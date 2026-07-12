Une élue argentine «non grata» à l'ambassade de France

L'ambassade de France en Argentine a déclaré Hebe Casado, vice-gouverneure de Mendoza, «non grata» après un tweet jugé raciste sur l’équipe de France de football, qualifiée «d'équipe africaine sans manières».

AFP Agence France-Presse

L'ambassade de France en Argentine a déclaré une élue régionale «non grata» dans ses locaux ou dans la coopération bilatérale, à la suite d'un tweet où elle avait évoqué, à propos de l'équipe de France de football, une «équipe africaine, sans manières», a-t-on appris dimanche auprès de l'ambassade.

Hebe Casado, vice-gouverneure (droite) de la prospère province de Mendoza (ouest), avait, dans la foulée du match France-Paraguay au Mondial (1-0), posté un message sur X disant: «Bien, Paraguay. L'équipe africaine, sans aucune manières. Je ne supporte pas Mbappé».

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L'ambassadeur de France en Argentine, Romain Nadal, a dénoncé des propos dont «le caractère raciste ne fait aucun doute» et qui «la (vice-gouverneure) disqualifient pour travailler avec l'ambassade ou participer à des réunions où serait présente l'ambassade», a-t-il indiqué à l'AFP. «Il n'y a pas de place pour le racisme dans la coopération franco-argentine».

Il a en conséquence fait savoir cette semaine que Hebe Casado était non grata a l'ambassade, et instruit ses équipes de ne participer à aucune réunion de coopération avec la province de Mendoza (l'Argentine est un état fédéral) où elle serait présente. Sauf à ce qu'elle retire ses propos.

Cascade de réactions sur les réseaux

«Nous sommes fiers de notre diversité et n'allons tolérer (...) aucune forme de dénigrement ou de remise en cause de la nationalité de nos joueurs. Comment une fonctionnaire d'un pays comme l'Argentine, qui revendique avec fierté avoir accueilli les migrants à bras ouverts, peut-elle critiquer une autre sélection dont les joueurs sont eux aussi le produit de l'immigration?», a déclaré l'ambassadeur.

Hebe Casado s'était défendue des réactions négatives à ses propos en disant sur X que «seules les personnes intelligentes comprennent le sarcasme». Sur une radio de Mendoza, elle avait invoqué le «folklore footballistique» et, à propos de la France «équipe africaine», raillé le «politiquement correct», car «tous l'ont pensé».

Son message, qui a suscité des réactions croissantes sur les réseaux sociaux, avait été dans un premier temps occulté par le tollé déclenché par les propos insultants d'une sénatrice paraguayenne, Céleste Amarilla, sur Kylian Mbappé, après le match France-Paraguay.

La sortie à caractère raciste de la parlementaire paraguayenne avait provoqué la réaction ulcérée du capitaine français, mais aussi la condamnation des gouvernements de France et du Paraguay, du président de la Fifa, et de l'ONU.