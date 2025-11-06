Une intervention controversée de la police de l'immigration de Trump dans un jardin d'enfants de Chicago fait couler beaucoup d'encre. Une éducatrice colombienne a été arrêtée devant des enfants, malgré son affirmation d'avoir des papiers en règle.

Une arrestation musclée dans une école enfantine choque le pays

1/4 Une vidéo montre l'arrestation d'une femme colombienne par des agents de l'ICE. Photo: X @RepMikeQuigley

Keystone-SDA

L'arrestation d'une institutrice colombienne dans une école enfantine de Chicago par des agents du service américain de l'immigration (ICE) suscite l'indignation aux Etats-Unis. Une vidéo de l'incident montre deux agents traînant une femme hors du bâtiment, tandis qu'elle hurle avoir ses papiers en règle. L'arrestation aurait eu lieu tôt mercredi matin (heure locale), devant les enfants et le personnel.

La vidéo, filmée par le père d'un élève, a ensuite été partagée sur les réseaux sociaux et relayée par les médias américains. Parents, collègues et élus ont vivement critiqué l'intervention policière. «C'est l'une des vidéos les plus terrifiantes que j'ai jamais vues depuis que je suis en fonction», a déclaré Matt Martin, élu local, à la chaîne NBC Chicago. «Des policiers armés patrouillaient dans l'établissement en la présence des enseignants et des enfants», a-t-il poursuivi, exigeant la libération immédiate de l'institutrice.

Des arrestations arbitraires?

Selon le Département américain de la sécurité intérieure (DHS), l'enseignante aurait immigré illégalement aux Etats-Unis depuis la Colombie et aurait payé des trafiquants pour faire passer ses deux enfants dans le pays en octobre.

Les descentes de l'ICE font partie du durcissement de la politique migratoire de l'administration Trump. Le gouvernement justifie ces opérations comme ciblant les étrangers criminels et les migrants en situation irrégulière aux Etats-Unis. Les détracteurs accusent l'Etat d'agir de manière arbitraire.