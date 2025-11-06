DE
FR
Une vidéo à Chicago fait polémique
0:37
Scandale dans une école:Une vidéo à Chicago fait polémique

Scandale à Chicago
Une arrestation musclée dans une école enfantine choque le pays

Une intervention controversée de la police de l'immigration de Trump dans un jardin d'enfants de Chicago fait couler beaucoup d'encre. Une éducatrice colombienne a été arrêtée devant des enfants, malgré son affirmation d'avoir des papiers en règle.
Publié: 21:32 heures
Partager
Écouter
1/4
Une vidéo montre l'arrestation d'une femme colombienne par des agents de l'ICE.
Photo: X @RepMikeQuigley
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDA

L'arrestation d'une institutrice colombienne dans une école enfantine de Chicago par des agents du service américain de l'immigration (ICE) suscite l'indignation aux Etats-Unis. Une vidéo de l'incident montre deux agents traînant une femme hors du bâtiment, tandis qu'elle hurle avoir ses papiers en règle. L'arrestation aurait eu lieu tôt mercredi matin (heure locale), devant les enfants et le personnel.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

La vidéo, filmée par le père d'un élève, a ensuite été partagée sur les réseaux sociaux et relayée par les médias américains. Parents, collègues et élus ont vivement critiqué l'intervention policière. «C'est l'une des vidéos les plus terrifiantes que j'ai jamais vues depuis que je suis en fonction», a déclaré Matt Martin, élu local, à la chaîne NBC Chicago. «Des policiers armés patrouillaient dans l'établissement en la présence des enseignants et des enfants», a-t-il poursuivi, exigeant la libération immédiate de l'institutrice.

Des arrestations arbitraires?

Selon le Département américain de la sécurité intérieure (DHS), l'enseignante aurait immigré illégalement aux Etats-Unis depuis la Colombie et aurait payé des trafiquants pour faire passer ses deux enfants dans le pays en octobre. 

A lire aussi
Pour Donald Trump, la police de l'immigration ne va «pas assez loin»
Malgré toutes les polémiques
Pour Trump, la police de l'immigration ne va «pas assez loin»
Aux USA, les nouvelles recrues de la police de l'immigration manquent de sport
Pour le grand malheur de Trump
Les nouvelles recrues de la police de l'immigration manquent de sport

Les descentes de l'ICE font partie du durcissement de la politique migratoire de l'administration Trump. Le gouvernement justifie ces opérations comme ciblant les étrangers criminels et les migrants en situation irrégulière aux Etats-Unis. Les détracteurs accusent l'Etat d'agir de manière arbitraire.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus