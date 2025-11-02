Dernière mise à jour: il y a 51 minutes

Publié: il y a 54 minutes

Le changement d'heure reste un sujet controversé aux Etats-Unis. Bien que le président Trump soit favorable à son abolition, un projet de loi en ce sens a échoué au Sénat. En Europe, la situation n'est pas meilleure.

Trump n'en peut plus du changement d'heure mais n'arrive pas à le supprimer

1/5 Le président américain Donald Trump veut abolir le changement d'heure aux Etats-Unis. Photo: AFP

Johannes Hillig

Tout le monde est passé à l’heure d’hiver. Les horloges ont été retardées d’une heure il y a une semaine. Jusqu’au 29 mars, c’est l’heure d’Europe centrale qui s’applique. Ce changement rend les matins plus lumineux et les soirées plus sombres.

Mais tout le monde n’y trouve pas son compte. L’avance et le recul de l’heure perturbent le rythme du sommeil. Même Donald Trump n’aime pas le changement d’heure: et il a promis de l'abolir. Le Sunshine Protection Act devait instaurer l’heure d’été permanente tout au long de l’année.

Vers la fin du changement d'heure

Trump ne peut toutefois pas l’imposer par décret. Il a besoin du Congrès. Sauf que ce dernier vient de rejeter cette semaine le projet de loi, rapporte le «Washington Post».

Et pourtant, la majorité des Américains souhaitent la fin du changement d’heure. Ce qui divise, c’est le choix de l’heure à conserver: l’heure d’hiver ou l’heure d’été.

Discussions en Europe

En Europe aussi, le débat revient régulièrement. L’Union européenne avait prévu d’abolir le changement d’heure dès 2018, et la Commission européenne avait présenté un projet en ce sens. Le Parlement européen avait donné son accord, mais la mise en œuvre a été repoussée à 2021 avant d’être finalement gelée.

Le principal point de blocage reste le désaccord entre États membres: certains veulent garder l’heure d’hiver, d’autres l’heure d’été. L’Union veut éviter un patchwork horaire, et plusieurs pays refusent la suppression du système actuel.

La Suisse ne veut pas être un îlot horaire

En Suisse, la question a également été débattue. En 2010, l’ancienne conseillère nationale UDC Yvette Estermann avait déposé, sans succès, une motion pour supprimer l’heure d’été.

Le Conseil fédéral avait rappelé qu’en 1980, lorsque les pays voisins avaient instauré l’heure d’été sans la Suisse, le pays était devenu un îlot horaire, au détriment de son économie. Pour éviter ces inconvénients, la Suisse s’était alignée dès 1981 sur ses voisins.

Une heure d’été permanente nécessiterait aujourd’hui une décision du Parlement et une modification de la loi, tandis qu’une heure d’hiver permanente pourrait être décidée directement par le Conseil fédéral.