DE
FR

Tweet raciste
Une élue argentine «non grata» à l'ambassade de France

L'ambassade de France en Argentine a déclaré Hebe Casado, vice-gouverneure de Mendoza, «non grata» après un tweet jugé raciste sur l’équipe de France de football, qualifiée «d'équipe africaine sans manières».
Publié: il y a 27 minutes
Le message avait été occulté par le tollé déclenché par les propos insultants d'une sénatrice paraguayenne.
Photo: Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'ambassade de France en Argentine a déclaré une élue régionale «non grata» dans ses locaux ou dans la coopération bilatérale, à la suite d'un tweet où elle avait évoqué, à propos de l'équipe de France de football, une «équipe africaine, sans manières», a-t-on appris dimanche auprès de l'ambassade.

Hebe Casado, vice-gouverneure (droite) de la prospère province de Mendoza (ouest), avait, dans la foulée du match France-Paraguay au Mondial (1-0), posté un message sur X disant: «Bien, Paraguay. L'équipe africaine, sans aucune manières. Je ne supporte pas Mbappé».

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

L'ambassadeur de France en Argentine, Romain Nadal, a dénoncé des propos dont «le caractère raciste ne fait aucun doute» et qui «la (vice-gouverneure) disqualifient pour travailler avec l'ambassade ou participer à des réunions où serait présente l'ambassade», a-t-il indiqué à l'AFP. «Il n'y a pas de place pour le racisme dans la coopération franco-argentine».

Il a en conséquence fait savoir cette semaine que Hebe Casado était non grata a l'ambassade, et instruit ses équipes de ne participer à aucune réunion de coopération avec la province de Mendoza (l'Argentine est un état fédéral) où elle serait présente. Sauf à ce qu'elle retire ses propos.

Cascade de réactions sur les réseaux

«Nous sommes fiers de notre diversité et n'allons tolérer (...) aucune forme de dénigrement ou de remise en cause de la nationalité de nos joueurs. Comment une fonctionnaire d'un pays comme l'Argentine, qui revendique avec fierté avoir accueilli les migrants à bras ouverts, peut-elle critiquer une autre sélection dont les joueurs sont eux aussi le produit de l'immigration?», a déclaré l'ambassadeur.

Hebe Casado s'était défendue des réactions négatives à ses propos en disant sur X que «seules les personnes intelligentes comprennent le sarcasme». Sur une radio de Mendoza, elle avait invoqué le «folklore footballistique» et, à propos de la France «équipe africaine», raillé le «politiquement correct», car «tous l'ont pensé».

Son message, qui a suscité des réactions croissantes sur les réseaux sociaux, avait été dans un premier temps occulté par le tollé déclenché par les propos insultants d'une sénatrice paraguayenne, Céleste Amarilla, sur Kylian Mbappé, après le match France-Paraguay.

La sortie à caractère raciste de la parlementaire paraguayenne avait provoqué la réaction ulcérée du capitaine français, mais aussi la condamnation des gouvernements de France et du Paraguay, du président de la Fifa, et de l'ONU.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus