formation de futurs diplomates européens.

Selon le parquet européen, chargé de lutter contre la fraude aux fonds de l'UE, l'enquête vise des faits de «fraude et corruption dans le cadre de marchés publics, conflit d'intérêts et violation du secret professionnel».

Outre Mme Mogherini, deux personnes ont été inculpées après une journée d'audition par la police belge mardi à Bruges. Il s'agit de Cesare Zegretti, co-directeur du Collège d'Europe chargé des formations et des projets, et de Stefano Sannino, un haut responsable de la Commission européenne, qui a annoncé mercredi mettre fin prématurément à ses fonctions.

Les trois suspects se sont vu signifier les charges pesant contre eux, sous le contrôle d'un juge d'instruction, puis ont été libérés par la police, car le juge a estimé qu'ils ne présentaient «pas de risque de fuite», avait précisé mercredi le parquet européen.

Levée de la garde à vue

D'après son avocate Mariapaola Cherchi, la levée de la garde à vue de Mme Mogherini, après dix heures d'interrogatoire, n'a pas été assortie d'une mesure de limitation de ses déplacements. «L'interrogatoire s'est très bien passé, ça a duré très longtemps, mais dans une totale transparence et dans la sérénité», a déclaré jeudi matin l'avocate à l'AFP.

Dans le communiqué annonçant sa démission, l'ancienne ministre italienne des Affaires étrangères se dit «fière» et «honorée» d'avoir dirigé le Collège d'Europe avec «l'estime et le soutien» des étudiants, y compris des anciens de l'Académie diplomatique de l'UE, le programme au cœur de l'enquête.

Outre son campus de Bruges, le Collège d'Europe a deux autres antennes en Pologne et depuis 2024 à Tirana, la capitale albanaise.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus