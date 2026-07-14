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La Corée du Nord est particulièrement vulnérable
Kim Jong Un appelle à la «vigilance maximale» à l'approche du typhon Bavi

La Corée du Nord se prépare à l'arrivée du typhon Bavi. Kim Jong Un a appelé à une «vigilance maximale» afin de limiter les dégâts dans un pays dont les infrastructures et l'économie restent particulièrement vulnérables aux catastrophes naturelles.
Publié: il y a 56 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 48 minutes
La Corée du Nord se prépare au typhon Bavi. Le dirigeant Kim Jong Un appelle à une «vigilance maximale».
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

La Corée du Nord a lancé mardi une alerte aux fortes pluies et aux vents violents à l'approche du typhon Bavi, le dirigeant Kim Jong Un appelant à une «vigilance maximale» pour prévenir les dégâts. Les catastrophes naturelles ont tendance à avoir un impact disproportionné sur la Corée du Nord, pays isolé, en raison de la fragilité de ses infrastructures et de son économie.

Le journal officiel national, le Rodong Sinmun, a indiqué que le typhon devrait s'affaiblir pour devenir un système dépressionnaire avant de traverser la région centrale du pays via la mer Jaune entre mardi et mercredi. L'agence météorologique nord-coréenne a émis des alertes concernant des pluies torrentielles, des précipitations abondantes et des vents violents, a précisé le journal officiel.

Tous les responsables et travailleurs sont «exhortés à faire preuve d'une vigilance maximale et à prendre des mesures pour minimiser les dégâts», a déclaré le dirigeant Kim Jong Un, cité par le Rodong Sinmun. Des cumuls de 150 à 200 millimètres de pluie sont possibles dans certaines régions du pays dont le Sud, met en garde le média d'Etat. Le pays a renforcé ses efforts de prévention des catastrophes, a rapporté la semaine dernière l'agence de presse officielle KCNA.

De fortes pluies se sont également abattues récemment sur la Corée du Sud, avec des précipitations qui ont pu atteindre 200 millimètres dans certaines zones. Des centaines d'habitants de la province centrale de Chungcheong ont été bloqués ou évacués en raison des inondations, tandis que la chaîne de télévision KBS a rapporté qu'un septuagénaire était porté disparu après avoir été emporté par une rivière en crue dans la région de Gyeongsang (sud).

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