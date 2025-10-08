Elon Musk accepte de régler un litige avec quatre ex-dirigeants de Twitter qui réclamaient 128 millions de dollars pour leur licenciement en 2022. Le montant de l'accord n'a pas été divulgué, mettant fin à une affaire judiciaire complexe.

Elon Musk a réglé un accord avec quatre ex-dirigeants de Twitter lui reprochant un licenciement injustifié. Photo: KEYSTONE/AP

Elon Musk a accepté de payer un montant non dévoilé pour mettre fin à un litige avec quatre ex-dirigeants de Twitter qui lui réclamaient 128 millions de dollars pour leur licenciement fin 2022, le jour même du rachat du réseau social, devenu X, selon un document judiciaire rendu public mercredi.

Lorsque le milliardaire, l'un des hommes les plus riches du monde, a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars le 27 octobre 2022, il avait congédié sans délai l'ancien patron Parag Agrawal, le directeur financier Ned Segal ainsi que les directeurs juridiques et légaux, Vijaya Gadde et Sean Edgett, en les accusant de «négligence grave» et «faute intentionnelle».

Licenciements injustifiés

Les quatre dirigeants, dénonçant un licenciement sans raison, suivi d'efforts en vain pour «inventer» des griefs à leur encontre, avaient porté l'affaire devant la cour fédérale de San Francisco en mars 2024, réclamant 128 millions de dollars à Elon Musk. Ils l'accusaient notamment d'avoir précipité le rachat de Twitter pour les priver de 200 millions de dollars de stock-options qui devaient leur revenir le lendemain.

Le montant qu'Elon Musk, également patron de Tesla et SpaceX, a accepté de payer pour éviter le procès n'est pas précisé dans le document de la juge qui a enregistré l'accord provisoire, soumis à plusieurs conditions. Si celles-ci ne sont pas remplies, la magistrate reprendra l'examen de l'affaire le 31 octobre.

Des accords contre une action collective

Dans la foulée de l'acquisition tumultueuse de 2022, accompagnée du licenciement de près de deux tiers des effectifs de Twitter, plusieurs plaintes avaient été déposées par d'anciens employés ou par des clients et sous-traitants du réseau social.

Fin août, Elon Musk et X ont aussi accepté des accords provisoires pour mettre fin à une action collective et à des actions individuelles de milliers d'employés réclamant des indemnités de licenciements. En mars, le milliardaire a transféré la propriété de Twitter, devenu X, à sa start-up d'intelligence artificielle (IA) générative, xAI.