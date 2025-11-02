DE
FR

Détesté, mais bien implanté
Trump n'en peut plus du changement d'heure mais n'arrive pas à le supprimer

Le changement d'heure reste un sujet controversé aux Etats-Unis. Bien que le président Trump soit favorable à son abolition, un projet de loi en ce sens a échoué au Sénat. En Europe, la situation n'est pas meilleure.
Publié: il y a 54 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 51 minutes
Partager
Écouter
1/5
Le président américain Donald Trump veut abolir le changement d'heure aux Etats-Unis.
Photo: AFP
RMS_Portrait_AUTOR_519.JPG
Johannes Hillig

Tout le monde est passé à l’heure d’hiver. Les horloges ont été retardées d’une heure il y a une semaine. Jusqu’au 29 mars, c’est l’heure d’Europe centrale qui s’applique. Ce changement rend les matins plus lumineux et les soirées plus sombres.

Mais tout le monde n’y trouve pas son compte. L’avance et le recul de l’heure perturbent le rythme du sommeil. Même Donald Trump n’aime pas le changement d’heure: et il a promis de l'abolir. Le Sunshine Protection Act devait instaurer l’heure d’été permanente tout au long de l’année.

Vers la fin du changement d'heure

Trump ne peut toutefois pas l’imposer par décret. Il a besoin du Congrès. Sauf que ce dernier vient de rejeter cette semaine le projet de loi, rapporte le «Washington Post».

A lire aussi
Le changement d’heure fait grimper les admissions aux urgences
Les jeunes davantage touchés
Le changement d’heure fait grimper les admissions aux urgences
Changement d’heure: le danger grimpe pour les trajets de nuit
Accident de la route
Changement d’heure: le danger grimpe pour les trajets de nuit

Et pourtant, la majorité des Américains souhaitent la fin du changement d’heure. Ce qui divise, c’est le choix de l’heure à conserver: l’heure d’hiver ou l’heure d’été.

Discussions en Europe

En Europe aussi, le débat revient régulièrement. L’Union européenne avait prévu d’abolir le changement d’heure dès 2018, et la Commission européenne avait présenté un projet en ce sens. Le Parlement européen avait donné son accord, mais la mise en œuvre a été repoussée à 2021 avant d’être finalement gelée.

Le principal point de blocage reste le désaccord entre États membres: certains veulent garder l’heure d’hiver, d’autres l’heure d’été. L’Union veut éviter un patchwork horaire, et plusieurs pays refusent la suppression du système actuel.

La Suisse ne veut pas être un îlot horaire

En Suisse, la question a également été débattue. En 2010, l’ancienne conseillère nationale UDC Yvette Estermann avait déposé, sans succès, une motion pour supprimer l’heure d’été.

Le Conseil fédéral avait rappelé qu’en 1980, lorsque les pays voisins avaient instauré l’heure d’été sans la Suisse, le pays était devenu un îlot horaire, au détriment de son économie. Pour éviter ces inconvénients, la Suisse s’était alignée dès 1981 sur ses voisins.

Une heure d’été permanente nécessiterait aujourd’hui une décision du Parlement et une modification de la loi, tandis qu’une heure d’hiver permanente pourrait être décidée directement par le Conseil fédéral.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus